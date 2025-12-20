Euroleague: Ο Μπάτλερ έβαλε τον Ερυθρό Αστέρα και πάλι σε τροχιά νικών - Real.gr

Quantcast
03:30, 20/12/2025
Euroleague: Ο Μπάτλερ έβαλε τον Ερυθρό Αστέρα και πάλι σε τροχιά νικών

Το δίποντο του Τζάρεντ Μπάτλερ στα 20΄΄ για τη λήξη, έκρινε το... θρίλερ του Βελιγραδίου, με τον Ερυθρό Αστέρα να κάμπτει την αντίσταση της Βίρτους Μπολόνια και να επιστρέφει στις νίκες μετά από τρεις σερί ήττες. 

Οι Σέρβοι επικράτησαν με 90-89 των Ιταλών, για την 17η αγωνιστική της Euroleague, και με ρεκόρ 10-7 συνεχίζουν το «κυνήγι» της εξάδας. Στον αντίποδα, η Βίρτους υποχώρησε στη 12η θέση με ρεκόρ 8-9.

Κορυφαίοι των νικητών οι Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Τζόρνταν Νουόρα με 21 και 20 πόντους, αντίστοιχα, ενώ από τους Ιταλούς ξεχώρισε ο Κάρσεν Έντουαρντς με 29 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 23-15, 45-46, 70-70, 90-89

