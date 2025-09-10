Euroleague: Στην Αθήνα το Final 4 του 2026 - Real.gr

Ο κύβος ερρίφθη: Μετά από μήνες διαπραγματεύσεων, προσφορών και συζητήσεων αποφασίστηκε ότι η Αθήνα θα αναλάβει τη διεξαγωγή του Final Four της EuroLeague, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 22 ως τις 24 Μαΐου στο ΟΑΚΑ!

Οι μέτοχοι της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης ψήφισαν υπέρ της Αθήνας στο board που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη (10/9). Η Αθήνα κέρδισε το Βελιγράδι στη μυστική ψηφοφορία που διεξήχθη με ψήφους 8-3 και 2 λευκά.

Η ψηφοφορία είχε ήδη αναβληθεί μια φορά στο τέλος του Ιουλίου, ωστόσο αυτή τη φορά η υπόθεση έκλεισε υπέρ της Αθήνας, με το Βελιγράδι να έχει ενημερώσει ότι θα σεβαστεί την απόφαση των μετόχων, εφόσον είναι πλήρως ενημερωμένοι για την πραγματική προσφορά της σερβικής πρωτεύουσας.

Κάπως έτσι, η χώρα μας θα γίνει ξανά οικοδέσποινα έπειτα από 19 χρόνια, αφού το τελευταίο Final Four της EuroLeague που διεξήχθη στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων ήταν το 2007.

Αυτό θα είναι το τέταρτο Final Four που διοργανώνει η Ελλάδα, καθώς το 2000 το Final Four είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη, ενώ το 1993 είχε φιλοξενηθεί στον Πειραιά.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr