Euroleague: Ο Ολυμπιακός ξανά στον δρόμο για την πρώτη εξάδα - Κέρδισε 95-80 την Μπάγερν Μονάχου - Real.gr

Ο τραυματισμός του Μόντε Μόρις μετρίασε τη χαρά των «ερυθρολεύκων».

Απολαυστικό, γρήγορο και κυρίως ομαδικό μπάσκετ έπαιξε ο Ολυμπιακός κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ και επέστρεψε στις νίκες, 95-80, για την 21η αγωνιστική της Euroleague. Όμως, ο σοβαρός τραυματισμός του Μόντε Μόρις στον αριστερό αστράγαλο, 4:55 πριν τη λήξη, σε προσπάθεια για λέι απ «πάγωσε» τους φιλάθλους και επισκίασε τη χαρά της 12ης νίκης των «ερυθρόλευκων» (12-8 με αγώνα λιγότερο). Η Μπάγερν υποχώρησε στο 7-14.

Η επιστροφή του Τάισον Ουόρντ (10π., 3ασ. 3κλ. σε 10 λεπτά), παίκτη «κλειδί» στην άμυνα και εντυπωσιακού στα τελειώματα των φάσεων, σε συνδυασμό με την κυριαρχία του Νίκολα Μιλουτίνοφ (14π., 8ρ.), γέμισαν αυτοπεποίθηση τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα. Και με τον Σάσα Βεζένκοφ να σημειώνει 25 πόντους έδωσαν… μια γεύση στους φιλάθλους τους ως προς το τι μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα από εδώ και πέρα. Κι ακόμη δεν έχει μπει ο νεοαποκτηθείς Τάιρικ Τζόουνς που αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του απέναντι στην Καρδίτσα για την GBL.

Κυριάρχησε στα ριμπάουντ (35 έναντι 23) και στις ασίστ (28 έναντι 18) ο Ολυμπιακός, ενώ κράτησε στους 33 πόντους του Βαυαρούς στο 2ο μέρος. Από 6 ασίστ είχαν οι Ουόκαπ και Ντόρσεϊ (10π.) και από 4 οι Βεζένκοφ, Παπανικολάου (10π.). Ο Ντοντα Χολ έδωσε 9 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Από την Μπάγερν, ο Αντρέας Ομπστ είχε 21 πόντους (3/8 τρίποντα), οι ΜακΚόρμακ και Μάικ σημείωσαν από 13 πόντους και 10 ο Τζέσαπ.

Ο Ολυμπιακός δεν είχε τους Νιλικίνα και ΜακΚίσικ. Χωρίς τον αρχηγό της Βλάντιμιρ Λούτσιτς παρατάχθηκε η Μπάγερν.

Τα δεκάλεπτα: 21-23, 49-47, 73-61, 95-80

Με την κλασική πεντάδα ξεκίνησε ο Ολυμπιακός, δηλαδή με τους Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ.

Η Μπάγερν προσπέρασε για πρώτη φορά με +4 (8-12), λόγω μιας νευρικής εκκίνησης των παικτών του Μπαρτζώκα και χάρη στους 5 πόντους του MVP της 20ής αγωνιστικής Αντρέας Ομπστ και ένα τρίποντο του Ιζιάχα Μάικ. Ο Ντέιβιντ ΜακΚόρμακ πήρε τη σκυτάλη από τον Ομπστ, για να δώσει 9 πόντους στους Βαυαρούς. Όμως, η είσοδος του Φουρνιέ και οι 5 πόντοι του Γάλλου διατήρησαν τον Ολυμπιακό σε απόσταση αναπνοής (21-23 στο τέλος της 1ης περιόδου). Τα 5 λάθη των «ερυθρόλευκων» ήταν πολλά, την ώρα που η Μπάγερν με 5 κλεψίματα έδειχνε αποφασισμένη να βάλει δύσκολα στον Ολυμπιακό.

Με τον Τάισον Ουόρντ στην πεντάδα ξεκίνησε τη 2η περίοδο, μαζί με τους Μόρις, Φουρνιέ, Πίτερς και Χολ. Ο Αμερικανός σμολ φόργουορντ επέστρεψε για πρώτη φορά μετά από απουσία για αρκετά παιχνίδια ευστόχησε σε τρίποντο με το που πάτησε παρκέ, δίνοντας προβάδισμα στον Ολυμπιακό, 24-23. Ο Πέσιτς έστελνε τον Γκέιμπριελ να μαρκάρει τον Πίτερς, με τον Μπαρτζώκα ν’ αντικαθιστά γρήγορα τον Αμερικανό με τον Βεζένκοφ. Και μετά το τρίποντο του Τζαστίνιαν Τζέσαπ (24-31), ο Βεζένκοφ σημείωσε 4 σερί πόντους ο Χολ είχε 2/2 βολές, αλλά η Μπάγερν διατηρούσε την πρωτοπορία με εξαιρετική ευστοχία (30-36). Ο Ομπστ επέστρεψε αντί του Γκίφεϊ και στην πρώτη επίθεση της Μπάγερν, ο Ουόκαπ άλλαξε στο μαρκάρισμά του με τον Φουρνιέ για να του κλέψει την μπάλα ο Γάλλος, να βγει στον αιφνιδιασμό ο Ολυμπιακός και να καρφώσει εντυπωσιακά ο Ουόρντ 32-36. Οι Πειραιώτες πλησίασαν στο καλάθι με 2/2 βολές του Βεζένκοφ (34-36) μετά από φάουλ και τεχνική ποινή στον Γκέιμπριελ πάνω στον Ντόντα Χολ. Για να αντικαταστήσει τον Φουρνιέ ο Ντόρσεϊ και ο Ολυμπιακός να πραγματοποιήσει ένα εξαιρετικό τετράλεπτο μέχρι το ημίχρονο. Ο Ουόρντ τα έκανε όλα στο παρκέ, έκλεβε μπάλες, κάρφωνε εντυπωσιακά στον αιφνιδιασμό, μοίραζε ασίστ (η φάση του αγώνα ασίστ σε Χολ και κάρφωμα από τον Αμερικανό σέντερ) για να τελειώσει με 10 πόντους, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα το α΄ μέρος. Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ πέτυχαν τρίποντα, για το 49-45 του Ολυμπιακού. Ο Μπαρτζώκας απέσυρε τον Ουόρντ λόγω του 2ου φάουλ του (στον Ομπστ) περνώντας τον Παπανικολάου, με τον Ομπστ να διαμορφώνει το σκορ στο τέλος της 2ης περιόδου (49-47).

Ο Μιλουτίνοφ επέστρεψε στο «5» με την έναρξη της 3ης περιόδου, μαζί με τους Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου και Βεζένκοφ. Για να πετύχει 5 σερί πόντους ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου, για το +7 (54-47). Ο Μιλουτίνοφ ήταν κυρίαρχος και έκανε τη διαφορά, σε άμυνα κι επίθεση. Με 2/2 βολές, ο Σέρβος σέντερ διεύρυνε το «ερυθρόλευκο» σερί σε 7-0, για το +9 (56-47). Για να ευστοχήσει σε τρίποντο ο Βεζένκοφ (17π.), μετά από καλάθι του Μάικ για το επιμέρους σκορ 10-2 των Πειραιωτών (59-49). Η αρχική πεντάδα του Ολυμπιακού έπαιζε με απίστευτη ταχύτητα και αυτοματισμούς και οικοδόμησε διαφορά +11 πόντων (65-54) με τον Βεζένκοφ να φτάνει τους 21 πόντους. Μόρις και Φουρνιέ αντικατέστησαν τους Ουόκαπ και Ντόρσεϊ και ο Μιλουτίνοφ έστειλε στο +13 τη διαφορά (67-54). Ο Μιλουτίνοφ έφτασε τους 14 πόντους και ο Ολυμπιακός το +14 (70-56). Και μετά το 70-61 της Μπάγερν με τον Ομπστ να μετρά 14 πόντους, ο Εβάν Φουρνιέ, πέτυχε ένα απίστευτο τρίποντο στην εκπνοή της 3ης περιόδου (73-61). Ο Ολυμπιακός είχε κρατήσει στους 14 πόντους τη γερμανική ομάδα στο 3ο δεκάλεπτο.

Ο Ολυμπιακός είδε την Μπάγερν να σημειώνει επιμέρους σκορ 3-8 και να μειώνει σε 76-69, με τρίποντα των Φόιγκτμαν και Ομπστ με την έναρξη της 4ης περιόδου. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έδωσε τρίποντη «απάντηση» (79-69) σε μία κρίσιμη στιγμή που οι Γερμανοί επιχειρούσαν να επιστρέψουν. Πίτερς και Χολ έκαναν το 83-69 για το +14, αλλά στην επόμενη επίθεση του Ολυμπιακού (4:55 πριν τη λήξη), σε προσπάθεια για λέι απ ο Μόντε Μόρις γύρισε τον αριστερό αστράγαλο και έπεσε εκτός του παρκέ του ΣΕΦ, πίσω από την μπασκέτα με τη φόρα που είχε… με τους φιλάθλους να παγώνουν. Ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ έμεινε αρκετά λεπτά με το πρόσωπο στο πάτωμα και όταν κατάφερε να κουνηθεί, έδειχνε να πονά πολύ. Όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού πήγαν κοντά του και εν τέλει ο Μόρις έφυγε υποβασταζόμενος για τ’ αποδυτήρια, χωρίς να μπορεί να πατήσει το αριστερό πόδι του. Η Μπάγερν μείωσε σε 85-78, 2:19΄΄ πριν τη λήξη από τρίποντα των Μάικ και Ομπστ, αφού οι παίκτες του Ολυμπιακού ήταν σαφώς επηρεασμένοι από τον τραυματισμό του Μόρις. Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ το… πήραν πάνω τους, για το 91-80 στα 59΄΄ και πλέον όλα είχαν κριθεί.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 2, Ουόρντ 10 (1), Μόρις 1, Βεζένκοφ 24 (2), Παπανικολάου 10 (2), Πίτερς 4, Μιλουτίνοφ 14, Χολ 9, Φουρνιέ 10 (2)

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (Σβέτισλαβ Πέσιτς): Ντιμιτρίγεβιτς 6, Ντα Σίλβα, Γκίφεϊ 5 (1), Φόιγκτμαν 3 (1), Τζέσαπ 10 (2), Ομπστ 21 (3), Μάικ 13 (3),