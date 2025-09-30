Euroleague: Πρεμιέρα με... βροχή τριπόντων για την Χαποέλ Τελ Αβίβ - Κέρδισε 103-87 την Μπαρτσελόνα - Real.gr

Οι Ισραηλινοί τελείωσαν τον αγώνα με ρεσιτάλ από τα 6,75 (13/24 τρίποντα).

Ιδανική πρεμιέρα για την Χαποέλ Τελ Αβίβ στην εφετινή Euroleague. H ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη συνέτριψε με… κατοστάρα (103-87) την Μπαρτσελόνα στη Σόφια, εξαργυρώνοντας τη… βροχή τριπόντων που ξέσπασε στο κλειστό.

Οι Ισραηλινοί τελείωσαν τον αγώνα με ρεσιτάλ από τα 6,75 (13/24 τρίποντα) και από το δεύτερο δεκάλεπτο εκτόξευσαν την παραγωγικότητα τους, χωρίς να απειληθούν μέχρι το φινάλε…

Κορυφαίοι των νικητών οι Αντόνιο Μπλέικνι με 20 πόντους και 3/4 τρίποντα, Βασίλιε Μίτσιτς με 18 πόντους και 4/7 τρίποντα και Νταν Οτούρου επίσης με 18 πόντους. Από την Μπαρτσελόνα πάλεψε ο Γουίλ Κλάιμπερν με 23 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 26-26, 51-45, 82-70, 103-87