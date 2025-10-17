Euroleague: Τεστ δυνάμεων στην Κωνσταντινούπολη για τον Παναθηναϊκό - Real.gr

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Αναντολού Εφές για την 5η αγωνιστική της Euroleague (20:30, Novasports Prime).
Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ανέβασε το ρεκόρ της στο 3-1, μετά τη νίκη επί της Βιλερμπάν στο ΟΑΚΑ, ενώ η Αναντολού Εφές βρίσκεται στο 2-2.
Διαιτητές της αναμέτρησης ορίστηκαν οι Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ, Αρτούρας Σούκις και Έντουαρντ Ουντιάνσκι.
Το σημερινό πρόγραμμα:
20:00 Ερυθρός Αστέρας – Ρεάλ Μαδρίτης
20:30 Μονακό – Βαλένθια
20:30 Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός
21:00 Βιλερμπάν – Βίρτους Μπολόνια
21:45 Παρί – Χάποελ Τελ Αβίβ
21:45 Μπασκόνια – Παρτιζάν
ΠΗΓΗ: filathlos.gr