EuroLeague: Σούπερ προσφορά για τον Νικητή της διοργάνωσης στο Pamestoixima.gr - Real.gr

EuroLeague: Σούπερ προσφορά για τον Νικητή της διοργάνωσης στο Pamestoixima.gr

15:00, 29/09/2025
Μια μοναδική προσφορά* σε περιμένει στο Pamestoixima.gr, εν αναμονή της έναρξης της κορυφαίας διοργάνωσης του μπάσκετ, της EuroLeague!

Η νέα σεζόν της EuroLeague ξεκινάει αύριο και το ενδιαφέρον έχει μεγαλώσει ακόμα περισσότερο.

Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός ρίχνονται στη μάχη με μεγάλες φιλοδοξίες, ενώ προσμονή υπάρχει και για το Final Four, το οποίο επιστρέφει στην Αθήνα μετά από 19 χρόνια.

Όλα δείχνουν ότι μας περιμένει μια διοργάνωση γεμάτη συγκινήσεις και μπασκετικές στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες.

 EuroLeague: Μοναδική προσφορά* στο Pamestoixima.gr

 Στο Pamestoixima.gr ζεις τη δράση της ευρωπαϊκής διοργάνωσης με πολλές στοιχηματικές επιλογές. Ειδικά για την EuroLeague, σε περιμένει σήμερα, έως τις 23:59, μια συναρπαστική προσφορά*.

Επιλέγεις την ομάδα που πιστεύεις ότι θα σηκώσει την κούπα με την αγορά «Ευρωλίγκα – Νικητής» και σε περιμένουν μοναδικά δώρα* για κάθε νίκη της, στην κανονική διάρκεια της διοργάνωσης.

Πρώτο φαβορί είναι ο Παναθηναϊκός με μικρή διαφορά από τον Ολυμπιακό. Ακολουθούν η Ρεάλ Μαδρίτης, η Φενερμπαχτσέ, η Μονακό, η Χάποελ Τελ Αβίβ, η Μπαρτσελόνα, η Αναντολού Εφές και η Παρτιζάν.

 Pamestoixima.gr: 4.000 έπαθλα εντελώς δωρεάν χωρίς κατάθεση*

 Με τη σούπερ προσφορά* γνωριμίας του Pamestoixima.gr, το παιχνίδι σου αλλάζει επίπεδο! ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 4.000 έπαθλα* μπορούν να γίνουν δικά σου με το promo code PS4000εντελώς δωρεάν* χωρίς κατάθεση, για να διασκεδάσεις με όλα τα αθλητικά δρώμενα, αλλά και να περάσεις ευχάριστες στιγμές στο live casino.

 

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.
21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

