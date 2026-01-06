Euroleague: Δεύτερη σερί ήττα του Παναθηναϊκου στο ΟΑΚΑ - Real.gr

Μετά τον Ολυμπιακό και η Αρμάνι Μιλάνο πέρασε νικηφόρα με 87-74.

Ο Παναθηναϊκός ήταν σαν να μην… υπήρχε αγωνιστικά στο δεύτερο ημίχρονο και προβληματίζοντας με την απόδοσή του υπέστη την τέταρτη εφετινή ήττα του στο Telecom Center Athens, χάνοντας έδαφος στην προσπάθεια του να παραμείνει σε τροχιά τετράδας στη Euroleague. Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 74-87 από την Αρμάνι Μιλάνο, για την 20η αγωνιστική, βλέποντας το ρεκόρ τους να υποχωρεί στο 12-8, μετά τη δεύτερη διαδοχική ήττα στο «σπίτι» τους (είχε προηγηθεί αυτή από τον Ολυμπιακό). Στον αντίποδα, οι Ιταλοί έδωσαν τέλος στο αρνητικό σερί των τριών ηττών και ισορροπώντας το ρεκόρ τους σε 10-10 μπήκαν πάλι στο παιχνίδι της δεκάδας.

Το «τριφύλλι» έδειξε να εγκλωβίζεται στον αμυντικό… βάλτο της Αρμάνι στο δεύτερο ημίχρονο, τα λάθη έδιναν και… έπαιρναν (τελείωσε με 17) και με τους Κέντρικ Ναν, Τσέντι Όσμαν … υπνωτισμένους, όπως και την άμυνα, η ανατροπή που όλοι περίμεναν δεν ήρθε ποτέ…

Ο Αμερικανός σταρ τελείωσε τον αγώνα με 10 πόντους και 3/9 σουτ εντός πεδιάς, τη στιγμή που ο Τούρκος περιορίστηκε στους 6! . Εκτός ρυθμού και οι Τζέριαν Γκραντ, Τι Τζέι Σορτς, με τους Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (14π.) και Ρισόν Χολμς (14π., 6ρ.) να είναι οι μόνοι που στάθηκαν άξια δίπλα στον Σλούκα (13π., 10ασ.)

Οι «πράσινοι» παρουσιάστηκαν δίχως plan b όταν έχασαν την επαφή με την ιταλική ομάδα, ενώ ακόμη κι όταν ο Κώστας Σλούκας προσπάθησε να τους αφυπνίσει, ο Αρμόνι Μπρουκς (24 πόντοι με 5/9 τρίποντα) και ο Τζος Νίμπο (14 πόντοι, 6 ριμπάουντ), φρόντισαν να του κόψουν τον… αέρα, με την Αρμάνι να φτάνει σε ένα άνετο διπλό.

Τα δεκάλεπτα: 20-15, 43-38, 58-61, 74-87

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, κυριάρχησε στα ριμπάουντ και πήρε γρήγορα προβάδισμα 15-9 πριν συμπληρωθούν πέντε λεπτά. Η πρώτη περίοδος έκλεισε 20-15, ενώ λίγο αργότερα η διαφορά έφτασε ξανά διψήφια (25-15) με την Αρμάνι να χάνει τέσσερις διαδοχικές επιθέσεις. Το time-out του Ποέτα, όμως, λειτούργησε, και οι Ιταλοί μείωσαν σε 25-20.

Οι «πράσινοι» ξέφυγαν άλλες δύο φορές με διαφορά γύρω στους 10 πόντους, αλλά κάθε φορά οι φιλοξενούμενοι πλησίαζαν, και το ημίχρονο τελείωσε 43-38. Σημαντική παρουσία είχαν Χολμς και Μπρουκς, που πέτυχαν από 12 πόντους ο καθένας.

Στην τρίτη περίοδο, η Αρμάνι μπήκε αποφασισμένη και με σερί 7-0 πέρασε μπροστά 43-45 (22΄). Ο Όσμαν απάντησε με τρίποντο, ενώ λίγο αργότερα ο Αταμάν χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον Γιούρτσεβεν, ο οποίος συνεργάστηκε καλά με τον Σλούκα και το σκορ έγινε 58-55 στο 28΄.

Ωστόσο, στη συνέχεια, οι Ιταλοί έτρεξαν νέο σερί 11-0 και ξέφυγαν 58-66 (32΄). Ο Σλούκας έβαλε 5 πόντους για το 63-66, αλλά Νίμπο και Ρίτσι ανέβασαν τη διαφορά στο 63-71. Η Αρμάνι είχε τον έλεγχο και τελικά πήρε τη νίκη, αφού η επίθεση του τριφυλλιού είχε εγκλωβιστεί στην αντίπαλη άμυνα…

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 2, Καλαϊτζάκης, Όσμαν 6 (2), Χολμς 14, Σλούκας 13 (2), Γκραντ 3, Ναν 10 (2), Φαρίντ 5, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ 17 (4), Γιούρτσεβεν 4.

ΑΡΜΑΝΙ (Τζουζέπε Ποέτα): Μάνιον 3 (1), Μπράουν 17 (1), Μπούκερ 2, Μπρουκς 24 (5), ΛεΝτέι 10 (1), Ρίτσι 7 (1), Φλακαντόρι 1, Γκούντουριτς 7 (1), Νίμπο 16.