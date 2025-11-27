Euroleague: Σε τροχιά κορυφής η Μπαρτσελόνα, πρώτη νίκη για Πασκουάλ - Real.gr

Η Μπαρτσελόνα δεν χάνει την επαφή με την κορυφή, καθώς μετά την αποψινή εντός έδρας νίκη της με 88-78 επί της Βιλερμπάν, για την 13η αγωνιστική της Euroleague, βελτίωσε σε 8-5 το ρεκόρ της και παραμένει μία ανάσα από τη συγκατοίκηση στην πρώτη θέση με Χαποέλ Τελ Αβίβ, Ερυθρό Αστέρα και Παναθηναϊκό.

Στο 3-10 υποχώρησαν οι Γάλλοι, οι οποίοι βρίσκονται στο… βυθό της κατάταξης, «αγκαλιά» με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η Βιλερμπάν έβαλε… δύσκολα στην Μπαρτσελόνα για 30 λεπτά, αλλά στην εκκίνηση της τέταρτης περιόδου ο Μπριθουέλα πήρε… φωτιά και με επτά σερί πόντους του έδωσε το έναυσμα για ένα επιμέρους σκορ 12-4 των Καταλανών, με το οποίο ξέφυγαν με +11 στο 36΄ (80-69) και δεν κοίταξαν πίσω, χαρίζοντας στον τεχνικό τους Τσάβι Πασκουάλ την πρώτη νίκη του.

Πρώτος σκόρερ των Ισπανών ο Κέβιν Πάντερ με 24 πόντους (7 ασίστ), ενώ 15 πρόσθεσε ο Τορνικέ Σενγκέλια και 12 ο Ντάριο Μπριθουέλα. Από τη Βιλερμπάν των απογοητευτικών ποσοστών ευστοχίας από τα 6,75 και των 17 λαθών ξεχώρισε ο Νάντο ντε Κολό με 22 πόντους και 9 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 45-44, 68-65, 88-78