Euroleague: Θρίαμβος της Ρεάλ στο clasico (80-61 την Μπαρτσελόνα) - Real.gr

23:56, 16/01/2026
Η «βασίλισσα» έκανε άλμα τετράδας με αυτή τη νίκη.

H Ρεάλ κυριάρχησε στο ευρωπαϊκό clasico της 22ης αγωνιστικής στη Euroleague, γράφοντας το «δύο στα δύο» τη φετινή σεζόν επί της Μπαρτσελόνα, πιάνοντας τους Καταλανούς με ρεκόρ 14-8 και κάνοντας άλμα τετράδας! Η «Βασίλισσα» έφτασε άνετα στη νίκη με 80-61 επί των «μπλαουγκράνα» στη Μαδρίτη, με την άμυνα να έχει την τιμητική της!

Με απόλυτο έλεγχο των ριμπάουντ και την άμυνα σε πρώτο πλάνο, η Ρεάλ μπήκε ουσιαστικά σε τροχιά νίκης από το πρώτο ημίχρονο, όταν κράτησε την Μπαρτσελόνα στους 31 πόντους και πήρε τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +12 (43-31). Η αμυντική προσέγγιση των γηπεδούχων παρέμεινε ίδια και αναλλοίωτη στο δεύτερο εικοσάλεπτο, με τη διαφορά να ανεβαίνει διαρκώς και να φτάνει ακόμη και τους 21 πόντους στο 36΄ (76-55), μετατρέποντας σε… περίπατο για τη Ρεάλ το clasico.

Μεγάλη εμφάνιση από τον Ουσμάν Γκαρούμπα με 16 πόντους, ενώ 12 πρόσθεσε ο έτερος σέντερ των νικητών, Έντι Ταβάρες. Διψήφιος και ο Μάριο Χεζόνια (12π.), όπως και ο Γκάμπριελ Ντεκ (12π.). Από την Μπαρτσελόνα των 15 λαθών και των απογοητευτικών ποσοστών ευστοχίας από τα 6,75 (4/18 τρίποντα) πάλεψε ο Ντάριο Μπριθουέλα με 14 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 21-14, 43-31, 63-47, 80-61

