Euroleague: Στο Μόντε Κάρλο ο Παναθηναϊκός, κόντρα στην πρωτοπόρο Χάποελ ο Ολυμπιακός - Real.gr

Ίδια ημέρα, την Παρασκευή (31/10) αγωνίζονται ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, έχοντας δύσκολες αποστολές, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Euroleague.

Στις 20:00, ο Παναθηναϊκός θα βρει στον δρόμο του τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη (4-3), δύο ημέρες αφού οι Μονεγάσκοι πέρασαν νικηφόρα από το ΣΕΦ, επικρατώντας με 92-87 του Ολυμπιακού. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 99-85 της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telekom Center Athens, αλλά τώρα αναζητούν τη δεύτερη διαδοχική και έκτη στο σύνολο νίκη, μέσα στη “Salle Gaston Medecin” του Μονακό. Στις 21:15, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο ΣΕΦ την πρωτοπόρο Χαποέλ Τελ Αβίβ (6-1), ομάδα με την κορυφαία επίθεση μέχρι στιγμής στη διοργάνωση, με παραγωγικότητα 93 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα.

Αναλυτικά:

ΜΟΝΑΚΟ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (31/10, 20:00)

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες, μετά το αρνητικό αποτέλεσμα στην Μπολόνια (92-75) από τη Βίρτους, επικρατώντας με 99-85 της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telekom Center Athens, για την 7η αγωνιστική. Και μετά την 5η νίκη τους, οι «πράσινοι» ταξίδεψαν στο Μονακό, όπου θ’ αντιμετωπίσουν την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, την Παρασκευή (31/10), στις 20:00. Η Μονακό πανηγύρισε την 4η νίκη της κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για την 7η αγωνιστική.

Με τον Κωνσταντίνο Μήτογλου ν΄ανανεώνει έως το 2029, ο Παναθηναϊκός, καλείται να πιάσει υψηλή απόδοση, στην έδρα μιας ομάδας που ξεχωρίζει για το ατομικό ταλέντο και δη στην επίθεση. Ξεχωρίζουν οι Μάικ Τζέιμς και Άλφα Ντιαλό, δύο παίκτες που έκαναν τη «ζημιά» στον Ολυμπιακό. Στα γκαρντ, επικίνδυνος είναι και ο Έλι Οκόμπο με 9,1 πόντους μ.ο. ανά αγώνα. Γι’ αυτό και η άμυνα θα είναι η… αρχή και το τέλος για τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν, αν θέλουν να «δραπετεύσουν» με την 6η συνολικά νίκη τους και δεύτερη διαδοχική. Ο Παναθηναϊκός δέχεται 87 πόντους μέσο όρο ενώ η Μονακό 83,1. Στην επίθεση, οι Μονεγάσκοι σημειώνουν 85,9 πόντους μέσο όρο, ενώ οι «πράσινοι» 89,9. Τα 10 εύστοχα τρίποντα των παικτών του Σπανούλη είχαν «πληγώσει» τον Ολυμπιακό και σίγουρα εκεί θα επικεντρωθεί αμυντικά ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, με τη Μονακό να έχει 36,4% ποσοστό ευστοχίας πίσω από τη γραμμή των 6.75. Ο Παναθηναϊκός σουτάρει με 31,4% στα τρίποντα, ενώ υπερτερεί σε ποσοστό ευστοχίας σε δίποντα και βολές.

Με τις δεδομένες απουσίες και δη στους ψηλούς, στον Παναθηναϊκό περιμένουν να δουν αν θα είναι σε θέση ν’ αγωνιστεί ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Οι Νίκολα Μίροτιτς και Ντάνιελ Τάις καθιστούν τη φροντ λάιν της Μονακό από τις ισχυρότερες στη διοργάνωση.

Ο Παναθηναϊκός είχε περάσει νικηφόρα από το Μονακό τις δύο προηγούμενες σεζόν, ενώ ηττήθηκε εντός έδρας την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Διαιτητές του αγώνα Μονακό-Παναθηναϊκός ορίστηκαν οι Εμίλιο Πέρεθ (Ισπανία), Λούκα Καρντούμ (Κροατία) και Στιβ Μπάιτνερ (Γερμανία).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (31/10, 21:15)

Η επιστροφή στις νίκες αποτελεί το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό, μετά την ήττα από τη Μονακό στο ΣΕΦ. Η επόμενη αντίπαλος, όμως, η πρωτοπόρος Χάποελ Τελ Αβίβ με τεχνικό τον Δημήτρη Ιτούδη, δεν επιτρέπει στους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να εφησυχάσουν. Με ρεκόρ 6-1, μετά τη νίκη με 97-84 επί της Παρτιζάν, θα μεταβεί στο Φάληρο η ισραηλινή ομάδα.

Και με επτά παίκτες της να έχουν σημειώσει διψήφιο νούμερο πόντων. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Κόλιν Μάλκολμ με 17 πόντους και 3/4 τρίποντα. Ο Αντόνιο Μπλέικνι είχε 3/6 τρίποντα, ενώ 3/5 τρίποντα πέτυχε ο Γουέινραϊτ. Η Χάποελ μέτρησε 12/26 τρίποντα την ώρα που ο Βασίλιε Μίτσιτς είχε 0/6! Και τα τρίποντα ήταν βασική αιτία της ήττας του Ολυμπιακού από τη Μονακό, όταν οι παίκτες του Σπανούλη είχαν εύστοχα τρίποντα. Με 4 εύστοχα τρίποντα (αυτά είχε ο Ολυμπιακός κόντρα στη Μονακό) γίνεται κατανοητό πως οι «ερυθρόλευκοι» δεν θα έχουν πιθανότητες για νίκη. Οι Ισραηλινοί έχουν 40,9% ποσοστό ευστοχίας στα τρίποντα. Υπερτερούν και στο ποσοστό ευστοχίας στις βολές, με 84% έναντι 79,5% του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί τον καλό Εβάν Φουρνιέ που στο ματς με τη Μονακό έμεινε στους 2 πόντους, αλλά και τον Άλεκ Πίτερς που σημείωσε 1 πόντο. Και βέβαια, οι Πειραιώτες δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να δεχτούν 55 πόντους στο β΄ μέρος, όπως συνέβη με τη Μονακό. Ατομική και ομαδική άμυνα σε υψηλότατο επίπεδο θα χρειαστεί ο Ολυμπιακός για να κρατήσει χαμηλότερα από τους 93 πόντους που σημειώνει μέσο όρο η Μονακό, έχοντας την κορυφαία επίθεση στη σεζόν.

Ο Βασίλιε Μίτσιτς είναι ο πρώτος σκόρερ της Χάποελ με 15,6 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα. Ο Αντόνιο Μπλέικνι σημειώνει 14,9, ο Ντάν Οτούρου πετυχαίνει 13,7 και ο Ελάιτζα Μπράιαντ 12,4 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα.

Ο Ολυμπιακός παρουσιάζεται σαφώς καλύτερος στα ριμπάουντ από τη Χάποελ, αλλά και στο ματς με τη Μονακό μπορεί να είχε 10 περισσότερα ριμπάουντ… για να ηττηθεί.

Στο δεύτερο διαδοχικό μας στην έδρα του και με την απίστευτη ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλαθλοί του, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πιάσει υψηλή απόδοση από το πρώτο… δευτερόλεπτο, να έχει σταθερότητα και συγκέντρωση και στα δύο μισά του παρκέ, αν θέλει να υποχρεώσει στη 2η ήττα της σε 8 αγωνιστικές τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Την αναμέτρηση Ολυμπιακός-Χαποέλ Τελ Αβίβ θα διευθύνουν οι Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία), Κάρλος Κορτές (Ισπανία) και Αρτούρας Σούκις (Λιθουανία).

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ