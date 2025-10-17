Euroleague: Ο Ολυμπιακός απέδρασε από το Βελιγράδι με μυθική ανατροπή - Real.gr

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε να χάνει με 12 πόντους περίπου τέσσερα λεπτά πριν τη λήξη της αναμέτρησης με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, αλλά πραγματοποίησε μια ασύλληπτη ανατροπή και πανηγύρισε τεράστια νίκη με 95-94.

Η Μακάμπι άρχισε το παιχνίδι δυνατά και στις δύο πλευρές του παρκέ, με τον Ολυμπιακό να δυσκολεύεται να βρει τον επιθετικό του ρυθμό. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα “τάισαν” τον Μιλουτίνοφ που έδωσε σκορ (9-6), αλλά οι Ισραηλινοί από την άλλη χτυπούσαν στις αδυναμίες της «ερυθρόλευκης» άμυνας και ο Σόρκιν με τρίποντο έστειλε τη διαφορά στους οκτώ (14-6). Ο Βεζένκοφ απάντησε πίσω από τα 6.75 μ (14-9), ο Ντόρσεϊ πήρε την σκυτάλη με δύο διαδοχικά μακρινά σουτ (16-15) και οι “ερυθρόλευκοι” έμειναν κοντά στο υπόλοιπο του πρώτου δεκαλέπτου (24-22).

Ο Βεζένκοφ ισοφάρισε με το “καλημέρα” στη δεύτερη περίοδο (24-24), όμως οι Ισραηλινοί ανέβασαν ξανά στροφές και έφτασαν μέχρι το +7 με τον Μπρισέτ (35-28). Οι Πειραιώτες επανέφεραν την ισορροπία με σερί 7-0 (35-35 με Μιλουτίνοφ), αλλά η Μακάμπι έτρεξε άμεσα δικό της 8-0 (43-35), με τον Λόνι Γουόκερ να αποκτά εντυπωσιακό μομέντουμ. Ο Αμερικανός σταρ πέτυχε και το buzzer-beater του ημιχρόνου (48-40), με πολύ δύσκολο δίποντο.

Δυναμική ήταν η επιστροφή του Ολυμπιακού από τα αποδυτήρια, με τον Βεζένκοφ να δίνει το σύνθημα από το τρίποντο (48-43) και άπαντες να καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια στο αμυντικό κομμάτι, κρατώντας χαμηλά του αντιπάλους τους στα πρώτα λεπτά. Ο Βούλγαρος σταρ ισοφάρισε στο 23΄ (50-50), ενώ λίγο αργότερα ο Νιλικίνα έβαλε μπροστά την ελληνική ομάδα (58-59). Ωστόσο, η Μακάμπι είχε και πάλι απάντηση, με Ντάουτιν και Γουόκερ να της δίνουν προβάδισμα πέντε πόντων έως τη λήξη της τρίτης περιόδου (70-65).

Τα δεκάλεπτα: 24-22, 48-40, 70-65,