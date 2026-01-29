Euroleague: Πέμπτη σερί νίκη και 4άδα για τον Ολυμπιακό (87-75 την Μπαρτσελόνα) - Real.gr

Με κυριαρχικό, γρήγορο και θεαματικό μπάσκετ στο 1ο και το 4ο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 87-75 επί της Μπαρτσελόνα, στο ΣΕΦ, για την 25η αγωνιστική της Euroleague. Μια 5η σερί νίκη, 8η στα τελευταία εννέα ματς, αλλά κυρίως νίκη τετράδας! Για 7 δέκατα του δευτερολέπτου, όσα απέμεναν για την τελευταία επίθεση της Μπαρτσελόνα μετά το απίστευτο τρίποντο του Τάιλερ Ντόρσεϊ (87-73), η ομάδα του Πειραιά απώλεσε τη διαφορά, αφού με buzzer beater δίποντο ο Γιαν Βέσελι έκλεισε την ψαλίδα στους 12 πόντους. Η Μπαρτσελόνα είχε νικήσει με +13 τον Ολυμπιακό, την 15η αγωνιστική.

Πλέον, ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο 16-8 με αγώνα λιγότερο, ενώ η Μπαρτσελόνα υποχώρησε στο 16-9.

Αν και βρέθηκε στο +17 (27-10) στην 1η περίοδο, ο Ολυμπιακός επέτρεψε από δικές τους κακές επιλογές στην Μπαρτσελόνα να προσπεράσει και με +5 (59-64) στο τέλος της 3ης περιόδου.

Όμως, ο Ταϊρίκ Τζόουνς έκανε θραύση στη ρακέτα βάζοντας δύσκολα στον Γιαν Βέσελι. Ο Αμερικανός σέντερ του Ολυμπιακού τέλειωσε το ματς με 16 πόντους, 8 ριμπάουντ, 3 κοψίματα, 3 κλεψίματα και 2 ασίστ με 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης! Πέρασε δηλαδή τον Σάσα Βεζένκοφ που συγκέντρωσε 27 βαθμούς, με 20 πόντους με 3/6 τρίποντα, 11 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ σημείωσε 17 πόντους με 3/10 τρίποντα. Ο Ουόρντ ειχε 8 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Ο Κόρι Τζόσεφ, στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού και με μόλις 2 προπονήσεις με τη νέα ομάδα του, αφήσε εξαιρετικές εντυπώσεις, στα 12:05΄΄ που έμεινε στο παρκέ, δείχνοντας πως σε λίγο καιρό θα ενσωματωθεί πλήρως και θ’ ανεβάσει επίπεδο το ήδη ανεβασμένο τις τελευταίες εβδομάδες μπάσκετ που παίζουν οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Κέβιν Πάντερ σημείωσε 15 πόντους, ενώ από 14 πόντους είχαν οι Ντάριο Μπριθουέλα και Ουίλ Κλάιμπερν. Ο τελευταίος είχε αγωνιστεί τελευταία φορά στη Euroleague, για την 17η αγωνιστική όταν τραυματίστηκε απέναντι στην Μπασκόνια. Μάλιστα, ο Κλάιμπερν είχε κάνει ρεκόρ πόντων για τη σεζόν με 28 και ρεκόρ καριέρας στα τρίποντα με 7/10 στη νίκη της Μπαρτσελόνα επί του Ολυμπιακού στον 1ο γύρο. Από 12 πόντους είχαν οι Γιαν Βέσελι και Τορνικε Σενγκέλα, με τον Γεωργιανό να μαζεύει και 8 ριμπάουντ.

Όρθιοι όλοι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ τήρησαν ενός λεπτού σιγή για τους επτά νεαρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο αυτοκινητικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Τα δεκάλεπτα: 27-13, 46-37, 59-64, 87-75

Με τον Ουόρντ να παίρνει τη θέση του τραυματία (ισχιαλγία) Παπανικολάου στην συνηθισμένη αρχική πεντάδα του Ολυμπιακού (Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ) ο Ολυμπιακός πάτησε γκάζι από το πρώτο… δευτερόλεπτο, κυριαρχώντας και στα δύο μισά του παρκέ απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Ο Σάσα Βεζένκοφ μετρούσε ήδη 9 πόντους στο 13-2! Οι Καταλανοί μείωσαν σε 13-7 με δίποντο του Βέσελι και τρίποντο του Σατοράνσκι, αλλά η άμυνα των Πειραιωτών ήταν απροσπέλαστη, ενώ πέτυχαν 7-0 στην επίθεση για το 18-7 με τρίποντο του Τάιλερ Ντόρσεϊ (1/5 στην 1η περίοδο. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς μπήκε στη θέση του Μιλουτίνοφ, με τους δύο σέντερ να μετρούν από 3 ριμπάουντ μέχρι το 10ο λεπτό, ενώ ο Μπαρτζώκας, 2:17΄΄ πριν την ολοκλήρωση του 1ου δεκαλέπτου έριξε στο παρκέ τον νεοαποκτηθέντα Κόρι Τζόσεφ. Ο Καναδός που είχε κάνει μόνο δύο προπονήσεις με τον Ολυμπιακό έκανε δύο αψυχολόγητα φάουλ, την πρώτη φορά… δίνοντας γκολ φάουλ στον Πάντερ για το 20-10 των «μπλαουγράνα» και τη 2η έστειλε για τρεις βολές τον Ντάριο Μπριθουέλα, με τον Ισπανό να ευστοχεί και στις τρεις για το 27-13 (σκορ 1ου δεκαλέπτου). Ο Ντόρσεϊ πήρε το τελευταίο σουτ, αλλά τραυματίστηκε στον αστράγαλο, καθώς προσγειώθηκε άτσαλα και πήρε τον δρόμο για τ’ αποδυτήρια συνοδευόμενος από τον γιατρό του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν 14 ριμπάουντ, 5 η Μπαρτσελόνα. Οι Καταλανοί μέτρησαν 6 λάθη (3 ο Ολυμπιακός). Με 12 πόντους (2/2 τρίποντα) και 5 ριμπάουντ ο Βεζένκοφ ήταν ο κορυφαίος, 5 πόντους είχε ο Ντόρσεϊ, ενώ 4 πόντους, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο μέτρησε σε αυτό το διάστημα ο ουσιαστικός και θεαματικός Ουόρντ. Από 3 πόντους είχαν οι Σατοράνσκι, Μπριθουέλα και Πάντερ για την Μπαρτσελόνα.

Οι ΜακΚίσικ, Φουρνιέ, Ουόρντ, Βεζένκοφ και Τζόουνς ξεκίνησαν για τον Ολυμπιακό στη 2η περίοδο. Μετά το τρίποντο του Μπριθουέλα (27-16), ο Ουόρντ ήταν σε εξαιρετική βραδιά και πρόσφερε τη μία θεαματική φάση μετά την άλλη, για το 31-16 του Ολυμπιακού, με 4 δικούς του σερί πόντους. Ο Μπριθουέλα πέτυχε κι άλλο τρίποντο (32-21). Ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ο Πίτερς και ο ΜακΚίσικ έδωσαν πόντους για το +16 (42-26). Όμως, ο Ολυμπιακός έκτοτε έχασε τη… σπίθα της 1ης περιόδου, έκανε κακές επιλογές και επέτρεψε στην Μπαρτσελόνα να μειώσει τη διαφορά. Οι παίκτες του Τσάβι Πασκουάλ ισορρόπησαν στ’ αμυντικά (όχι στα επιθετικά που υπερτερούσε η ελληνική ομάδα) ριμπάουντ σ’ αυτή τη 2η περίοδο. Για να φτάσει τους 12 πόντους ο Μπριθουέλα μέχρι το ημίχρονο, ενώ ο Τορνικέ Σενγκέλια σημείωσε 8 πόντους για τους Ισπανούς. Ο Μπαρτζώκας (που τιμωρήθηκε και με τεχνική ποινή) κράτησε τον Ουόκαπ με 2 φάουλ (2 μετρούσε και ο Τζόσεφ) στο παρκέ, όπως και τον Εβάν Φουρνιέ που έκανε δύο air ball, αλλά ευτυχώς και οι Καταλανοί έφτασαν τα 11 λάθη μέχρι το τέλος του α΄ μέρους (46-37) έχοντας κάνει επιμέρους σκορ 4-11 από το 42-26.

Με τον Ντόρσεϊ να επιστρέφει με την έναρξη της 3ης περιόδου, μαζί με Ουόκαπ, Ουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, ο Ολυμπιακός είδε την Μπαρτσελόνα να κάνει σερί 9-0 και να ισοφαρίζει σε 46-46, μετά από 4 πόντους του Βέσελι, τρίποντο του Πάντερ και δίποντο του Μπριθουέλα. Ο Βεζένκοφ ανέλαβε δράση, και με 5 δικούς του πόντους (και τρίποντο του Ντόρσεϊ), οι Πειραιώτες απάντησαν με 8-0 για το 54-46. Ο Πάντερ βρήκε το τρίποντο (54-49) και ο Σενγέλια σημείωσε 4 σερί πόντους για να πλησιάσει στον πόντο η Μπαρτσελόνα (54-53). Και ο Κόρι Τζόσεφ επέστρεψε για δώσει ανάσες στον Ουόκαπ, ενώ και ο ΜακΚίσικ πήρε τη θέση το Ουόρντ. Ο Πασκουάλ έριξε τον Λαπροβίτολα αντί του Σατοράνσκι. Ο Μιλουτίνοφ κάρφωσε (56-53), όμως οι 5 σερί πόντοι του Ουίλ Κλάιμπερν έδωσαν προβάδισμα για πρώτη φορά μετά το 0-2 στην Μπαρτσελόνα (56-58). Φουρνιέ και Τζόουνς μπήκαν αντί ΜακΚίσικ και Μιλουτίνοφ, ο Ντόρσεϊ πήρε το 3ο φάουλ το Μπριθουέλα και έβαλε τις βολές (58-58), αλλά ο Κλάιμπερν με νέο τρίποντο (10π.) έδωσε αέρα τριών πόντων στους φιλοξενούμενους (58-61). Μία βολή του Τζόσεφ και τρεις του Πάντερ διαμόρφωσαν το σκορ της 3ης περιόδου (59-64).

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς μπήκε αποφασισμένος, κέρδισε μάχες στη ρακέτα, σημειώνοντας 4 σερί πόντους (63-66) αφού είχε ευστοχήσει και ο Κλάιμπερν. Ένα δίποντο του Ντόρσεϊ και ένα τρίποντο του Βεζένκοφ έφεραν και πάλι στην πρωτοπορία τον Ολυμπιακό (68-66). Το ματς είχε γίνει θρίλερ και ήταν θέμα προσωπικοτήτων! Ο Βέσελι ισοφάρισε (68-68) φτάνοντας τους 10 πόντους, ο Τζόουνς είχε μία βολή (69-68) και ο Πασκουάλ επανέφερε στο παρκέ τον Σενγκέλια. Το 71-68 δια χειρός Φουρνιέ αφού είχαν πρώτα αστοχήσει στην ίδια φάση οι Ντόρσεϊ, Τζόσεφ και Βεζένκοφ ξεσήκωσε την κερκίδα! Ο Κόρι Τζόσεφ πήρε έξυπνα το 3ο φάουλ του Βέσελι, αλλά έβαλε τη μία βολή (72-68). Και μετά το άστοχο τριποντο του Σατοράνκσι, ο Φουρνιέ φώναξε πάλι παρών (74-68). Ο Σενγκέλια αστόχησε σε 2 βολές μετά από φάουλ του Βεζένκοφ και ο Ταϊρίκ Τζόουνς κάρφωσε εντυπωσιακά μαζεύοντας την μπάλα στον αέρα από απίστευτη ασίστ του Εβάν Φουρνιέ (76-68), 1:55΄΄ πριν τη λήξη. Κι όταν ο Ουόκαπ χρεώθηκε με 3ο φάουλ στον Κλάιμπερν ο Αμερικανός της Μπαρτσελόνα έβαλε μία βολή (76-69) για να ευστοχήσει σε τρίποντο ο Ουόκαπ αμέσως μετά (79-69). Ο Τζόουνς πήρε το φάουλ του Πάντερ (80-69), για να ευστοχήσει σε τρίποντο ο Μάιλ Νόρις (80-72) στα 37΄΄. Ο Ολυμπιακός πλέον κυνηγούσε πλέον το +14 (είχε ηττηθεί με 13 πόντους διαφορά στον 1ο γύρο στη Βαρκελώνη). Ντόρσεϊ και Τζόουνς συνδέθηκαν με το καλάθι (84-72). Ο Φουρνιέ υπέπεσε στο 5ο φάουλ του στον Κλάιμπερν κι ο Αμερικανός της Μπαρτσελόνα είχε 1/2 βολές (84-73), στα 13΄΄. Και μετά το τάιμ άουτ, ο Ντόρσεϊ πέτυχε το… ακατόρθωτο. Εκεί που όλα έδειχναν πως ο Ολυμπιακός δεν προλάβαινε για το +14, ο Ντόρσεϊ, το πίστεψε! Πήρε το τρίποντο και ήταν εύστοχος! Για το 87-73! Απέμεναν 7 δέκατα και μετά το τάιμ άουτ, ο Βέσελι σε νεκρό χρόνο ευστόχησε στερώντας τη διαφορά στον Ολυμπιακό, για το τελικό 87-75.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 3 (1), Ουόρντ 8, Βεζένκοβ 20 (3), Ντόρσεϊ 17 (3), Πίτερς 2, Μιλουτίνοφ 8, Τζόσεφ 2, ΜακΚίσικ 5, Τζόουνς 16, Φουρνιέ 6

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Τσάβι Πασκουάλ): Πάντερ 15 (2), Μάρκος, Νόρις 3 (1), Βέσελι 12, Μπριθουέλα 14 (3), Σατοράνσκι 5 (1), Ερνανγκόμεθ, Λαπροβίτολα, Κλάιμπερν 14 (2), Σενγκέλια 12, Πάρα