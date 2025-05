Euroleague: Ο Βεζένκοφ MVP των Playoffs - Real.gr

Ο Σάσα Βεζένκοφ κατέκτησε τον πρώτο τίτλο του MVP των Playoffs της Euroleague, χάρη στις εκπληκτικές εμφανίσεις που πραγματοποίησε στην σειρά του Ολυμπιακού με την Ρεάλ Μαδρίτης, οδηγώντας τους Πειραιώτες στην τέταρτη σερί πρόκριση σε Final Four (23-25/5).

O σούπερ σταρ των ερυθρόλευκων μέτρησε 19 πόντους, 6.5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1.3 κλεψίματα ανά αγώνα με τους Ισπανούς και έτσι ο Βεζένκοφ συνιστά και τον πρώτο νικητή του συγκεκριμένου βραβείου.

Sasha Vezenkov is the first ever EuroLeague Playoffs MVP! 🤩👏

Congratulations to @Olympiacos_BC‘s forward @SashaVezenkov who was truly UNSTOPPABLE this postseason! 🔥

Check out some of his best Playoff moments below! ⬇️

‘MVP of the Playoffs’ I @PaniniAmerica pic.twitter.com/qED9k0RUCE

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 8, 2025