Euroleague: Προβλήματα με την πώληση των εισιτηρίων του Final Four - Real.gr

Η προπώληση των εισιτηρίων για το Final Four στο «T-Center» αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα, καθώς πολλοί οπαδοί αναφέρουν ότι η πλατφόρμα της Euroleague κολλάει και η διαδικασία δεν προχωράει.

Το σάιτ που διαθέτει τα εισιτήρια και συνεργάζεται με τη Λίγκα παρουσιάζει πολλά τεχνικά προβλήματα, με αποτέλεσμα όσοι έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στην προπώληση να μην μπορούν να προμηθευτούν εισιτήρια.

Πρόβλημα υπάρχει και με τους κωδικούς προτεραιότητας που έχουν σταλεί σε χρήστες που είχαν αγοράσει εισιτήρια για προηγούμενα Final Four, καθώς η πλατφόρμα δεν τους αναγνωρίζει.

Υπενθυμίζεται ότι τα εισιτήρια θα τεθούν σε διάθεση για όλους την Τετάρτη (11/2).