EuroLeague: Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μονακό του Σπανούλη - Real.gr

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Μονακό την Τετάρτη (29/10), στις 21:15, στο ΣΕΦ, για την 7η αγωνιστική της Euroleague.

Η επιστροφή του Βασίλη Σπανούλη στο Φάληρο μπορεί να θυμίζει πολλά θετικά στους φιλάθλους των «ερυθρόλευκων» από την εποχή που ο “Kill-Bill” ήταν ο αρχηγός τους, αλλά από τότε που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία των Μονεγάσκων ο Σπανούλης άρχισε να δημιουργεί… αρνητικές αναμνήσεις στην ομάδα που αγάπησε και τον αγάπησε. Πιο πρόσφατη δυσάρεστη ανάμνηση δεν είναι άλλη από την ήττα του Ολυμπιακού από τη Μονακό στον ημιτελικό του περσινού φάιναλ φορ στο Άμπου Ντάμπι, με 78-68. Ο Σπανούλης είχε οδηγήσει τη Μονακό σε νίκη και μέσα στο ΣΕΦ την περσινή σεζόν, με 80-77, για την 32η αγωνιστική.

Αυτή τη φορά, πάντως, με τους Τόμας Ουόκαπ, Εβάν Φουρνιέ και Σακίλ ΜακΚίσικ να έχουν επιστρέψει, ο Ολυμπιακός δεν δείχνει διατεθειμένος να επιτρέψει στον Σπανούλη και τους παίκτες του να φύγουν με χαμόγελα από την Ελλάδα. Ούτε οι Κώστας Παπανικολάου (τραυματίας και εκτός απέναντι στην Μπάγερν), Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Κώστας Αντετοκούνμπο θέλουν να το επιτρέψουν αυτό απέναντι στον Ομοσπονδιακό τεχνικό της εθνικής ανδρών, υπό την τεχνική καθοδήγηση του οποίου η «γαλανόλευκη» επέστρεψε στο βάθρο διεθνούς διοργάνωσης για πρώτη φορά από το 2009, στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ.

Εξάλλου, η εμφάνιση στο Μόναχο και το ομαδικό μπάσκετ που έπαιξε ο Ολυμπιακός, για να φτάσει στην άνετη επικράτηση, με 91-76, επί της Μπάγερν, την προηγούμενη εβδομάδα, έδειξε πως η ομάδα του Πειραιά βρίσκει τα πατήματά της και δείχνει ανίκητη, όταν έχει τους περισσότερους από τους παίκτες της…ετοιμοπόλεμους.

Η Μονακό έχει μία νίκη λιγότερη από τον Ολυμπιακό. Οι Μονεγάσκοι μετρούν 3 νίκες – 3 ήττες μέχρι στιγμής. Η τελευταία ήττα τους ήταν από τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, με 85-77, για την 6η αγωνιστική.

Σε αναμετρήσεις της 7ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

EUROLEAGUE

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (28-29/10/2025)

Τρίτη, 28 Οκτωβρίου

Παναθηναϊκός-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 99-85

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Βιλερμπάν (Γαλλία) 79-65

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 86-65

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 74-72

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)- Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 90-84

Μπασκόνια (Ισπανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ) 92-85

Παρί (Γαλλία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 80-90

Βαλένθια (Ισπανία)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 92-79

Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου

Ολυμπιακός-Μονακό (Μονακό) 21:15

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Παρτιζάν (Σερβία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 5-1

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 5-2

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 5-2

Παναθηναϊκός 5-2

Ολυμπιακός 4-2

Παρί (Γαλλία) 4-3

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 4-3

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 4-3

Βαλένθια (Ισπανία) 4-3

Μονακό (Μονακό) 3-3

Παρτιζάν (Σερβία) 3-3

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 3-4

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 3-4

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 3-4

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 3-4

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 3-4

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 2-5

Βιλερμπάν (Γαλλία) 2-5

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-5

Μπασκόνια (Ισπανία) 1-6

ΠΗΓΗ: filathlos.gr