Euroleague: «Πάτησε» κορυφή η Βαλένθια - Real.gr

Η Βαλένθια αξιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο την ήττα της Χαποέλ και επικρατώντας 86-73 της Παρτιζάν στην Ισπανία έπιασε τους Ισραηλινούς στην κορυφή της Euroleague με 13-6. Τέταρτη συνεχόμενη ήττα για την ομάδα του Βελιγραδίου που βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις με 6-13.

Από το ξεκίνημα οι Σέρβοι πήραν το προβάδισμα με 7-0 και 17-6 στο πρώτο πεντάλεπτο. Στο 16΄ η Βαλένθια έτρεξε σερί 8-0 που της έδωσε για πρώτη φορά το προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο, 37-35, και έκτοτε το ματς εξελίχθηκε σε μάχη «σώμα με σώμα» με το προβάδισμα να ελαλλάσσεται συνεχώς και τη μέγιστη διαφορά να μην υπερβαίνει τους 4 πόντους.

Η Βαλένθια ήταν αυτή που κέρδισε αυτό το ιδιότυπο “bras de fer” όταν πήρες διαφορά 6 πόντων (74-68 στο 35:30) κι αυτό αποδείχθηκε κομβικό για την εξέλικη του αγώνα. Η Παρτιζάν είχε ξεμείνει από δυνάμεις, δεν πρόβαλε αντίσταση στα τελευταία λεπτά και οι γηπεδούχοι «πάτησαν κορυφή» με το τελικό 86-73. Ο Ντάριους Τόμπσον με 17π. (3/6 τρίποντα, 6ασ.) και ο Νέιθαν Ρέβερς με 14π. (2/5 τρίποντα, 7ρ.) ήταν πρώτοι σκόρερ των νικητών. Για την Παρτιζάν ο Άιζακ Μπόνγκα έκανε φανταστικό ματς (17π.,76ρ.) αλλά χωρίς αντίκρισμα.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 43-43, 65-63, 86-73