Euroleague: Πήρε το ντέρμπι του Βελιγραδίου η Παρτιζάν (79-76 τον Ερυθρό Αστέρα) - Real.gr

Με επική αντεπίθεση στην τελευταία περίοδο, η Παρτιζάν έφυγε νικήτρια από τη Belgrade Arena στο κλασικό ντέρμπι του Βελιγραδίου, για τη 15η αγωνιστική της Euroleague. Η ομάδα του Μίρκο Οτσόκολιτς επικράτησε 79-76 του Ερυθρού Αστέρα και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 6-9, ενώ ο Αστέρας υποχώρησε στο 9-6.

Όπως ήταν αναμενόμενο, στο ξεκίνημα του ματς οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, αν και η Παρτιζάν έχασε νωρίς το προβάδισμα (8-5 στο 5΄) και δεν μπόρεσε να το επανακτήσει για τα επόμενα 33 λεπτά. Βρισκόταν, πάντως, κοντά στη μεγάλη της αντίπαλο με τον Μπόνγκα να κερδίζει σημαντικές μάχες κάτω από τα καλάθια. Με το ημίχρονο στο 35-39 τίποτα δεν προμήνυε την… καταιγίδα που θα ακολουθούσε. Ο Αστέρας κυριάρχησε ολοκληρωτικά και με εκπληκτική άμυνα κατάφερε να χτίσει διαφορά 16 πόντων (44-60 στο 29΄) με τον Τζόρνταν Νουόρα να είναι ασταμάτητος και να πετυχαίνει 13 πόντους στην 3η περίοδο.

Όμως στο σημείο εκείνο ήταν η σειρά της Παρτιζάν. Με φοβερό επί μέρους σκορ 20-7 πλησίασε σε απόσταση βολής στο μέσον της τελευταίας περιόδου (64-67 στο 35΄). Με ηγέτη τον Ουάσινγκτον οι γηπεδούχοι πέρασαν μπροστά 73-72 στο 38΄ για πρώτη φορά μετά από το 5ο λεπτό. Η ψυχολογία είχε αλλάξει «στρατόπεδο» και η ομάδα του Μίρκο Οτσόκολιτς αναδείχθηκε νικήτρια με 79-76. Κορυφαίοι της Παρτιζάν οι Ουάσινγκτον 25π., Μπόνγκα 16π., 11ρ. και Ταϊρίκ Τζόουνς 15π., 8ρ., ενώ οι καλύτεροι του Αστέρα ήταν οι Νουόρα 20π. (4/9 τρίποντα), 7ρ, Μπάτλερ 20π. (3/9 τρίποντα).

Τα δεκάλεπτα: 15-18, 35-39, 49-60, 79-76