Euroleague: Στο Ντουμπάι σταμάτησε το σερί του Ολυμπιακού - Ηττήθηκε στην παράταση με σκορ 108-98 - Real.gr

Ο Εβάν Φουρνιέ έστειλε τον συγκλονιστικό αγώνα με την Ντουμπάι στην παράταση με τρίποντο στα 0,5 δέκατα (95-95), αλλά το τρίποντο του Τόμας Ουόκαπ με την έναρξη αυτής, θα ήταν οι μοναδικοί πόντοι του Ολυμπιακού στο έξτρα πεντάλεπτο. Με επιμέρους σκορ 13-3 σ’ αυτό το διάστημα και τον Μφιόντου Καμπενγκέλε να κυριαρχεί στη ρακέτα εν τη απουσία του Ταϊρίκ Τζόουνς που είχε βγει με 5ο φάουλ στο τέλος της 4ης περιόδου, η Ντουμπάι πήρε τη νίκη με 108-98, για την 26η αγωνιστική της Euroleague, βάζοντας τέλος στο νικηφόρο σερί 5-0 των «ερυθρόλευκων».

Ο Ολυμπιακός υποχώρησε στο 16-9 με αγώνα λιγότερο, ενώ η Ντουμπάι που επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα της στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα ανέβηκε στο 12-14.

Ένας αγώνας… για γερά νεύρα, με μεγάλα τρίποντα και από τις δύο ομάδες, αλλά και με τον Ολυμπιακό να κυνηγά στο μεγαλύτερο διάστημα, να πλησιάζει σε απόσταση αναπνοής, αλλά να βλέπει τους Μπέικον (21π.,7ρ.), Καμπενγκέλε (21π., 14ρ.), Ράιτ (18π. με 2/2 τρίποντα και 7 ασίστ) και Αβράμοβιτς (17π. με 3/7 τρίπιβτα) να… πατούν γκάζι και να επιστρέφουν σε διψήφιες διαφορές ξανά και ξανά. Ο Φιλίπ Πετρούσεφ μπήκε στη δωδεκάδα την τελευταία στιγμή και είχε 10 πόντους και 4 ριμπάουντ απέναντι στην πρώην ομάδα του. Στο 6ο του παιχνίδι στη Euroleague φέτος, 10 πόντους σημείωσε και ο Ντζάναν Μούσα.

Από το 74-72 στις αρχές της 4ης περιόδου, ο Ολυμπιακός βρέθηκε στο -10, 7 λεπτά πριν τη λήξη (84-74), Όμως, ο Εβάν Φουρνιέ σημείωσε 11 πόντους (από τους 16) μέχρι τη λήξη και μ’ ένα «μαγικό» τρίποντο έδωσε στον εαυτό του και τους συμπαίκτες του μια νέα ευκαιρία, μέσω παράτασης. Δεν θα την αξιοποιούσε, όμως ο Ολυμπιακός που την Παρασκευή (6/2) υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια, στις 21:15), στο ΣΕΦ, με στόχο να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού με 18 πόντους (1/8 τρίποντα). Εκτός από τους 16 του Φουρνιέ με 3/9 τρίποντα, διψήφιοι ήταν και οι Μιλουτίνοφ (13π., 6ρ.), Βεζένκοφ (12π. 5ρ.) και Τζόουνς (12π.,4ρ.).

Χωρίς τους Νιλικίνα, Μόρις και Παπανικολάου παρατάχθηκε η ομάδα του Πειραιά στην “ Coca-Cola Arena”. Δεν έδωσε χρόνο συμμετοχής στον Ντόντα Χολ και στον Γιαννούλη Λαρεντζάκη ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Τα δεκάλεπτα: 26-17, 52-40, 74-70, 95-95 κ.α., 108-98 παρ.

Με τον Ουόρντ στο «3» -όπως και με την Μπαρτσελόνα- εν τη απουσία του αρχηγού του Κώστα Παπανικολάου και τους Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ μπήκε στο ματς ο Ολυμπιακός. Τους Ράιτ, Αβράμοβιτς, Μπέικον, Ντάνγκουμπιτς και Καμπενγκέλε ξεκίνησε ο Γιούριτσα Γκόλεματς. Μια φύσει επιθετική ομάδα η Ντουμπάι, δεν βρήκε την αντίσταση που θα έπρεπε από τον Ολυμπιακό μετά το τζάμπολ και προηγήθηκε με 9-2 από τρίποντο του Αλέκσα Αβράμοβιτς και τους Ντάγκουμπιτς, Ράιτ και Καμπενγκέλε να μετρούν δίποντα. Ο Ολυμπιακός ισοφάρισε σε 9-9 μετά από τρίποντο του Ντόρσεϊ και 4 πόντους του Μιλουτίνοφ. Ο Τζόσεφ πήρε τη θέση του Ουόκαπ, αλλά ο Αβράμοβιτς με 2/3 τρίποντα και 8 πόντους έδωσε και πάλι ώθηση στην ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων που άγγιξε και πάλι το +8 (18-11). Οι Μιλουτίνοφ, Ντόρσεϊ και Τζόσεφ κρατούσαν τον Ολυμπιακό επιθετικά, που χωρίς τη συνεισφορά του σούπερ σταρ του, Σάσα Βεζένκοφ (μηδέν πόντους)… κυνηγούσε διαρκώς. Η είσοδος του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Φιλίπ Πετρούσεφ (ο Μπαρτζώκας έριξε τον Ταϊρίκ Τζόουνς αντί του Μιλουτίνοφ στο «5») έδωσε κι άλλους πόντους στους γηπεδούχους που είχαν πιάσει φρενήρη ρυθμό, για το +9 της Ντουμπάι (26-17) στο τέλος της 1ης περιόδου. Μπορεί ο Ντόρσεϊ να είχε 7 πόντους και ο Μιλουτίνοφ 6, αλλά τα 11 ριμπάουντ των αντιπάλων του έναντι των 6 δικών του, έδειχναν πως η «ερυθρόλευκη» άμυνα θα έπρεπε να βελτιωθεί.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να κυνηγά και στη 2η περίοδο, με τους Φουρνιέ και Πίτερς να περνούν στο παρκέ. Ο Τζόουνς έδωσε 4 γρήγορους πόντους στους Πειραιώτες (27-21), αλλά ο Καμπενγκέλε πρόσφερε θέαμα με εντυπωσιακά alley oops, το ένα μετά το άλλο. Ο ΜακΚίσικ μπήκε αντί του Ουόρντ και με δικές του βολές, όπως και του Πίτερς, ο Ολυμπιακός πλησίασε στο -4 (31-27). Ο Μπαρτζώκας επανέφερε τον Μιλουτίνοφ και μετά το 33-27 του Πετρούσεφ, το πρώτο εύστοχο τρίποντο του Φουρνιέ έφερε τον Ολυμπιακό στο -3 (33-30). Για μία ακόμη φορά, όμως η Ντουμπάι, αυτή τη φορά χάρη στο τρίποντο του Μούσα άγγιξε το +8 (38-30). Ο Ολυμπιακός έβρισκε έως τότε απαντήσεις, για το 38-34 με τρίποντο του ΜακΚίσικ και το 41-37 με τρίποντο του Ουόκαπ (είχε προηγηθεί το 2ο εύστοχο τρίποντο του Μούσα). Όμως, με τον Καμπενγκέλε να συνεχίζει να κυριαρχεί στη ρακέτα (5ρ. και 8 πόντους στο α΄ μέρος) και να καρφώνει εντυπωσιακά, τον Βεζένκοφ να σημειώνει μόλις τους 2 πρώτους πόντους του για το 43-39 και τον Ντουέιν Μπέικον να έχει συνδεθεί με το καλάθι, η Ντουμπάι σημείωσε επιμέρους σκορ 11-3 μέχρι το ημίχρονο, για να προηγηθεί για πρώτη φορά με +12 52-40. Ο Αβράμοβιτς μετρούσε 15 πόντους με 3/6 τρίποντα. Ο Ντόρσεϊ είχε 7 πόντους από την 1η περίοδο, 7 και ο Μιλουτίνοφ, ενώ ακολουθούσαν με 5 πόντους οι ΜακΚίσικ και Φουρνιέ για τον Ολυμπιακό.

Η Ντουμπάι είχε 15/26 δίποντα, ενώ ο Ολυμπιακός 9/19.

Μπέικον, Καμπενγκέλε και Ράιτ συνέχισαν να βάζουν δύσκολα στον Ολυμπιακό για το 60-45, κι ενώ ο Ολυμπιακός είχε ανεβάσει το σκορ με 3/3 βολές του Ντόρσεϊ και 2/2 του Βεζένκοφ. Και μετά το 60-47 από βολές του Μιλουτίνοφ, μία τεχνική ποινή στον Τάισον Ουόρντ, πείσμωσε τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα. Ο Βεζένκοφ το πήρε… προσωπικά και σημείωσε 11 πόντους στην 3η περίοδο (13 στο σύνολο) για το επιμέρους σκορ 14-25 των «ερυθρόλευκων» (από το 60-45), χάρη στο οποίο βρέθηκαν στο -4 (74-70) με το τέλος της 3ης περιόδου (από το -12 στο ημίχρονο). Ο Βεζένκοφ είχε ευστοχήσει στη βολή μετά από τεχνική στον Κλέμεν Πρέπελιτς και ο Ντόρσεϊ σκόραρε για το 74-70.

Ο Τζόουνς έφερε τον Ολυμπιακό στο -2 (74-72) με την έναρξη της 4ης περιόδου, αλλά η Ντουμπάι έλεγξε απόλυτα και πάλι την κατάσταση. Πριν ολοκληρωθούν τα πρώτα 3 λεπτά του τελευταίου δεκαλέπτου, η αναποτελεσματικότητα της άμυνας των «ερυθρόλευκων» επέτρεψε στην Ντουμπάι να ξεφύγει με +10 (84-74), με βολές από Καμπενγκέλε, Πετρούσεφ και Μπέικον, αλλά και τρίποντο του Ράιτ. (Ο Βεζένκοφ πέρασε στον πάγκο με το σκορ στο 81-72 και μπήκε ο Πίτερς). Μία βολή του Πίτερς και ένα τρίποντο του Φουρνιέ έφερε τον Ολυμπιακό στο -6 (84-78). Ο Φουρνιέ έκανε και το 84-80, αλλά ο Καμπενγκέλε με ένα απίστευτο τρίποντο έδωσε «μαχαιριά» στον Ολυμπιακό (87-80). Ο Ντόρσεϊ με ασίστ λουκούμι στον Τζόουνς έβγαλε τον Αμερικανό σέντερ σε πλεονεκτική θέση (87-82) και απέμεναν 4 λεπτά. Ο Αβράμοβιτς πήρε το 4ο φάουλ του Τζόουνς και είχε 2/2 βολές (89-82) και απέμενα 3:46΄΄. Ο Μούσα αστόχησε σε τρίποντο και ο Φουρνιέ με λέι απ σημείωσε γκολ φάουλ για το 89-85 βάζοντας και τη βολή. Εμεναν 2:58΄΄. Αποδείχτηκε άστοχος σε τρίποντο ο Φιλίπ Πετρούσεφ, ενώ τιμωρήθηκε και με τεχνική ποινή για βουτιά (flopping) μετά το σουτ. Όμως, ο Πίτερς αστόχησε στη βολή της τεχνικής ποινής. Για να διορθώσει ο ίδιος για τη χαμένη βολή του, ευστοχώντας σε τρίποντο (89-88) στα 2:23΄΄. Και ο Ολυμπιακός θα προσπερνούσε (89-90), αφού μετά από τρίτο διαδοχικό άστοχο τρίποντο της Ντουμπάι (αυτή τη φορά από τον Τζάστιν Άντερσον), ο Φουρνιέ πήρε το αμυντικό ριμπάουντ και ο Πίτερς έβαλε την μπάλα στο διχτάκι. Ο Ράιτ είχε 2/2 βολές από φάουλ του Ντόρσεϊ και η Ντουμπάι ανέκτησε το προβάδισμα (91-90). Ο Φουρνιέ αστόχησε από μέση απόσταση, άστοχος ήταν και ο Ράιτ, αλλά αστόχησε και ο Ταϊρικ Τζόουνς, ο Ουόκαπ πήρε το ριμπάουντ, αλλά στην πάσα του έκλεψε ο Άντερσον και στον αιφνιδιασμό της Ντουμπάι ο Ράιτ κάρφωσε για το 93-90 στα 54΄΄. Για να σηκωθεί για τρίποντο ο Ντόρσεϊ στα 44,2΄΄ και να πάρει το φάου από τον Ράιτ. Είχε 3 βολές αλλά έβαλε τις δύο, για το 93-92, χάνοντας την ευκαιρία για ισοφάριση από πλευράς Ολυμπιακού. Υπό πίεση ο Καμπενγκέλε αστόχησε στα 20΄΄ και στα 19,3’’ πάνω στη διεκδίκηση της μπάλας οι διαιτητές υπέδειξαν τζάμπολ. Ράιτ και Τζόους πήραν θέση στο τζάμπολ και η μπάλα κατέληξε στον Ντόρσεϊ, ο οποίος όμως αστόχησε σε τρίποντο, ο Ουόκαπ πήρε το ριμπάουντ, ο Φουρνιέ δοκίμασε το τρίποντο και ήταν άστοχος κι αυτός. Η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Καμπενγκέλε, ο Τζόουνς του έκανε φάουλ το 5ο του) για να σταματήσει τον χρόνο, με τον Καμπενγκέλε να ευστοχεί και στις 2 βολές (95-92). Απέμεναν μόλις 3΄΄ και ο Φουρνιέ, μετά από προσποίηση με τον Άντερσον πάνω του, έβαλε ένα… απίστευτο τρίποντο στα 0,5 δέκατα για το 95-95. Ο Μπέικον σούταρε, η μπάλα κατέληξε μέσα, αλλά δεν μετρούσε το καλάθι, αφού το σουτ του ήταν εκπρόθεσμο. Και το ματς θα κρινόταν στην παράταση (95-95).

Με τρίποντο του Τόμας Ουόκαπ (95-98) ξεκίνησε το έξτρα πεντάλεπτο. Όμως, ο Ολυμπιακός δεν είχε τον Ταϊρίκ Τζόουνς (είχε βγει με 5 φάουλ) και ο Καμπενγκέλε μάζευε όλα τα ριμπάουντ. Δύο βολές του Ράιτ και καλάθι του Μπέικον έβαλαν ξανά μπροστά την Ντουμπάι (99-98). Ο Καμπενγκέλε έκανε το 101-98, αφού ήταν άστοχος σε τρίποντο ο Φουρνιέ, άστοχος σε δίποντο ο Ντόρσεϊ και άστοχος και ο Ουόκαπ σε ισάριθμες επιθέσεις της ομάδας του Πειραιά. Ο Καμπενγκέλε, μετά από λάθος του Βεζένκοφ, οδήγησε στο +5 (103-98) τους γηπεδούχους. Ο Φουρνιέ αστόχησε σε δίποντο και ο Μπέικον έστειλε στο +7 (105-98) την ομάδα των ΗΑΕ. Ούτε ο Μιλουτίνοφ κατάφερε να νικήσει τον Καμπενγκέλε, για ν’ αστοχήσει και ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού. Στα 36΄΄ ο Φουρνιέ αστόχησε σε τρίποντο από τα 8 μέτρα, για να πετύχει το τρίποντο ο Ράιτ (108-98)στα 14΄΄.

ΝΤΟΥΜΠΑΪ (Γιούριτσα Γκόλεματς): Ντάνγκουμπιτς 2, Μπέικον 21, Αβράμοβιτς 17 (3), Πρέπελιτς, Άντερσον 3 (1), Μούσα 10 (2), Καμπενγκέλε 21 (1/3), Ράιτ 18 (2), Πετρούσεφ 10, Καμπόκλο 6

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 6 (2), Ουόρντ 5, Βεζένκοφ 12, Ντόρσεϊ 18 (1), Πίτερς 8 (1), Μιλουτίνοφ 13, Τζόσεφ 3, ΜακΚίσικ 5 (1), Τζόουνς 12, Φουρνιέ 16 (3)

ΑΠΕ-ΜΠΕ