Euroleague: «Περίπατος» της Παρί στο Βελιγράδι - Real.gr

Με τρομερό πλουραλισμό στην επίθεση (πέντε «διψήφιοι») και τρομερή ευστοχία στο τρίποντο (17/30, 56,7%) η Παρί έκανε... παρέλαση στην «Belgrade Arena» επικρατώντας της Παρτίζαν με το εκκωφαντικό 101-83 στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Euroleague και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 4-2, την ώρα που οι Σέρβοι «έπεσαν» στο 3-3.

Μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο (46-48) οι Γάλλοι πάτησαν… γκάζι στην τρίτη περίοδο, όπου «έγραψαν» ένα 23-14, βάζοντας τις βάσεις για τη δεύτερη εφετινή εκτός έδρας νίκη τους.

Τρομερό παιχνίδι απ’ τον Ναντίρ Χιφί ο οποίος μέτρησε 21 πόντους (3/5τρίπ.) 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ τον ακολούθησαν οι Ερέρα (17π., 5/7τρίπ.), Ρόμπινσον (14π.) και Ουατάρα (14π.). Απ’ την άλλη πλευρά για την Παρτίζαν δεν έφταναν οι 25 πόντοι του Μπράουν (5/12τρίπ.).

Τα δεκάλεπτα: 26-26, 46-48, 60-71, 83-101