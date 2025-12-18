Euroleague: Ο αρχηγός (Σλούκας) έδωσε το σύνθημα της νίκης (Παναθηναϊκός - Χαποέλ Τελ Αβίβ 93-82) - Real.gr

Οι «πράσινοι» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 11-6, παραμένοντας στην τετράδα και δίνοντας συνέχεια στην «καταδίωξη» της κορυφής.

Ο Παναθηναϊκός… παραμέρισε την κούραση από το έπος της Πόλης και υποχρέωσε σε υπόκλιση στο Telekom Center Athens την πρωτοπόρο Χαποέλ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη. Οι «πράσινοι» επικράτησαν πιο άνετα από το… αναμενόμενο και με το τελικό 93-82, για την 17η αγωνιστική της Euroleague, βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 11-6, παραμένοντας στην τετράδα και δίνοντας συνέχεια στην «καταδίωξη» της κορυφής. Στον αντίποδα, οι Ισραηλινοί είδαν το αήττητο σερί τους (3-0) να ολοκληρώνεται στο ΟΑΚΑ, όπου υπέστησαν την πέμπτη εφετινή ήττα τους.

Η είσοδος του Κώστα Σλούκα στο παρκέ λίγο πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου αποτέλεσε το «κλειδί» της επιτυχίας για το «τριφύλλι». Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ολοκλήρωσε στο 31΄ ένα προσωπικό σερί 8-0, ανάβοντας τη σπίθα και παραδίδοντας τη σκυτάλη στους Κέντρικ Ναν και Τσεντί Όσμαν, οι οποίοι από τα 6,75 διαμόρφωσαν στο 35΄ το +14 (80-66), το οποίο ήταν αρκετό για να φτάσει το σύνολο του Εργκίν Αταμάν στην 11η νίκη του.

Πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού ο συνήθης-ύποπτος Κέντρικ Ναν με 19 πόντους, ενώ στους 17 σταμάτησε ο Τσεντί Όσμαν και στους 11 ο Ομέρ Γιούρτσεβεν. Από τη Χαποέλ ξεχώρισε ο Τάιλερ Ένις με 16 πόντους και 4/8 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 22-17, 45-46, 65-62, 93-82

Ο Παναθηναϊκός εστίασε στην άμυνα με το… καλησπέρα, ο Καλαϊτζάκης, που ξεκίνησε στη βασική πεντάδα, έκανε εξαιρετική δουλειά και οι «πράσινοι» υποχρεώνοντας σε 5 λάθη τη Χαποέλ άρχισαν να οικοδομούν μία διαφορά. Μάλιστα με τον Ερνανγκόμεθ να είναι «ζεστός» και τον Γκραντ να βρίσκει το τρίτο εύστοχο τρίποντο του «τριφυλλιού» στην πρώτη περίοδο, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βρέθηκε στο 7΄ στο +12 (20-8), απέναντι στους Ισραηλινούς που μάταια αναζητούσαν το μακρινό σουτ. Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν αντίδραση, ανέβασαν ταχύτητα και με σερί 9-0 μείωσαν σε 20-17, βρίσκοντας τρόπους αναχαίτισης του χαμηλού σχήματος του Παναθηναϊκού (Ναν, Σορτς και Σλούκας). Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον Ρογκαβόπουλου να μη λαθεύει από τη γραμμή των ελευθέρων βολών και να διαμορφώνει το 22-17.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Παναθηναϊκός έχασε πάλι την αμυντική του ταυτότητα, τα τρίποντα του… γύρισαν την πλάτη και παρά τις προσπάθειες του Γιούρτσεβεν κοντά στο καλάθι, είδε τους Ισραηλινούς να βρίσκουν ρυθμό από τα 6,75 και από το εις βάρος τους 33-26 στο 14΄ να σημειώνουν την ανατροπή. Με πρωταγωνιστή της επίθεσης τον Μάλκολμ, η Χαποέλ βρέθηκε στο 16΄ στο -3 (39-36), για πάρουν τη σκυτάλη οι Ένις (2 τρίποντα), Μπράιαντ (1 τρίποντο) και με τρεις κολλητές «βόμβες» να ξεφεύγουν με +4 (41-45 στο 19΄), για να πάρουν τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +1 (45-46).

Στην τρίτη περίοδο, ο Παναθηναϊκός έδειξε να βρίσκει πάλι τα αμυντικά… πατήματα του και προηγήθηκε με 54-46 στο 22΄. Ωστόσο, ο Ιτούδης βρήκε στο πρόσωπο του Ένις τον παίκτη που θα πρωταγωνιστούσε στο νέο ισραηλινό ξέσπασμα, καθώς οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με σερί 11-0 για το νέο προσπέρασμα (54-57 στο 26΄). Η είσοδος του Σλούκα, όμως, στο παρκέ ήταν η «χρυσή» αλλαγή του τεχνικού των «πράσινων», με τον αρχηγό του «τριφυλλιού» να διακρίνεται σε εκτέλεση, άμυνα και δημιουργία, γράφοντας με γκολ-φάουλ στην εκπνοή το 65-62 στο 30΄.

Ο Σλούκας συνέχισε από εκεί που το είχε… αφήσει και με ακόμη πέντε προσωπικούς πόντους συνέβαλε στο 7-0 σερί του Παναθηναϊκού στην εκκίνηση της τέταρτης περιόδου, με το οποίο οι «πράσινοι» ξέφυγαν με +10 (72-62). Το τρίποντο που ακολούθησε από τον Ναν διεύρυνε το σερί στο 10-0 (75-62 στο 33΄) και το ΟΑΚΑ πήρε φωτιά! Ο Όσμαν τον… μιμήθηκε, όταν στο 35΄ έγραψε για πρώτη φορά το +14 (80-66) από τα 6,75 και το υπόλοιπο εξελίχθηκε σε τυπική διαδικασία.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 6, Καλαϊτζάκης 3 (1), Όσμαν 17 (2), Σλούκας 8 (1), Ρογκαβόπουλος 2, Γκραντ 9 (1), Ναν 19 (1), Φαρίντ 8, Ερνανγκόμεθ 7 (1), Μήτογλου 3, Γιούρτσεβεν 11.

ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Δημήτρης Ιτούδης): Μότλι 3, Τζόουνς 10 (1), Μπλάκνεϊ 15 (1), Μπράιαντ 14 (1), Ένις 16 (4), Μάλκολμ 14 (2), Μίτσιτς 4, Γουέινραϊτ, Οτούρου 6.