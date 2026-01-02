Euroleague: Ποδαρικό στο 2026 με διπλό για τον Ολυμπιακό, 87-82 τον Παναθηναϊκό - Real.gr

Το 10 το καλό… έψαχνε ο Ολυμπιακός απέναντι στον Παναθηναϊκό στη Euroleague και το… πέτυχε επικρατώντας, με 87-82, για την 19η αγωνιστική, στο κατάμεστο από φιλάθλους των «πρασίνων» Telekom Center Athens, το κλειστό γήπεδο που θα φιλοξενήσει το φάιναλ φορ της διοργάνωσης το τριήμερο 24-26 Μαΐου 2026.

Με 24 πόντους (4/8 τρίποντα) του Σάσα Βεζένκοφ, 21 του Τάιλερ Ντόρσεϊ (3/8 τρίποντα) και εξαιρετικούς και τους δύο σέντερ του, Νίκολα Μιλουτίνοφ (10π.,9ρ.) και Ντόντα Χολ (8π., 7ρ.), ο Ολυμπιακός πανηγύρισε μία 10η διαδοχική νίκη στην Ευρώπη και 6η σερί στο T-Center επί του Παναθηναϊκού, αλλά και 3η διαδοχική στη σεζόν στη Euroleague.

Η ομάδα του Πειραιά βάζοντας τέλος στο νικηφόρο σερί 3-0 της ομάδας του Εργκίν Αταμάν, ανέβηκε στο 11-7 (με αγώνα λιγότερο), ενώ ο Παναθηναϊκός υποχώρησε στο 12-7.

Αυτή ήταν η 22η νίκη του Ολυμπιακού στις 29 ευρωπαϊκές «μάχες» «αιωνίων» στην Ευρώπη (22-7), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να κάνει το 13-2 επί του Παναθηναϊκού στη Euroleague και τον Εργκίν Αταμάν να μετρά έξι ήττες στις ισάριθμες αναμετρήσεις που έχει βρει τον Ολυμπιακό αντίπαλο στην Ευρώπη ως τεχνικός του Παναθηναϊκού.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στα 50΄΄ σημείωσε το πλέον καθοριστικό καλάθι (82-86), ενώ με το ένα κλέψιμό του στο ματς έφτασε τα 100 στη Euroleague! Ο Μόντε Μόρις (8π.) ήταν καθοριστικός στην 4η περίοδο, όταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας τον ξεκίνησε στον άσο. Ο Κώστας Παπανικολάου πέτυχε 8 πόντους. Ο Φουρνιέ δεν μπόρεσε να βοηθήσει, μετρώντας 0/4 έξω από τα 6.75, αλλά η άμυνά του σε λέι απ του Σορτς στα 34΄΄ πριν τη λήξη είχε ως αποτέλεσμα να πάρει την μπάλα ο Ολυμπιακός και να «καθαρίσει» την υπόθεση νίκη.Χωρίς τον Τάισον Ουόρντ (οστικό οίδημα πρόσθιας μοίρας έξω κνημιαίου κονδύλου) , αλλά και χωρίς τον Σακίλ ΜακΚίσικ παρατάχθηκε ο Ολυμπιακός.

Ο Παναθηναϊκός τα περίμενε όλα από τον Κέντρικ Ναν (32π. με 3/9 τρίποντα), 6 ασίστ, 5 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα. Ο Κένεθ Φαρίντ με 9 πόντους και 5 ριμπάουντ δεν μπορούσε ν’ ανταπεξέλθει απέναντι σε Μιλουτίνοφ και Χολ. Ο Κώστας Σλούκας είχε μόνο 5 πόντους, αλλά και 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ. Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έμεινε στους μηδέν πόντους, όπως και ο Μήτογλου. Ο Σορτς πρόσφερε μόνο 2 πόντους και 4 ο Γιουρτσέβεν. Δεν πήρε χρόνο συμμετοχής ο Ρισόν Χολμς.

Τα δεκάλεπτα: 13-28, 43-43, 61-61, 82-87

Με τους Σορτς, Ναν, Οσμάν, Μήτογλου και Φαρίντ στο αρχικό σχήμα μπήκα στο glass floor του T-Center ο Παναθηναϊκός. Τους Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ στην αρχική πεντάδα ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Με 2-12 προηγήθηκε ο Ολυμπιακός, παγώνοντας το κατάμεστο Telekom Center Athens, μετά από 2/2 τρίποντα του των «ερυθρόλευκων» από Παπανικολάου και Ντόρσεϊ. Ο Σορτς δεν μπορούσε να μαρκάρει τον Ντόρσεϊ, με τον Αταμάν να τον αντικαθιστά με τον «μετρ» της άμυνας Τζέριαν Γκραντ, και την ίδια στιγμή έστειλε στο παρκέ και τους Καλαϊτζάκη, Ερνανγκόμεθ αντί των Ναν και Μήτογλου. Όμως, η άμυνα του Παναθηναϊκού δεν λειτουργούσε και ως εκ τούτου, οι «πράσινοι» δεν έβρισκαν και ρυθμό στην επίθεση.

Μυαλωμένα και με αυτοπεποίθηση, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε, με υπεροχή στα ριμπάουντ και 4/4 τρίποντα (2 από τον Ντόρσεϊ και από ένα οι Παπανικολάου, Βεζένκοφ) εκτόξευσε τη διαφορά στο +17 (5-22), με τον Κενεθ Φαρίντ να έχει σημειώσει και τους 5 πόντους των «πρασίνων». Ο Ντόρσεϊ με κλέψιμο έφτασε τα 100 στη Euroleague 4:42’’ πριν τη λήξη της 1ης περιόδου, με τον Οσμάν να μειώνει σε 7-22. Ο Ρογκαβόπουλος πέρασε αντί του Οσμάν, με τους «πράσινους» να έχουν 0/5 έξω από τα 6.75 (τέλειωσαν με 0/6) το 1ο δεκάλεπτο. Ούτε ο Σλούκας που είχε περάσει στον αγώνα δεν μπορούσε να βοηθήσει τους γηπεδούχους και ο Ολυμπιακός «φλέρταρε» διαρκώς με το +17 (7-24, 9-26, 11-28). Ο Γιούρτσεβεν είχε περάσει αντί του Φαρίντ και ο Μπαρτζώκας έβαλε τον Χολ για να πάρει ανάσες ο Μιλουτίνοφ στο «5», ενώ μπήκε και ο Πίτερς στη θέση του Βεζένκοφ. Ο Σορτς που επέστρεψε μείωσε σε 13-28 (σκορ στο 10ο λεπτό).

Ο Ολυμπιακός που μετά τα 4/4 τρίποντα τέλειωσε την 1η περίοδο με 4/9 θα έφτανε τα 10 σερί άστοχα έξω από τα 6.75 στη 2η περίοδο. Οι «πράσινοι» αφού πρώτα βελτίωσαν την άμυνά τους, είχαν πέντε εύστοχα τρίποντα (0/6 στην 1η) για να «ροκανίσουν» σταδιακά τη διαφορά. Ο Κέντρικ Ναν πέτυχε τους 12 από τους 16 πρώτους πόντους του Παναθηναϊκού στη 2η περίοδο, για να μειώσουν οι «πράσινοι» στο-5 (29-34). Μετά την τεχνική ποινή στον Εργκίν Αταμάν, με τεχνική ποινή χρεώθηκε και ο Ναν για ειρωνικό χειροκρότημα σε απόφαση των διαιτητών. Τίποτα, όμως δεν σταματούσε τη φόρα που είχαν πάρει οι «πράσινοι». Με τον Φουρνιέ να μετρά 0/4 τρίποντα στο 2ο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός ανέβαζε το σκορ κυρίως από βολές του Μόρις και του Βεζένκοφ, ενώ έκανε και λάθη. Το 29-37 με 2/3 βολές του Μόρις ήταν ανάσα για τους φιλοξενούμενους, αλλά ο Νίκος Ρογκαβόπουλος πήρε τη σκυτάλη από τον Ναν και με δύο δικά του τρίποντα, ο Παναθηναϊκός πλησίασε στο -4 (39-43). Ο Ναν έκανε το 41-43 και ο Ρογκαβόπουλος φτάνοντας τους 10 πόντους ισοφάρισε (43-43). Ο Ολυμπιακός είδε διαφορά 17 πόντων να εξανεμίζεται από έναν ανώτερο Παναθηναϊκό στη 2η περίοδο που έκανε επιμέρους σκορ 30-15. Από δύο διψήφιους είχε κάθε ομάδα στο α΄ μέρος: Τους Ναν (14π.) και Ρογκαβόπουλο (10π.) ο Παναθηναϊκός και τους Βεζένκοφ (12π.), Ντόρσεϊ (10π.) ο Ολυμπιακός.

Οι Γκραντ, Ναν, Ρογκαβόπουλος, Ερνανγκόμεθ και Γιούρτσεβεν ξεκίνησαν για τον Παναθηναϊκό στην 3η περίοδο. Ο αρνητικός Φουρνιέ της 2ης περιόδου αντικαταστάθηκε από τον αρχηγό του Ολυμπιακού, Κώστα Παπανικολάου, και την πεντάδα συμπλήρωσαν οι Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ για τον Ολυμπιακό. Ο Ναν με 5 ακόμη πόντους έφτασε τους 19 προσωπικούς για το 48-45, αφού σκόραρε και ο Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό. Για να εξελιχθεί σε μάχη πόντο με πόντο το 3ο δεκάλεπτο. Ο Παπανικολάου ευστόχησε σε τρίποντο (48-48) και μετά από δύο αστοχα τρίποντα του Ρογκαβόπουλου, στη θέση του μπήκε ο Οσμάν. Βεζένκοφ και Οσμάν πέτυχαν από ένα καλάθι (50-50).

Ο Παναθηναϊκός έπαιζε χωρίς καθαρόαιμο σέντερ, αφού ο Αταμάν είχε περάσει τον Μήτογλου στο «5», αλλά αντί να το αξιοποιήσει ο Ολυμπιακός με την υπεροχή του Μιλουτίνοφ στη ρακέτα, αναλώθηκε σε σουτ έξω από τα 6.75, με τον αρχηγό του Κώστα Παπανικλάου ν’ αστοχεί σε δύο διαδοχικά. Ο Παπανικολάου έκανε φάουλ σε προσπάθεια για τρίποντο στον Οσμάν με τον Τούρκο να ευστοχεί και στις 3 βολες (53-50), για ν’ απαντήσει με 7-0 η ομάδα του Πειραιά (53-57), από Μιλουτίνοφ, Βεζένκοφ και τρίποντο του Ντόρσεϊ. Ο Ναν με 4/4 βολές διατήρησε σε απόσταση αναπνοής τον Παναθηναϊκό (57-59) μετρώντας 23 πόντους και έδωσε τη θέση του στον Καλαϊτζάκη κι ενώ ο αρχηγός των «πρασίνων» Κώστας Σλούκας μπήκε αντί του Γκραντ. Ο Ντόρσεϊ με 2/2 βολές είχε φτάσει τους 17 πόντους. Φουρνιέ και Χολ πέρασαν για τον Ολυμπιακό αντί των Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ. Και μετά από 4 πόντους του Οσμάν και καλάθι του Χολ, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έκλεισαν ισόπαλοι το 3ο δεκάλεπτο (61-61), μετά από 18-18 επιμέρους σκορ σε αυτή την περίοδο.

Με τον Μόντε Μόρις στον άσο, ο Ολυμπιακός κατάφερε να οικοδομήσει διαφορά έξι πόντων (61-67), με τρίποντο του Βεζένκοφ και έμμεσο τρίποντο του Χολ. Ο Αταμάν τράβηξε έξω τον Οσμάν ρίχνοντας τον Ρογκαβόπουλο και ο Κένεθ Φαρίντ μείωσε σε 63-67. Και με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ και 1/2 του Φουρνιέ η ομάδα του Πειραιά βρέθηκε στο +7 (63-70). Ο Σλούκας πήρε τη θέση του Σορτς και με γκολ φάουλ (το 3ο του Ντόρσεϊ) μείωσε σε 66-70. Ο Φαρίντ έφερε τον Παναθηναϊκό σε απόσταση 2 πόντων (68-70) και ο Μόρις έκανε βήματα και ο Ναν ισοφάρισε σε 70-70. Βεζένκοφ και Μόρις (70-74) έδωσαν ανάσα στους φιλοξενούμενους, αλλά ο Ναν ήταν μια φορά ακόμη εκεί (72-74) έχοντας σημειώσει 27 πόντους (!).

Ο Μιλουτίνοφ που είχε επιστρέψει πήρε το φάουλ από τον Φαρίντ και με 2/2 βολές έκανε το 72-76, 4:48΄΄ πριν τη λήξη. Ο Αταμάν έβαλε τέλος στο σχήμα με τρία γκαρντ περνώντας τον Οσμάν αντί του Σλούκα. Ο Μόντε Μόρις πήγε στη γραμμή των βολών από το 3ο φάουλ του Ρογκαβόπουλου και με 2/2 έκανε το 72-78. Ο Ερνανγκόμεθ αστόχησε σε τρίποντο, μετά από challenge στο 4ο φάουλ του Ντόρσεϊ στον Γκραντ (ο Ουόκαπ πέρασε αντί του Ντόρσεϊ), ο Ουόκαπ πήρε το ριμπάουντ και ο Μιλουτίνοφ έκανε το 72-80 με 3:27΄΄ για το τέλος. Ο Ναν έφτασε τους 29 πόντους (74-80) για να ευστοχήσει σε τρίποντο ο Βεζένκοφ (74-83) στα 2:43΄΄ πριν τη λήξη μετρώντας 24 πόντους. Ο Σλούκας αντικατέστησε τον Ερνανγκόμεθ για να βάλει τρίποντο ο Γκραντ (77-83). Ο Σλούκας ευστόχησε σε 2/2 βολές από φάουλ του Μόρις (κι αφού οι διαιτητές είδαν σε βίντεο τη φάση), για το 79-83.

Ο Σλούκας έκανε φάουλ στον Μόρις, ο Αμερικανός έχασε και τις 2 βολές αλλά πήρε το ριμπάουντ και ο Φουρνιέ πήρε το φάουλ από τον Σλούκα. Ο Φουρνιέ έβαλε τη μία βολή (79-84) και ο Ουόκαπ έκανε φάουλ στον Ναν σε προσπάθεια του Αμερικανού για τρίποντο με εναπομείναντα χρόνο 1:14΄΄. Ο Ναν είχε δικαίωμα για τρεις βολές και τις έβαλε και τις τρεις φτάνοντας τους 32 πόντους, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκετα στο -2 (82-84). Για να πάρει ένα δύσκολο fade away σουτ ο Ντόρσεϊ και να ευστοχήσει στα 50΄΄ (82-86) φτάνοντας τους 21 πόντους! Ναν και Γκραντ έκαναν παγίδα στον Ντόρσεϊ στη μεσαία γραμμή και έκανε βήματα ο γκαρντ του Ολυμπιακού, με την μπάλα να περνά στον Παναθηναϊκό στα 39΄΄. Ο Φουρνιέ έπαιξε άμυνα σε λέι απ του Σορτς, με τους διαιτητές να βλέπουν το βίντεο και να δίνουν την μπάλα στον Ολυμπιακό στα 34΄΄. Ο Οσμάν ήταν άστοχος σε τρίποντο στα 24΄΄, αφού ο Ναν είχε κλέψει την μπάλα από τον Ουόκαπ. Ο Βεζένκοφ πήρε κρίσιμο αμυντικό ριμπάουντ, ο Μήτογλου έκανε φάουλ στον Ουόκαπ και ο Τεξανός με 1/2 βολές έκανε το 82-87, «σφραγίζοντας» το «διπλό» του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού.

Διαιτητές: Περούγκα (Ισπανία), Λάτισεβς (Λετονία), Νέντοβιτς (Σλοβενία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 2, Καλαϊτζάκης, Οσμάν 13, Σλούκας 5, Ρογκαβόπουλος 10 (2), Γκραντ 7 (2), Ναν 32 (3), Φαρίντ 9, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν 4

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 3, Νιλικίνα 3 (1), Λαρεντζάκης, Μόρις 8, Βεζένκοφ 24 (4), Παπανικολάου 8 (2), Ντόρσεϊ 21 (3), Πίτερς, Μιλουτίνοφ 10, Χολ 8, Φουρνιέ 2