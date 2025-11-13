Euroleague: Πέμπτη νίκη για την Αρμάνι Μιλάνο - Real.gr

Quantcast
Euroleague: Πέμπτη νίκη για την Αρμάνι Μιλάνο

02:45, 13/11/2025
Η Αρμάνι κατάφερε να επικρατήσει της ουραγού Βιλερμπάν στο Μιλάνο με 80-72, για τη 10η αγωνιστική της Euroleague, σε ένα ματς που μόνο εύκολο δεν ήταν, καθώς οι Γάλλοι επέστρεφαν συνεχώς στο σκορ και κρατούσαν την αναμέτρηση αμφίρροπη μέχρι τα τελευταία λεπτά.

Οι φιλοξενούμενοι πάλεψαν για τρεις περιόδους, όμως η αποφασιστικότητα και η συγκέντρωση των Ιταλών στα κρίσιμα τελευταία λεπτά τους έβαλε σε τροχιά νίκης… Στο 5-5 το ρεκόρ των γηπεδούχων, στο 2-8 των Γάλλων.

Κορυφαίος για την Αρμάνι ήταν ο Μπρουκς, ο οποίος με 23 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ καθοδήγησε την ομάδα του στα κρίσιμα σημεία.
Από τη Βιλερμπάν, ο Γουότσον ήταν ο πρώτος σκόρερ, τελειώνοντας τον αγώνα με 25 πόντους, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ και προσπαθώντας να κρατήσει ζωντανή την ομάδα του και να δημιουργήσει προβλήματα στην άμυνα των Ιταλών.

Τα δεκάλεπτα: 18-9, 40-32, 56-51, 80-72

