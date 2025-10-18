Euroleague: Πρώτο «διπλό» για την Παρτιζάν - Real.gr

Η Μπασκόνια πάλεψε μέχρι τέλους απέναντι στην Παρτίζαν, αλλά δεν κατάφερε να αποφύγει την πέμπτη σερί ήττα της στην εφετινή Euroleague.

Η ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς επικράτησε με 91-79 στη Buesa Arena, παίρνοντας το πρώτο της «διπλό» και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 3-2.

Οι Βάσκοι, χωρίς τους τραυματίες Μάρκους Χάουαρντ και Τρεντ Φόρεστ, κατάφεραν να μείνουν κοντά στο σκορ και μάλιστα να φέρουν το παιχνίδι στα ίσια (77-77) λίγο πριν την εκπνοή. Ωστόσο, η Παρτίζαν αποδείχθηκε πιο ψύχραιμη και αποτελεσματική στο φινάλε, με τον Ουάσινγκτον να παίρνει φωτιά και με 8 σερί προσωπικούς πόντους του να κλειδώνει τη νίκη, γράφοντας το 79-87 στα 29΄΄ για τη λήξη.

Κορυφαίος για τους φιλοξενούμενους ήταν ο Καρλίκ Τζόουνς, ο οποίος οδήγησε την ομάδα του με ένα εντυπωσιακό double-double, σημειώνοντας 18 πόντους και μοιράζοντας 10 ασίστ.

Από την Μπασκόνια, ο Χαμίντου Ντιάλο έκανε μια αξιοσημείωτη εμφάνιση με 20 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ, όμως δεν ήταν αρκετός…

Τα δεκάλεπτα: 20-22, 40-48, 64-66, 79-91