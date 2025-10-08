Euroleague: Στη Βιέννη στις 14 Ιανουαρίου ο αγώνας Παρτιζάν-Ολυμπιακός - Real.gr

Quantcast
20:15, 08/10/2025
Euroleague: Στη Βιέννη στις 14 Ιανουαρίου ο αγώνας Παρτιζάν-Ολυμπιακός

ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Η Παρτιζάν δεν ήταν σε θέση ν’ αγωνιστεί στην έδρα της, στην Beograd Arena, στον αγώνα με τον Ολυμπιακό για την 22η αγωνιστική της Euroleague, λόγω της διεξαγωγής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης. Οι Σέρβοι αναζητούσαν έδρα και τελικά την βρήκαν… στη Βιέννη! Όπως ενημέρωσε σήμερα (8/10), ο πρόεδρος της Παρτιζάν, Οστόγια Μιχαϊλοβιτς, μέσα από τους λογαριασμούς του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, η αναμέτρηση Παρτιζάν-Ολυμπιακός, θα διεξαχθεί στη Βιέννη, στις 14 Ιανουαρίου 2026.

Συγκεκριμένα, ο Οστόγια Μιχαϊλοβιτς τονίζει:

«Στη σημερινή συνάντηση με τον δημοτικό γραμματέα κοινωνικών υποθέσεων Δημόσιας Υγείας και Αθλητισμού της Βιέννης, Πέτερ Χάκερ, επιβεβαιώθηκε ότι η Παρτιζάν θα φέρει τη Euroleague στην αυστριακή πρωτεύουσα!

Ο αγώνας Παρτιζάν-Ολυμπιακός θα διεξαχθεί στις 14.01. στη Βιέννη, με μεγάλη υποστήριξη από τις τοπικές αρχές!

Ανυπομονούμε να συναντήσουμε τους συμπατριώτες μας από την Αυστρία και τις γύρω χώρες, ανυπομονούμε να υποδεχτούμε μαζί την Ορθόδοξη Πρωτοχρονιά και είμαστε σίγουροι ότι η Βιέννη θα είναι μία πραγματική έδρα για την ομάδα μας!».

