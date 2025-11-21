Euroleague: Νίκη της Ρεάλ, φωνάζει για τους διαιτητές η Ζαλγκίρις - Real.gr

Σε ένα ματς-θρίλερ που κρίθηκε εν πολλοίς σε μια αμφιβητούμενη απόφαση των διαιτητών, η Ρεάλ νίκησε 100-99 τη Ζαλγκίρις Κάουνας στη Μαδρίτη, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Euroleague. Στο 6-6 πλέον η «βασίλισσα», στο 7-5 οι Λιθουανοί που έχουν κάθε λόγο να διαμαρτύρονται.

Τα δεκάλεπτα: 22-16, 43-37, 62-62, 100-99

Στο πρώτο ημίχρονο η Ρεάλ είχε το «πάνω χέρι» και απέκτησε προβάδισμα που έφτασε μέχρι και τους 12 πόντους (28-16 στο 12΄). Οι Λιθουανοί ουσιαστικά «αφυπνίστηκαν» με την έναρξη του β΄ ημιχρόνου, όταν με σερί 8-1 πέρασαν για πρώτη φορά μπροστά (44-45 στο 22΄).

Το ντέρμπι συνεχίστηκε μέχρι τα μισά της τελευταίας περιόδου (79-79) όταν η Ρεάλ με ένα τρίλεπτο ξέσπασμα «έτρεξε» σκορ 10-2 και ξέφυγε 89-81, στα 2:22 πριν από τη λήξη. Οι Λιθουανοί απάντησαν με δύο τρίποντα (81-79) και ξαναμπήκαν άμεσα στη διεκδίκηση της νίκης. Όμως οι Μαλεντόν (25π., 34 μονάδες στην αξιολόγηση!) και Καμπάτσο (20π., 4ασ.) ήταν κομβικοί και δεν άφησαν τη νίκη να γλιστρήσει από τα χέρια της «βασιλισσάς». Χρειάστηκε ωστόσο ένα άκρως αμφισβητούμενο επιθετικό φάουλ που δόθηκε εις βάρος του Μαόντο Λο, 11 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, για να γείρει η πλάστιγγα στη πλευρά των γηπεδούχων καθώς δεν δόθηκε η δυνατότητα στη Ζαλγκίρις να εκδηλώσει την τελευταία επίθεση με τη διαφορά στον πόντο (94-93).

Φοβερή εμφάνιση από τον Φρανσίσκο (33π., 7/9 τρίποντα, 11 ασίστ και 38 αξιολόγηση), εξαιρετικός ξανά ο νεαρός Τουμπέλις (19π.) όμως δεν αρκούσαν για να δώσουν τη νίκη στη Ζαλγκίρις.