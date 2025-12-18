Euroleague: Τέταρτη νίκη για τη Βιλερμπάν - Real.gr

Με ηγέτη τον έμπειρο Τομά Ερτέλ η Βιλερμπάν νίκησε 76-74 τη Μπάγερν στη Λιόν και πέτυχε την 4η νίκη της σε 16 αγώνες της Euroleague. Οι Βαυαροί γνώρισαν 7η συνεχόμενη ήττα και κατρακύλησαν στην προτελευταία θέση της κατάταξης με 5-11.

Οι γηπεδούχοι του Πιερίκ Πουπέ πάλεψαν για μια νίκη που θα τους έδινε ώθηση στη συνέχεια και τα κατάφεραν. Στο πρώτο ημίχρονο κρατούσαν το προβάδισμα, μέχρι που έπαθαν black out στο τρίτο δεκάλεπτο. Η Βιλερμπάν έκλεισε το ημίχρονο με 42-38, όμως στο τέλος της τρίτης περιόδου το ταμπλό έδειχνε 51-62 με τη Μπάγερν να δέχεται μόλις 9 πόντους σε όλη την τρίτη περίοδο.

Οι Γάλλοι δεν το έβαλαν κάτω. Μολονότι η διαφορά έγινε διψήφια στο 32΄ (54-64) αντεπιτέθηκαν και πέρασαν μπροστά με δίποντο του κορυφαίου Τομά Ερτέλ (75-74), 24 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Το τρίποντο του Φόιγκτμαν στην εκπνοή δεν βρήκε καν στεφάνι και οι γηπεδούχοι έφτασαν στη νίκη με 76-74.

Ο Ερτέλ είχε 15 πόντους με εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας, ενώ ο Γκλιν Γουότσον βοήθησε σε όλους τους τομείς με 14π., 6ασ., 4κλ. Από πλευράς Μπάγερν, ξεχώρισε για την πολυσχιδή παρουσία του ο Στέφαν Γιόβιτς με 12π., 4ρ., 3ασ., 3κλ.

Τα δεκάλεπτα: 15-22, 42-38, 51-62, 76-74