Euroleague: Στο Μιλάνο για να διευρύνει το σερί του ο Ολυμπιακός - Real.gr

Οι ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν την ιταλική ομάδα για την 11η αγωνιστική της Euroleague, με τους Πειραιώτες να θέλουν να συνεχίσουν το νικηφόρο σερί τους προκειμένου να παραμείνουν στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στην διάθεσή του τον Φρανκ Νιλικίνα, όπως και στο παιχνίδι με την Ζαλγκίρις και φυσικά τον Κίναν Έβανς, που η ατυχία τού χτύπησε για τρίτη φορά την πόρτα μέσα σε διάστημα 3 χρόνων.
Από την άλλη πλευρά, η ιταλική ομάδα αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα τραυματισμών. Ο Μεσίνα δήλωσε πως ακόμα δεν γνωρίζει ποιοι παίκτες θα αγωνιστούν, με τους Νίμπο, ΛεΝτέι και Λορέντζο Μπράουν να παραμένουν σίγουρα εκτός.
Το σημερινό πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής:
Ντουμπάι BC – Ζαλγκίρις Κάουνας 18:00
Αναντολού Εφές – Μπάγερν Μονάχου 19:00
Βιλερμπάν – Παρτιζάν 21:00
Μπαρτσελόνα – Βίρτους Μπολόνια 21:30
Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός 21:30
ΠΗΓΗ: filathlos.gr