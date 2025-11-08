Euroleague: O Μάικ Τζέιμς MVP της 9ης αγωνιστικής - Real.gr

Ο Μάικ Τζέιμς αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της 9ης αγωνιστικής στη Euroleague, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ βοήθησε σημαντικά τη Μονακό να επικρατήσει στην παράταση της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι με 112-107.

Ο πρώην παίκτης των Κολοσσού Ρόδου και Παναθηναϊκού χρησιμοποιήθηκε για 38 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα και τελείωσε τον αγώνα με 34 πόντους (5/11 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 12/16 βολές), 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα και 9 κερδισμένα φάουλ. Χάρη στην απόδοσή του αυτή, ο 35χρονος άσος συγκέντρωσε 37 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, επίδοση που ήταν η υψηλότερη μεταξύ των παικτών που αγωνίστηκαν στις αναμετρήσεις για την 9η «στροφή», με αποτέλεσμα να αποσπάσει για 12η φορά στην καριέρα του το βραβείο του MVP μιας αγωνιστικής στη Euroleague.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, χάρη στους 37 βαθμούς που πήρε για την εμφάνισή του κόντρα στη Μακάμπι, ο Τζέιμς έφτασε συνολικά στην καριέρα του τους 5.617 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και είναι πλέον πρώτος στη σχετική λίστα, αφήνοντας πίσω του τον Νάντο Ντε Κολό (5.587 βαθμοί).