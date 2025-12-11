Quantcast
Euroleague: Νίκη της Μακάμπι στην επιστροφή της στο Ισραήλ (92-84 την Βιλερμπάν) - Real.gr
real player

Euroleague: Νίκη της Μακάμπι στην επιστροφή της στο Ισραήλ (92-84 την Βιλερμπάν)

23:50, 11/12/2025
Euroleague: Νίκη της Μακάμπι στην επιστροφή της στο Ισραήλ (92-84 την Βιλερμπάν)

Η Μακάμπι επέστρεψε με νίκη στο Τελ Αβίβ, επικρατώντας της Βιλερμπάν με 92-84, για την 15η αγωνιστική της EuroLeague.

Η αναμέτρηση ήταν ισορροπημένη στα τρία πρώτα δεκάλεπτα, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν μαζί στο σκορ και το ημίχρονο να κλείνει στο 47-47. Η Μακάμπι πήρε μικρό προβάδισμα στο τρίτο δεκάλεπτο (69-65) και μπήκε πιο δυνατά στην τέταρτη περίοδο, ανεβάζοντας τη διαφορά πάνω από τους επτά πόντους. Παρά τις προσπάθειες της Βιλερμπάν να μειώσει, οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο και έφτασαν στη νίκη που συνόδευσε την επιστροφή τους στη φυσική τους έδρα.

Κορυφαίοι των νικητών, που πανηγύρισαν την πέμπτη εφετινή νίκη τους και δεύτερη διαδοχική, οι Λόνι Ουόκερ (career high) και Ρομάν Σόρκιν (career high) με 29 και 26 πόντους, αντίστοιχα, ενώ από την ουραγό Βιλερμπάν (ρεκόρ 3-12) πάλεψε ο Γκλιν Ουότσον με 21 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 21-19, 47-47, 69-65, 92-84

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Πρόεδρος του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης - Το παρασκήνιο, εκστρατεία της Αθήνας και η «μάχη» με τα θηρία

Πρόεδρος του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης - Το παρασκήνιο, εκστρατεία της Αθήνας και η «μάχη» με τα θηρία

23:33 11/12
«Η κόρη σου χρειάζεται χρήματα»: Βίντεο ντοκουμέντο από την εξαπάτηση 83χρονης στη Βούλα

«Η κόρη σου χρειάζεται χρήματα»: Βίντεο ντοκουμέντο από την εξαπάτηση 83χρονης στη Βούλα

22:39 11/12
Γιατί πρέπει πάντα να είναι το κινητό σου με την οθόνη προς τα κάτω όταν το αφήνεις στο τραπέζι 

Γιατί πρέπει πάντα να είναι το κινητό σου με την οθόνη προς τα κάτω όταν το αφήνεις στο τραπέζι 

17:22 10/12
Ναταλία Λιονάκη: Τέλος στο μυστήριο – Οι νέες φωτογραφίες της μοναχής Φεβρωνίας στην Κένυα

Ναταλία Λιονάκη: Τέλος στο μυστήριο – Οι νέες φωτογραφίες της μοναχής Φεβρωνίας στην Κένυα

13:17 11/12
Φοινικούντα: Ανατροπή με το ποιος πάτησε την σκανδάλη - Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για το διπλό φονικό

Φοινικούντα: Ανατροπή με το ποιος πάτησε την σκανδάλη - Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για το διπλό φονικό

20:36 11/12
Στην εισαγγελία τα πρακτικά της κατάθεσης Ξυλούρη - Άνδρες της φρουράς τον συνόδευσαν μέχρι τo φυλάκιο της Αμαλίας

Στην εισαγγελία τα πρακτικά της κατάθεσης Ξυλούρη - Άνδρες της φρουράς τον συνόδευσαν μέχρι τo φυλάκιο της Αμαλίας

18:50 11/12
Θυέλλα για την πριγκίπισσα Sofia της Σουηδίας – Στη δίνη του σκανδάλου Epstein

Θυέλλα για την πριγκίπισσα Sofia της Σουηδίας – Στη δίνη του σκανδάλου Epstein

14:15 11/12
Πάτρα: 89χρονη σκότωσε κουτάβια - 25χρονος της πέταξε πέτρες για να τη σταματήσει και εκείνη τον χτύπησε στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο

Πάτρα: 89χρονη σκότωσε κουτάβια - 25χρονος της πέταξε πέτρες για να τη σταματήσει και εκείνη τον χτύπησε στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο

10:56 11/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved