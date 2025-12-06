Euroleague: Ο Βιλντόζα μίλησε στο... φινάλε - Βίρτους-Ντουμπάι 79-78 - Real.gr

Η Βίρτους πέτυχε σπουδαία νίκη επί της Ντουμπάι με 79-78, χάρη στον παίκτη της τελευταίας... στιγμής Λούκα Βιλντόζα, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 11 πόντους, 5 ασίστ και 4 κλεψίματα.

Ο Αργεντινός γκαρντ με τρίποντο και κλέψιμο στο τέλος της αναμέτρησης χάρισε στην ιταλική ομάδα τη νίκη απέναντι στην ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το παιχνίδι ξεκίνησε καλύτερα για τη Ντουμπάι, με τους Πετρούσεφ και Αμπάς να δίνουν προβάδισμα πέντε πόντων, αλλά η Βίρτους απάντησε με σερί 7-2 για να ισορροπήσει το σκορ. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν και πάλι με 12-9, όμως η ιταλική ομάδα ανέβασε ρυθμό, τρέχοντας σερί 9-0 και κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο +9 (26-17).

Στο δεύτερο, η Ντουμπάι μείωσε τη διαφορά και προηγήθηκε προσωρινά, με την Βίρτους να στηρίζεται στον Έντουαρντς για να επαναφέρει την ισορροπία. Η τρίτη περίοδος ήταν αμφίρροπη, με τη Ντουμπάι να διατηρεί οριακό προβάδισμα και τη Βίρτους να αναζητά το ξέσπασμα.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, η ιταλική ομάδα ανέκτησε τα ηνία, με τον Βιλντόζα να σκοράρει κρίσιμο τρίποντο και να κλέβει την μπάλα στο φινάλε, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του Ιβάνοβιτς.

Πρώτος σκόρερ των νικητών, που βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 7-7, ο Κάρσεν Έντουαρντς με 23 πόντους, ενώ από τη Ντουμπάι (6-8) ξεχώρισε ο Τζάστιν Άντερσον με 16.

Τα δεκάλεπτα: 26-17, 39-44, 54-56, 79-78