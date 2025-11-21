Euroleague: Στο κατάμεστο ΣΕΦ για επιστροφή στις νίκες ο Ολυμπιακός - Real.gr

Επιστροφή στο ΣΕΦ για τον Ολυμπιακό, μετά την ήττα από την Αρμάνι στο Μιλάνο. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα υποδέχεται την Παρί, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ένα δύσκολο, ιδιαίτερο παιχνίδι κόντρα στην ομάδα που παίζει το πιο γρήγορο μπάσκετ στην Ευρώπη. Αλλά, οι ερυθρόλευκοι ξέρουν ότι πρέπει να πάρουν τη νίκη μπροστά στο κοινό τους, που θα κατακλύσει το γήπεδο.

Εκτός για τον Ολυμπιακό είναι ο Σακίλ ΜακΚίσικ με ενοχλήσεις στον προσαγωγό, ενώ η συμμετοχή του Τάσιον Γουόρντ (σφίξιμο στη γάμπα) θα κριθεί λίγη ώρα πριν την έναρξη του ματς. Φυσικά, εκτός είναι και οι Κίναν Έβανς, Μουσταφά Φαλ.

Από την άλλη, η Παρί (5-6) δεν έχει κάνει την απίστευτη εκκίνηση της περσινής σεζόν, αλλά δείχνει ότι είναι μία από τις ομάδες που θα παλέψουν μέχρι το φινάλε για την είσοδο στην post season. Ο Ναδίρ Ιφί είναι ο νέος ηγέτης μετά τη φυγή του Σορτς, με τους Ρόμπινσον, Γουίλις να ακολουθούν.

Διαιτητές της αποψινής αναμέτρησης θα είναι οι Νταμίρ Γιαβόρ, Λούκα Καρντούμ και Έντουαρντ Ουντιάνσκι.

Παρασκευή 21/11

21:15 Ολυμπιακός – Παρί

21:30 Βίρτους Μπολόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:30 Παρτιζάν – Φενέρμπαχτσε

21:30 Μπασκόνια – Μπάγερν Μονάχου

22:00 Βαλένθια – Ερυθρός Αστέρας

ΠΗΓΗ: filathlos.gr