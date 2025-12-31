Euroleague: Τεράστιο «διπλό» της Μονακό στη Βαρκελώνη - Real.gr

Η Μονακό δεν νίκησε απλά, αλλά... κονιορτοποίησε την Μπαρτσελόνα μέσα στο «Palau Blaugrana» με 90-74, φεύγοντας με τεράστιο διπλό απ’ το «σπίτι» των Καταλανών στο πλαίσιο της 19ης και τελευταίας αγωνιστικής του α’ γύρου της Euroleague.

Αυτή ήταν η τρίτη σερί νίκη για τους Μονεγάσκους που βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 12-7 κι «έπιασαν» την Μπαρτσελόνα στη βαθμολογία, «ακουμπώντας» πλέον την τετράδα.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη «έπνιξε» με την άμυνά της την «Μπάρτσα», περιορίζοντάς την στους 30 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στην επίθεση είχε τρομερό πλουραλισμό, παίρνοντας σκορ από 9 παίκτες. Κι έχοντας 19 πόντους απ’ τον Μάικ Τζέιμς (2/3τρίπ.), 15 απ’ τον εξαιρετικό Χέις και 13 απ’ τον Μίροτιτς.

Στον αντίποδα η Μπαρτσελόνα τα περίμενε όλα απ’ τον Ντάριο Μπριθουέλα που σημείωσε 25 πόντους, αλλά δεν μπορούσε να νικήσει… μόνος του τη Μονακό.

Τα δεκάλεπτα: 13-22, 30-47, 53-69, 74-90