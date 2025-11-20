Quantcast
Euroleague: «Περίπατος» της Μονακό με Βιλερμπάν - Real.gr
real player

Euroleague: «Περίπατος» της Μονακό με Βιλερμπάν

02:00, 20/11/2025
Euroleague: «Περίπατος» της Μονακό με Βιλερμπάν

Η Μονακό αναδείχθηκε νικήτρια στον γαλλικό «εμφύλιο» της 12ης αγωνιστικής της Euroleague, επιστρέφοντας με «διπλό» στα θετικά αποτελέσματα, μετά από δύο σερί ήττες. Με οδηγό την άμυνα, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη συνέτριψε με 84-52 την ουραγό Βιλερμπάν στην LDLC Arena, βελτιώνοντας σε 7-5 το ρεκόρ της και υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στην ένατη ήττα τους.

Με μία κυριαρχική εμφάνιση, οι Μονεγάσκοι αισθάνθηκαν την αντίσταση της Βιλερμπάν μόνο στην πρώτη περίοδο, καθώς από το δεύτερο δεκάλεπτο έδωσαν ένα πραγματικό ρεσιτάλ στην άμυνα μετατρέποντας σε… μονόλογο την αναμέτρηση.

Πρώτοι σκόρερ των νικητών οι Μάικ Τζέιμς (12π., 7ασ.), Νίκολα Μίροτιτς (12π.) και Έλι Οκόμπι (11π.), ενώ από τη Βιλερμπάν, που τα… έσπασε από τα 6,75 (2/25 τρίποντα) και μέτρησε 23 λάθη (!), κανείς παίκτης δεν τελείωσε τον αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων.

Τα δεκάλεπτα: 11-14, 21-34, 40-64, 52-84

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Κατερίνα Καινούργιου για Μις Υφήλιος: «Γίναμε τόσο ρεζίλι…»

Κατερίνα Καινούργιου για Μις Υφήλιος: «Γίναμε τόσο ρεζίλι…»

16:15 21/11
Άρειος Πάγος: Κατεπείγουσα έρευνα για την παραβίαση των μέτρων κατά της ευλογιάς των προβάτων

Άρειος Πάγος: Κατεπείγουσα έρευνα για την παραβίαση των μέτρων κατά της ευλογιάς των προβάτων

16:11 21/11
Διακοπή κυκλοφορίας στον δρόμο Κοζάνης - Λάρισας εξαιτίας πτώσης βράχων

Διακοπή κυκλοφορίας στον δρόμο Κοζάνης - Λάρισας εξαιτίας πτώσης βράχων

16:02 21/11
Γαλλία: «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου»: Στην κυκλοφορία τον επόμενο μήνα το βιβλίο του Νικολά Σαρκοζί

Γαλλία: «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου»: Στην κυκλοφορία τον επόμενο μήνα το βιβλίο του Νικολά Σαρκοζί

16:00 21/11
Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κρεμλίνο λέει ότι περίπου 5.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν εγκλωβιστεί στην περιφέρεια του Χαρκόβου

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κρεμλίνο λέει ότι περίπου 5.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν εγκλωβιστεί στην περιφέρεια του Χαρκόβου

15:45 21/11
Μαρινάκης σε Ζαχάροβα: Η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος και δεν θα πάρει την άδεια κανενός

Μαρινάκης σε Ζαχάροβα: Η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος και δεν θα πάρει την άδεια κανενός

15:37 21/11
Νέος Κόσμος: Προφυλακιστέος ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο

Νέος Κόσμος: Προφυλακιστέος ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο

15:33 21/11
Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Γυναίκες και παιδιά στη Γάζα έχουν τραυματιστεί από τον ισραηλινό στρατό στη διάρκεια της εύθραυστης εκεχειρίας

Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Γυναίκες και παιδιά στη Γάζα έχουν τραυματιστεί από τον ισραηλινό στρατό στη διάρκεια της εύθραυστης εκεχειρίας

15:30 21/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved