Euroleague: Συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα θέλουν οι «αιώνιοι» - Real.gr

Μετά τις εντός έδρας νίκες τους επί των Μακάμπι Τελ Αβίβ και Μπασκόνια, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα, θέλουν να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα με στόχο να πλασαριστούν ψηλότερα στον βαθμολογικό πίνακα, στα δεύτερα ματς αυτής της «διαβολοβδομάδας» στη Euroleague.

Την Πέμπτη (22/1), στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη (19:30), ενώ ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται στο Τελ Αβίβ, με αντίπαλο τη Μακάμπι, στις 21:05.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (22/1, 19:30)

Απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ο Ολυμπιακός πέτυχε την 6η νίκη του στα τελευταία επτά ματς στη Euroleague και 3η διαδοχική. Και την Πέμπτη (22/1), με στόχο μία 4η σερί νίκη θα πάρει θέση στο τζάμπολ απέναντι στην Αναντολού Εφές, στις 19:30, για την 24η αγωνιστική.

Το επιμέρους σκορ 31-10 σε μία υπερηχητική 2η περίοδο (με σερί 20-0 σ’ αυτό το διάστημα) έβαλε τις βάσεις και οδήγησε τους «ερυθρόλευκους» στο θετικό αποτέλεσμα απέναντι στη Μακάμπι στο ΣΕΦ, για το 14-8 του Ολυμπιακού (με αγώνα λιγότερο μετά την αναβολή της αναμέτρησης με τη Φενερμπαχτσέ της 14ης αγωνιστικής). Ο Ολυμπιακός είχε δείξει δύο πρόσωπα, ένα εξαιρετικά καλό στο α΄ μέρος και ένα κακό στο β΄ επιτρέποντας στους Ισραηλινούς να επιστρέψουν από το -25 μειώνοντας μέχρι και στο -8… όχι περισσότερο πάντως!

Η Αναντολού Εφές έχει ρεκόρ 6-17 και ισοβαθμεί στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με τη Βιλερμπάν. Η Αναντολού Εφές προέρχεται από αρνητικό σερί 7-0, αφού έχει να δοκιμάσει τη γεύση της νίκης, από τις 17 Δεκεμβρίου 2025, όταν πήρε το «διπλό» στο Κάουνας, με 87-64 επί της Ζαλγκίρις, για την 16η αγωνιστική!

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τραυματίστηκε στο πρόσωπο μετά από δυνατό χτύπημα του Όσεϊ Μπρίσετ με το χέρι του σε προσπάθεια για κόψιμο, 1:35΄΄ πριν τη λήξη του ματς με τη Μακάμπι, με τον Μπρίσετ να χρεώνεται με αντιαθλητικό φάουλ και τον Μιλουτίνοφ να βγαίνει από το παιχνίδι καθώς δεν αισθανόταν καλά. Ως εκ τούτου, ο Σέρβος σέντερ δεν ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη και δεν υπολογίζεται από τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Λίγο πριν αναχωρήσει για την Τουρκία, η αποστολή του Ολυμπιακού, έγινε γνωστό πως ο Γάλλος πόιντ γκαρντ, Φρανκ Νιλικίνα, ένιωσε ενοχλήσεις στην ποδοκνημική και γι’ αυτό έμεινε στην Αθήνα. Δεδομένη είναι και η απουσία του Μόντε Μόρις.

Ο μέχρι πρότινος παίκτης του Ολυμπιακού, Σέιμπεν Λι, σημείωσε 20 πόντους με 3/4 τρίποντα, είχε 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ, την Τρίτη (20/1), όταν η Εφές ηττήθηκε εκτός έδρας με 71-66 από την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη. Ο Πι Τζέι Ντοζίερ σημείωσε 15 πόντους, ενώ ο Ερτσάν Οσμανί είχε 10 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Ο Ολυμπιακός σημειώνει 10 περισσότερους πόντους μέσο όρο από την ομάδα του Πάμπλο Λάσο. Η ομάδα του Πειραιά σημειώνει 89,5 πόντους μέσο όρο, ενώ η Εφές 79,3. Στην άμυνα, ο Ολυμπιακός δέχεται 1,2 λιγότερους πόντους μέσο όρο. Τα 3 περισσότερα αμυντικά ριμπάουντ της Εφές εν συγκρίσει με τον Ολυμπιακό ξεχωρίζουν στη στατιστική αλλά και τα 2,7 κοψίματα μέσο όρο των Τούρκων εν συγκρίσει με τα 1,9 του Ολυμπιακού.

Το παιχνίδι Αναντολού Εφές-Ολυμπιακός θα διευθύνουν οι Ίλια Μπελόσεβιτς (Σερβία), Τζόρντι Αλιάγκα (Ισπανία) και Ουγκ Τεπενιέ (Γαλλία).

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (22/1, 21:05)

Ο Βασίλης Τολιόπουλος πήρε από το… χέρι τον Παναθηναϊκό και με 21 πόντους (5/9 τρίποντα) και 5 ασίστ τον οδήγησε ξανά στα θετικά αποτελέσματα, με 93-74 επί της Μπασκόνια, στο Telekom Center Athens. Ο Αταμάν έδωσε… ψήφο εμπιστοσύνης στους Έλληνες στο ματς κόντρα στους Βάσκους (Καλαϊτζάκης, Σαμοντούροφ έμειναν για διψήφιο νούμερο λεπτών στο παρκέ, ενώ 7 λεπτά αγωνίστηκε ο Ρογκαβόπουλος) κι εκείνοι τον έβγαλαν… ασπροπρόσωπο. Την Πέμπτη (22/1, 21:05), ο Παναθηναϊκός θέλει να περάσει από το Τελ Αβίβ, απέναντι στη Μακάμπι για την 24η αγωνιστική.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο 14-9 και αναζητά μια δεύτερη διαδοχική νίκη, ενώ η Μακάμπι Τελ Αβίβ, μετά την ήττα της από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ υποχώρησε στο 9-14.

Η Μακάμπι, πάντως απέδειξε μία ακόμη φορά απέναντι στον Ολυμπιακό το επιθετικό ταλέντο της, σημειώνοντας 93 πόντους (ηττήθηκε με 100-93). Εχει 89,5 πόντους μ.ο. παραγωγικότητα, ενώ ο Παναθηναϊκός σημειώνει 87,3 πόντους μ.ο. Αμυντικά, η Μακάμπι… πάσχει, όπως φαίνεται και από τους 92,5 πόντους που δέχεται μ.ο. Ο Παναθηναϊκός δέχεται 84,5 πόντους μέσο όρο. Οι Ισραηλινοί μαζεύουν 3 περισσότερα ριμπάουντ μ.ο. από τον Παναθηναϊκό, μοιράζουν 2,1 περισσότερες ασίστ μέσο όρο και εν γένει, έχουν ελαφρώς καλύτερο ποσοστό ευστοχίας από τους «πράσινους» σε τρίποντα, δίποντα και βολές. Είναι μια επικίνδυνη ομάδα, που παίρνει πολλά τρίποντα διαθέτοντας ικανότατους σουτέρ και δεν παρατά το ματς μέχρι ν’ ακουστεί η κόρνα της λήξης.

Οι «πράσινοι» θα αγωνιστούν σε ένα ακόμη ευρωπαϊκό ματς χωρίς τον σούπερ σταρ τους Κέντρικ Ναν, αλλά και τον Ντίνο Μήτογλου.

Οι Ισραηλινοί δεν υπολογίζουν στους Ουόκερ, ΝτιΜπαρτολομέο και Χάκινς. Ο Τζον Ντιμπαρτολομέο τραυματίστηκε στη βουβωνική χώρα στη νίκη της ομάδας του Τελ Αβίβ επί της Χάποελ Χολόν. Ο Λόνι Ουόκερ αντιμετωπίζει τραυματισμό στον αριστερό ώμο. Δεδομένη ήταν η απουσία του 29χρονου Αμερικανού σέντερ Ζακ Χάκινς, καθώς παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης από τις 21 Δεκεμβρίου.

Το παιχνίδι Μακάμπι Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός θα διευθύνουν οι Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία), Ζοσέφ Μπισάνγκ (Γαλλία) και Στιβ Μπίτνερ (Γερμανία).