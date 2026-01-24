Euroleague: O Πάντερ MVP της 24ης αγωνιστικής - Real.gr

Ο Κέβιν Πάντερ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της 24ης αγωνιστικής στη Euroleague, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ βοήθησε σημαντικά την Μπαρτσελόνα να επικρατήσει της Βιλερμπάν στη Γαλλία με 98-91.

Ο πρώην παίκτης των Λαυρίου, ΑΕΚ και Ολυμπιακού χρησιμοποιήθηκε για 34 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα και τελείωσε τον αγώνα με 31 πόντους (7/8 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 5/7 βολές), 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 5 κερδισμένα φάουλ, ενώ υπέπεσε σε 3 λάθη και 2 φάουλ. Χάρη στην απόδοσή του αυτή, ο 32χρονος άσος συγκέντρωσε 34 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, επίδοση που ήταν η υψηλότερη μεταξύ των παικτών που αγωνίστηκαν στις αναμετρήσεις για την 24η «στροφή».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πάντερ απέσπασε για δεύτερη φορά στην τρέχουσα σεζόν το βραβείο του MVP μιας αγωνιστικής στη Euroleague, καθώς είχε αναδειχθεί πολυτιμότερος παίκτης και της 17ης «στροφής», όταν οδήγησε την Μπαρτσελόνα στην ιστορική νίκη επί της Μπασκόνια ύστερα από τρεις παρατάσεις με 134-124. Παράλληλα, ανακηρύχθηκε MVP του μήνα στη διοργάνωση για τον Δεκέμβριο.