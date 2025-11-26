Euroleague: «Περίπατος» της Μονακό - Συνέτριψε 102-66 την Αναντολού Εφές - Real.gr

Η Μονακό πανηγύρισε ενώπιον του κοινού της τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στη Euroleague, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 8-5, με το οποίο συνεχίζει την καταδίωξη της κορυφής. Οι Μονεγάσκοι συνέτριψαν με 102-66 την Αναντολού Εφές, για την 13η αγωνιστική, υποχρεώνοντας την τουρκική ομάδα στην όγδοη ήττα της.

Το εξαιρετικό αμυντικά δεύτερο ημίχρονο της Μονακό έκανε τη διαφορά στο Πριγκιπάτο, με τους Μονεγάσκους να περιορίζουν τους αντιπάλους στους 23 πόντους (10 στην τρίτη περίοδο, 13 στην τέταρτη) σε αυτό το διάστημα και να γεμίζουν αυτοπεποίθηση την επίθεση, η οποία με ρεσιτάλ παραγωγικότητας στο τέταρτο δεκάλεπτο (σημείωσε 32π.) μετέτρεψε σε… περίπατο τον αγώνα.

Οι Ντάνιελ Τάις (17π.), Άλφα Ντιαλό (13π.), Κεβάριους Χέις (12π.) και Ματιέ Στραζέλ οι… διψήφιοι της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, ενώ από την Αναντολού Εφές πάλεψε ο Αϊζάια Κορτνινιέ με 16 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 25-22, 50-43, 70-53,102-66