Euroleague: Πέρασε από το Παρίσι η Μπάγερν - Real.gr

Η Μπάγερν Μονάχου βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνα της τέταρτης περιόδου και με ανατροπή κατάφερε να αποδράσει με το «διπλό» από το Παρίσι, σημειώνοντας την τρίτη διαδοχική νίκη της και πέμπτη στην εφετινή Euroleague.

Οι Βαυαροί επικράτησαν με 86-82 της Παρί, για την 9η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στην πέμπτη ήττα τους.

Η γερμανική ομάδα είχε τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στην τρίτη περίοδο είδε την Παρί να ανεβάζει στροφές και να ανακτά το προβάδισμα (68-64 στο 30΄). Ωστόσο, στο τέταρτο δεκάλεπτο, η άμυνα της Μπάγερν περιόρισε τους Γάλλους στους 14 πόντους και με… βροχή από τα 6,75 οι Βαυαροί ανέκτησαν τον έλεγχο και έφυγαν με το «διπλό».

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Ράταν-Μέις με 16 πόντους και 5/9 τρίποντα, ενώ από τους Παριζιάνους δεν αρκούσαν οι 22 και 21 πόντοι που σημείωσαν οι Ρόμπινσον και Χίφι, αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 19-22, 42-53, 68-64, 82-86