Euroleague: Συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις η Βαλένθια - Real.gr

Με ένα φανταστικό τρίτο δεκάλεπτο στο οποίο δέχτηκε μόλις 12 πόντους, η Βαλένθια νίκησε 90-67 εντός έδρας τη Μπάγερν και παραμένει στα υψηλά πατώματα της Euroleague με 8-5.

Ακριβώς αντίστροφο ρεκόρ (5-8) για τους Γερμανούς που βρίσκονται στη 15η θέση.

Η Μπάγερν μπήκε πιο επιθετικά στη ROIG Arena, πήρε από το ξεκίνημα το προβάσισμα και προηγήθηκε 30-25 στο 13΄. Εκεί ξεκίνησε η αντεπίθεση των γηπεδούχων που βελτίωσαν την αμυντική τους λειτουργία, κάλυψαν τη διαφορά και έκλεισαν το ημίχρονο μπροστά στο σκορ 41-37. Με την επανέναρξη του παιχνιδιού, μία ομάδα… εμφανίστηκε στο γήπεδο. Μέσα σε 6 λεπτά η Βαλένθια «έτρεξε» επί μέρους σκορ 21-4 και «εκτόξευσε» τη διαφορά στο +21, 62-41. Τα πάντα είχαν κριθεί και στην τελευταία «κόρνα» στης γραμματείας το φωτεινό ταμπλό έγραφε 90-67. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές οι Μπράνκου Μπαντιό με 16π. (3/5 τρίποντα) και ακολούθησαν οι Μοντέρο, Μουρ που είχαν απο 13). Κακή βραδιά για τη Μπάγερν που ήταν άστοχη από μέση και μακρινή απόσταση. Ξεχώρισε ο Γκίφι με 7π., 7ρ.

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 41-37, 68-49, 90-67