Euroleague: Νίκη της Μακάμπι στην επιστροφή της στο Ισραήλ (92-84 την Βιλερμπάν) - Real.gr

Η Μακάμπι επέστρεψε με νίκη στο Τελ Αβίβ, επικρατώντας της Βιλερμπάν με 92-84, για την 15η αγωνιστική της EuroLeague.

Η αναμέτρηση ήταν ισορροπημένη στα τρία πρώτα δεκάλεπτα, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν μαζί στο σκορ και το ημίχρονο να κλείνει στο 47-47. Η Μακάμπι πήρε μικρό προβάδισμα στο τρίτο δεκάλεπτο (69-65) και μπήκε πιο δυνατά στην τέταρτη περίοδο, ανεβάζοντας τη διαφορά πάνω από τους επτά πόντους. Παρά τις προσπάθειες της Βιλερμπάν να μειώσει, οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο και έφτασαν στη νίκη που συνόδευσε την επιστροφή τους στη φυσική τους έδρα.

Κορυφαίοι των νικητών, που πανηγύρισαν την πέμπτη εφετινή νίκη τους και δεύτερη διαδοχική, οι Λόνι Ουόκερ (career high) και Ρομάν Σόρκιν (career high) με 29 και 26 πόντους, αντίστοιχα, ενώ από την ουραγό Βιλερμπάν (ρεκόρ 3-12) πάλεψε ο Γκλιν Ουότσον με 21 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 21-19, 47-47, 69-65, 92-84