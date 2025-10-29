EuroLeague: Νίκη στο... νήμα για τη Μπαρτσελόνα - Real.gr

Σε ένα παιχνίδι που τα είχε όλα - ένταση, σκαμπανεβάσματα και δραματικό φινάλε - η Μπαρτσελόνα κατάφερε να επικρατήσει της Αρμάνι Μιλάνο με 74-72 στη Βαρκελώνη, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Σέιβον Σιλντς είχε την ευκαιρία να χαρίσει τη νίκη στους Ιταλούς, όμως αστόχησε στο τελευταίο σουτ, χαρίζοντας στους Καταλανούς το τέταρτο θετικό αποτέλεσμα.

Το ξεκίνημα του αγώνα ήταν νωθρό και με χαμηλό ρυθμό, ωστόσο το δεύτερο και τρίτο δεκάλεπτο έδωσαν το απαραίτητο θέαμα στους φιλάθλους. Η τέταρτη περίοδος, αντίθετα, εξελίχθηκε σε… δοκιμασία για τα νεύρα όλων, καθώς οι δύο ομάδες πέτυχαν συνολικά μόλις 21 πόντους.

Η Μπαρτσελόνα, παρά τα 18 λάθη, κατάφερε να μείνει όρθια και να γράψει το τελικό σκορ με μία εύστοχη βολή του Σενγκέλια. Κορυφαίος ήταν ο Γουίλ Κλάιμπερν με 17 πόντους σε 33 λεπτά.

Η Αρμάνι Μιλάνο από την άλλη έπεσε στο 2-5, πληρώνοντας την αστοχία της στα κρίσιμα σημεία.

Τα δεκάλεπτα: 14-19, 36-41, 64-61, 74-72