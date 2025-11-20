Euroleague: «Περίπατος» της Μονακό με Βιλερμπάν - Real.gr

Η Μονακό αναδείχθηκε νικήτρια στον γαλλικό «εμφύλιο» της 12ης αγωνιστικής της Euroleague, επιστρέφοντας με «διπλό» στα θετικά αποτελέσματα, μετά από δύο σερί ήττες. Με οδηγό την άμυνα, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη συνέτριψε με 84-52 την ουραγό Βιλερμπάν στην LDLC Arena, βελτιώνοντας σε 7-5 το ρεκόρ της και υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στην ένατη ήττα τους.

Με μία κυριαρχική εμφάνιση, οι Μονεγάσκοι αισθάνθηκαν την αντίσταση της Βιλερμπάν μόνο στην πρώτη περίοδο, καθώς από το δεύτερο δεκάλεπτο έδωσαν ένα πραγματικό ρεσιτάλ στην άμυνα μετατρέποντας σε… μονόλογο την αναμέτρηση.

Πρώτοι σκόρερ των νικητών οι Μάικ Τζέιμς (12π., 7ασ.), Νίκολα Μίροτιτς (12π.) και Έλι Οκόμπι (11π.), ενώ από τη Βιλερμπάν, που τα… έσπασε από τα 6,75 (2/25 τρίποντα) και μέτρησε 23 λάθη (!), κανείς παίκτης δεν τελείωσε τον αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων.

Τα δεκάλεπτα: 11-14, 21-34, 40-64, 52-84