Quantcast
Euroleague: Ο Ναν έσωσε τον Παναθηναϊκό από το... έμφραγμα - Στο φινάλε έδωσε τη νίκη κόντρα στην Μπασκόνια (84-86) - Real.gr
real player

Euroleague: Ο Ναν έσωσε τον Παναθηναϊκό από το… έμφραγμα – Στο φινάλε έδωσε τη νίκη κόντρα στην Μπασκόνια (84-86)

23:48, 09/10/2025
Euroleague: Ο Ναν έσωσε τον Παναθηναϊκό από το… έμφραγμα – Στο φινάλε έδωσε τη νίκη κόντρα στην Μπασκόνια (84-86)

ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Ο Αμερικανός άσος με buzzer beater δίποντο έδωσε τέλος στα όνειρα των Βάσκων για παράταση...

Το «κρύο αίμα» του Κέντρικ Ναν γλίτωσε σε «νεκρό χρόνο» τον ασταθή Παναθηναϊκό από το… έμφραγμα στη Βιτόρια, με τους «πράσινους» να επιστρέφουν στα θετικά αποτελέσματα στην πρώτη τους εφετινή δοκιμασία μακριά από το ΟΑΚΑ. Το «τριφύλλι» επικράτησε στο… νήμα με 86-84 της Μπασκόνια, για την 3η αγωνιστική της Euroleague, βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 2-1 και υποχρεώνοντας τους Βάσκους στην τρίτη ήττα τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Ο Παναθηναϊκός έδειξε να… βυθίζεται στον ρυθμό της Μπασκόνια από τα μέσα της δεύτερης περιόδου και στην εκκίνηση της τρίτης, όταν δέχθηκε σε αυτό το διάστημα σερί 7-0 με μπροστάρη τον Σεντεκέρσκις και βρέθηκε στο -1 (43-42 στο 21΄).

Ωστόσο, ο Ναν έδωσε το σύνθημα της αφύπνισης από τα 6,75, ο Ερνανγκόμεθ ακολούθησε τα βήματα του Αμερικανού και ο Παναθηναϊκός με ένα κομβικό ξέσπασμα απάντησε με επιμέρους σκορ 2-13, εξασφαλίζοντας στο 26΄ ένα μαξιλαράκι ασφαλείας 10 πόντων (45-55). Δίχως να χάσει την ενέργεια του στο κομμάτι της παραγωγικότητας, το «τριφύλλι» συνέχισε στο ίδιο τέμπο και στο 30΄ έδειξε να μπαίνει πρόωρα σε τροχιά νίκης, ξεφεύγοντας με +15 (56-71, η διαφορά είχε φτάσει και στο +17 στο 29΄, 54-71).

Και πάλι, όμως, αυτό δεν ήταν αρκετό… Ένα «νεκρό» διάστημα πέντε λεπτών στην εκκίνηση της τέταρτης περιόδου, όταν κόλλησε επιθετικά στους 5 πόντους, έδωσε δικαιώματα στους Βάσκους, οι οποίοι άρχισαν να ροκανίζουν τη διαφορά και με δίποντο του Φόρεστ, μετά από ριμπάουντ του ίδιου από την άστοχη δεύτερη βολή του, ήρθε η ισοφάριση (84-84).

Ωστόσο, ο Ναν το είχε πάρει… προσωπικά και με buzzer beater δίποντο έδωσε τέλος στα όνειρα των Βάσκων για παράταση…

Η τριπλέτα Κέντρικ Ναν (30π.), Τσεντί Όσμαν (20π., 8ρ.) και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (15π., 10ρ.) «σήκωσαν» την επίθεση του Παναθηναϊκού, με το «τριφύλλι» όμως να προβληματίζει και πάλι με τα πολλά λάθη στα οποία υπέπεσε (18) και την ελάχιστη προσφορά των υπόλοιπων «πράσινων», απέναντι σε μία Μπασκόνια που τα… έσπασε από τα 6,75 (7/26 τρίποντα) και μέτρησε 16 λάθη, αλλά και πάλι είχε το… σθένος να επιστρέψει στη διεκδίκηση του ματς.

Τα δεκάλεπτα: 14-20, 36-42, 56-71, 84-86

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

12:07 10/10
ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

14:13 10/10
Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

11:56 10/10
Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

13:43 10/10
Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

13:58 10/10
Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

03:15 10/10
Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

11:49 10/10
Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

11:15 10/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved