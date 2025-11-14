Euroleague: Στο Μιλάνο για να διευρύνει το σερί του ο Ολυμπιακός - Real.gr

Quantcast
10:40, 14/11/2025
Ο Ολυμπιακός άφησε πίσω του τη νίκη με την Ζαλγκίρις στο ΣΕΦ και το… σοκ με τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς και πλέον στρέφει την προσοχή του στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο (21:30).

Οι ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν την ιταλική ομάδα για την 11η αγωνιστική της Euroleague, με τους Πειραιώτες να θέλουν να συνεχίσουν το νικηφόρο σερί τους προκειμένου να παραμείνουν στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στην διάθεσή του τον Φρανκ Νιλικίνα, όπως και στο παιχνίδι με την Ζαλγκίρις και φυσικά τον Κίναν Έβανς, που η ατυχία τού χτύπησε για τρίτη φορά την πόρτα μέσα σε διάστημα 3 χρόνων.

Από την άλλη πλευρά, η ιταλική ομάδα αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα τραυματισμών. Ο Μεσίνα δήλωσε πως ακόμα δεν γνωρίζει ποιοι παίκτες θα αγωνιστούν, με τους Νίμπο, ΛεΝτέι και Λορέντζο Μπράουν να παραμένουν σίγουρα εκτός.

Το σημερινό πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής:

Ντουμπάι BC – Ζαλγκίρις Κάουνας 18:00

Αναντολού Εφές – Μπάγερν Μονάχου 19:00

Βιλερμπάν – Παρτιζάν 21:00

Μπαρτσελόνα – Βίρτους Μπολόνια 21:30

Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός 21:30

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

