Euroleague: Να επιστρέψει στις νίκες θέλει ο Ολυμπιακός - Real.gr

Ερυθρός Αστέρας, Μπαρτσελόνα και Βαλένθια... είπαν «όχι» κατά σειρά στον Ολυμπιακό στη Euroleague και απόψε (19/12, 21:15), ο Σάσα Βεζένκοφ και η παρέα του... ζητούν εξιλέωση απέναντι στην ουραγό Βιλερμπάν, στο ΣΕΦ, για την 17η αγωνιστική.

Έχοντας μείνει στις τέσσερις νίκες μακριά από την κορυφή, όπου βρίσκεται η Χάποελ Τελ Αβίβ, η ομάδα του Πειραιά των τεσσάρων διαδοχικών φάιναλ φορ, βίωσε αυτές τις τρεις διαδοχικές ήττες ως «ηλεκτροσόκ», αλλά το θετικό είναι πως δεν έχει μείνει ακόμη εκτός… παιχνιδιού.

Εξάλλου, o Ολυμπιακός έχει και έναν αγώνα λιγότερο, μετά την αναβολή του αγώνα του με τη Φενερμπαχτσέ για την 13η αγωνιστική, όταν πλημμύρισε το ΣΕΦ.

Με ρεκόρ 8-7 και την αντίπαλό του, Βιλερμπάν, στο 4-12… ακόμη και ο πιο απαισιόδοξος φίλαθλος του Ολυμπιακού δεν θα στοιχημάτιζε σε ήττα της ομάδας του Πειραιά μέσα στη δική της έδρα αυτή τη φορά.

Αποτελεί ευτύχημα που στην τελευταία «διαβολοβδομάδα» για το 2025, οι Πειραιώτες μετά τη 2η του βαθμολογικού πίνακα, Βαλένθια και μετά από τις τρεις σερί ήττες, θα βρουν στο δρόμο τους την πιο αδύναμη ομάδα αυτής της σεζόν στη Euroleague.

Και η αλήθεια είναι πως όλα έχουν πάει στραβά στον Ολυμπιακό από το ξεκίνημα της αγωνιστικής περιόδου 2025-26. Από τον ανέτοιμο Κίναν Έβανς στο εναρκτήριο τζάμπολ της χρονιάς, την προσθήκη του Φρανκ Νιλικίνα στην περιφέρεια στο παρά ένα για την πρεμιέρα, τους πολλούς τραυματισμούς ανάμεσα στους οποίους και του σοβαρού του Έβανς στο ντεμπούτο του στη Euroleague που χάνει και αυτή τη σεζόν… όλα πάνε στραβά στον Ολυμπιακό… στον δρόμο προς το φάιναλ φορ της Αθήνας, στο Telekom Center Athens.

O Ολυμπιακός χρειαζόταν άσο, τον βρήκε στο πρόσωπο του Μόντε Μόρις, το ντεμπούτο του οποίου, όμως δεν θα πραγματοποιηθεί απέναντι στη Βιλερμπάν.

«Στόχος μας είναι μάλλον, για να μην πω 100%, να παίξει στο παιχνίδι με τον Κολοσσό την Κυριακή και από εκεί και πέρα να μπει στο rotation» δήλωσε στη Media Day ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Για να προσθέσει ο προπονητής του Ολυμπιακού: «Πρέπει να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας, νομίζω ότι για αυτό χάσαμε το ματς με τη Βαλένθια».

Γκρίνια και απογοήτευση υπάρχουν στ’ αποδυτήρια της ομάδας του Πειραιά, όπως παραδέχτηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Ομάδες αυτού του επιπέδου, με τόσους σούπερ σταρ που θέλουν να βρίσκονται μεγάλο χρόνο στο παρκέ και να πρωταγωνιστούν, μαθαίνουν να ζουν με την γκρίνια.

Χωρίς Τάισον Ουόρντ και ΜακΚίσικ στην περιφέρεια, ο Ολυμπιακός παρουσίασε πρόβλημα στην άμυνα και δέχτηκε 90+ πόντους στα τρία διαδοχικά ματς στα οποία ηττήθηκε από Ερυθρό Αστέρα και Μπαρτσελόνα εκτός και από Βαλένθια εντός.

Ο Εβάν Φουρνιέ είχε 1/9 τρίποντα απέναντι στη Βαλένθια και οι εμφανίσεις του με ευστοχία έξω από τα 6.75 μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού αυτή τη σεζόν. Στο «5» ο Ντόντα Χολ δεν έχει καταφέρει να δώσει αυτό που περίμενε ο Μπαρτζώκας και οι φίλαθλοι, με αποτέλεσμα όταν βγαίνει ο Μιλουτίνοφ ν’ αντιμετωπίζει πρόβλημα στη ρακέτα η ομάδα του Πειραιά. Εξάλλου, με τη Βαλένθια ήταν από διαδοχικά λάθη του Χολ στην 4η περίοδο που ξεκίνησε το σερί 15-0 των Ισπανών. Με τον Κώστα Αντετοκούνμπο να… παρακολουθεί τις περισσότερες φορές τα ματς της Euroleague, o Ολυμπιακός θα χρειαστεί και σέντερ, αν θέλει να είναι μία από τις τέσσερις ομάδες που προκριθούν στο φάιναλ φορ, στην πιο ανταγωνιστική σεζόν από καταβολής Euroleague.

Στα της Βιλερμπάν, ο Ολυμπιακός έχει σαφώς περισσότερες λύσεις ως προς το σκορ. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν 86,7 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα, ενώ οι Γάλοι βρίσκονται στο -10 (76,6). Αμυντικά, όμως οι δύο ομάδες είναι… πλέον πολύ κοντά. Ο Ολυμπιακός δέχεται 84 πόντους μ.ο. και η Βιλερμπάν 85,5 μ.ο.

Η Βιλερμπάν μπορεί ν’ αποδειχτεί επικίνδυνη αντίπαλος παρά τη βαθμολογική θέση της. Υπερτερεί ελαφρά σε αμυντικά ριμπάουντ, ασίστ, κλεψίματα και κοψίματα, ενώ έχει ελαφρώς καλύτερο ποσοστό σε δίποντα και βολές.

Διαιτητές του αγώνα Ολυμπιακός-Βιλερμπάν ορίστηκαν οι Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ (Ισπανία), Ιγκόρ Ντραγκόγεβιτς (Μαυροβούνιο), Κερέμ Μπακί (Τουρκία).

