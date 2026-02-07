Euroleague: MVP με ρεκόρ καριέρας o 22χρονος Ζαν Μοντέρο για την 27η αγωνιστική - 2ος ο Βεζένκοφ - Real.gr

Ρεκόρ καριέρας σε βαθμολογία στο σύστημα αξιολόγησης και σε πόντους σημείωσε ο Ζαν Μοντέρο, απόδοση που του χάρισε τον τίτλο του MVP της 27ης αγωνιστικής στη Euroleague. O 23χρονος Δομινικανός βοήθησε τη Βαλένθια να επιστρέψει στο ματς και να ολοκληρώσει την ανατροπή επικρατώντας με 104-99 της Χάποελ στο Τελ Αβίβ.

Ο Μοντέρο σημείωσε 29 πόντους με 9/9 βολές, 7/10 δίποντα και 2/6 τρίποντα. Επιπρόσθετα, μοίρασε 8 ασίστ, μάζεψε 4 ριμπάουντ και κέρδισε 7 φάουλ για 2 λάθη σε 33:59΄΄ που έμεινε στο παρκέ. Ο νεαρός και πολλά υποσχόμενος γκαρντ συγκέντρωσε 38 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης στην καλύτερη βραδιά της καριέρας του στη Euroleague.

Με τις οκτώ ασίστ που μοίρασε ισοφάρισε το προσωπικό ρεκόρ του στη διοργάνωση.

Ο Μοντέρο, ο οποίος την περασμένη σεζόν (2024-25) είχε κερδίσει το βραβείο του «ανερχόμενου αστέρα» στο Eurocup, αναδείχτηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του MVP μίας αγωνιστικής στη Euroleague, ενώ έγινε ο 5ος παίκτης στην Ιστορία της Βαλένθια που το πετυχαίνει, μετά τους Ντούσκο Σαβάνοβιτς, Έρικ Γκριν, Κρις Τζόουνς και τον Μπόγιαν Ντούμπλιεβιτς ο οποίος το έχει πετύχει τρεις φορές στην καριέρα του.

Ο Σάβα Βεζένκοφ του Ολυμπιακού είχε τη δεύτερη καλύτερη βαθμολογία στο σύστημα αξιολόγησης, με 31 βαθμούς, για την απόδοσή του στην επιβλητική νίκη του Ολυμπιακού επί της Βίρτους Μπολόνια στο ΣΕΦ. Ο Βούλγαρος διεθνής του Ολυμπιακού σημείωσε 20 πόντους με 7/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 3/4 βολές, ενώ μάζεψε 8 ριμπάουντ, μοίρασε 3 ασίστ, έκανε 1 κλέψιμο και 1 κόψιμο, ενώ κέρδισε και 5 φάουλ.