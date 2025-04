Euroleague: «Θρίλερ» για την 7η θέση στη Μαδρίτη, «μάχη» για μια δεύτερη ευκαιρία στο Μόναχο - Real.gr

Ο πρώτος της κανονικής περιόδου Ολυμπιακός και ο τρίτος Παναθηναϊκός στη Euroleague θα κάνουν Πάσχα, χωρίς αγωνιστικές υποχρεώσεις... κάτι που κέρδισαν... το σπαθί τους, χάρη στις 24 νίκες οι «ερυθρόλευκοι» και στις 22 οι «πράσινοι».

Κι ενώ ο Παναθηναϊκός γνωρίζει πως αντίπαλό του στα play off την εβδομάδα του Πάσχα (22 και 24/4), μέσα στο ΟΑΚΑ, θα έχει την προηγούμενη ομάδα του προπονητή του Εργκίν Αταμάν, Αναντολού Εφές που τερμάτισε 6η, η Μεγάλη εβδομάδα… είναι μεγάλη για τέσσερις ομάδες που δίνουν κρίσιμα παιχνίδια, στα Play In, για την 7η και την 8η θέση. Κι ενώ ο 8ος θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, με το πλεονέκτημα έδρας στους «ερυθρόλευκους» και τα δύο πρώτα παιχνίδια στο ΣΕΦ (23 και 25/4).

Οι δύο πρώτοι αγώνες των Play In της Euroleague διεξάγονται την Τρίτη (15/4), με τους έξι πρώτους (1. Ολυμπιακός, 2. Φενερμπαχτσέ, 3. Παναθηναϊκός, 4. Μονακό, 5. Μπαρτσελόνα, 6. Αναντολού Εφές), λοιπόν να περιμένουν να μάθουν ποια ομάδα θα εξασφαλίσει την 7η και ποια την 8η ενόψει των play off (best of 5 series), από τα οποία θα προκύψουν οι τέσσερις ομάδες που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο της πρωταθλήτριας Ευρώπης 2025, στο φάιναλ φορ του Άμπου Ντάμπι (23-25 Μαϊου).

Η 7η στην κανονική περίοδο, Ρεάλ Μαδρίτης, υποδέχεται στην Ισπανία την 8η Παρί, την Τρίτη (15/4) στις 22:00, σε νοκ άουτ αγώνα, η νικήτρια του οποίου θα είναι 7η και θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τη 2η Φενερμπαχτσέ στα play off. Όσο για την ηττημένη, αυτή θα έχει μία δεύτερη ευκαιρία τη Μεγάλη Παρασκευή (18/4), αφού θα υποδεχτεί τότε τη νικήτρια του άλλου αγώνα Play In της Τρίτης (15/4). Δηλαδή μία εκ των Μπάγερν Μονάχου και Ερυθρού Αστέρα. Το τζάμπολ της αναμέτρησης των θέσεων 9-10 έχει οριστεί για τις 21:30 την Τρίτη (15/4), στο Μόναχο.

Αναλυτικά:

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΠΑΡΙ (15/4, 22:00)

Η Ρεάλ Μαδρίτης, πολυνίκης της διοργάνωσης με 11 τίτλους και φιναλίστ στα τρία τελευταία φάιναλ φορ δεν κατάφερε φέτος να είναι στην πρώτη εξάδα και θα συμμετάσχει για πρώτη φορά σε Play In. Στο Βελιγράδι το 2022 απώλεσε τον τίτλο στον τελικό από την Αναντολού Εφές (57-58), στο Κάουνας το 2023 στέφθηκε Πρωταθλήτρια Ευρώπης απέναντι στον Ολυμπιακό με καλάθι του Σέρχιο Γιουλ 3,2΄΄ πριν τη λήξη (78-79), ενώ το 2024 στο Βερολίνο της είπε ένα… μεγαλοπρεπές «ΟΧΙ» ο Παναθηναϊκός (95-80).

Η «βασίλισσα» χρειάστηκε το buzzer beater δίποντο του Έντι Ταβάρες στο Βελιγράδι απέναντι στην Παρτιζάν για τη νίκη με 91-89 στην 34η και τελευταία αγωνιστική, μια νίκη που της εξασφάλισε την 7η θέση με μόλις μία περισσότερη νίκη από την 8η τελικά Παρί και αντίπαλό της την Τρίτη (15/4), στα Play In. H Ρεάλ, λοιπόν με ρεκόρ 20-14 στη regular season υποδέχεται την ομάδα ευχάριστη έκπληξη της σεζόν, Παρί, που τέλειωσε την κανονική περίοδο με 19-15.

Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί ξανά στη Movistar Arena δώδεκα ημέρες πριν τον αγώνα τους για τα Play In την Τρίτη (15/4). Σε ένα ματς… θρίλερ, στις 4 Απριλίου για την 33η και προτελευταία αγωνιστική, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 105-104, με τους Μάριο Χεζόνια και Ντζάναν Μούσα να σημειώνουν μαζί 46 πόντους. Ο Αντρές Φελίθ και ο MVP της Euroleague τον Απρίλιο Έντι Ταβάρες πέτυχαν από 15 πόντους έκαστος, ενώ ο Ιμπάκα σημείωσε 11 πόντους. Ο βραχύσωμος πόιντ γκαρντ της αθλητικής Παρί, Τι Τζέι Σορτς είχε τελειώσει το ματς με 24 πόντους και 10 ασίστ. Ο Ναδίρ Ιφί σημείωσε 23 πόντους, ο Τάισον Ουόρντ 18 και ο Μίκαελ Γιαντούνεν 13.

Δύο ισοδύναμες φέτος ομάδες υπόσχονται στο φίλαθλο ευρωπαϊκό κοινό μία συγκλονιστική «μάχη» με… φόντο την πρόκριση στα πλέι οφ. Μπορεί η Ρεάλ Μαδρίτης να έχει το όνομα και τους τίτλους (11) και η Παρί να είναι πρωτάρα φέτος στη Euroleague, αλλά οι παίκτες του Τιάγκο Σπλίτερ κατάφεραν να κερδίσουν τον σεβασμό των αντιπάλων τους ήδη απότην πρώτη χρονιά τους στο κορυφαίο ευρωπαϊκό διασυλλογικό πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός υπέστη δύο ήττες, εντός και εκτός, απέναντι στην Παρί, ενώ ο Ολυμπιακός ητήθηκε από την Παρί στον πρώτο γύρο μέσα στο ΣΕΦ (90-96) και κατάφερε να νικήσει στο Παρίσι (73-90).

Η άμυνα της Ρεάλ Μαδρίτης αποτελεί το «κλειδί» για τη νίκη και την κατάληψη της 7ης θέσης από τους Μαδριλένους. Η νεανική και αθλητική Παρί σημειώνει 86,5 πόντους μέσο όρο στα 34 ματς της κανονικής περιόδου. Οι παίκτες του Τσους Ματέο σταματούσαν τους αντιπάλους τους στους 82,7 πόντους μέσο όρο στη regular season, ενώ είχαν 85,1 πόντους μέσο όρο παραγωγικότητα. Η άμυνα των Παριζιάνων την ίδια ώρα αν δεν βελτιωθεί θα έχει ως αποτέλεσμα να δώσουν και δεύτερο αγώνα στα Play In οι παίκτες του Σπλίτερ, καθώς δέχονται 85,6 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης υπερτερεί στα ριμπάουντ (37 έναντι 34,9 μ.ο.) και έχει καλύτερα ποσοστά ευστοχίας στα δίποντα με 59,8 έναντι 54,4 μ.ο. Οι παίκτες του Τσους Ματέο είναι ανώτεροι και στις έξτρα πάσες με 18,7 ασίστ μ.ο. έναντι 15,9 της Παρί. Και στα μπλοκς με 2,9 μ.ο. έναντι των 2 της Παρί είναι καλύτερη η «βασίλισσα». Την ίδια ώρα, η γαλλική ομάδα έχει έφεση έξω από τη γραμμή του τριπόντου με ποσοστό ευστοχίας 35,3% έναντι 33,3% της Ρεάλ, μετρά 6,6 κλεψίματα μ.ο. (5,8 η Ρεάλ), ενώ κάνει και λιγότερα λάθη. Η Παρί είχε 10,4 λάθη μ.ο., ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης 13,2 μ.ο.

Φακούντο Καμπάτσο εναντίον Τι Τζέι Σορτς στον «άσο», σε μία μονομαχία δύο εκ των κορυφαίων πόιντ γκαρντ της διοργάνωσης φέτος. Η φροντ λάιν των Ισπανών είναι σαφώς ανώτερη κι εκεί θα προσπαθήσει να «χτυπήσει» την Παρί ο Τσους Ματέο.

Η εμπειρία της Ρεάλ Μαδρίτης ή η αθλητικότητα και η δίψα των νεαρών του Σπλίτερ; Αυτό θα φανεί το βράδυ της Τρίτης (15/4).

Διαιτητές του αγώνα Ρεάλ Μαδρίτης-Παρί ορίστηκαν οι Ίλιγια Μπελόσεβιτς (Σερβία), Ρόμπερτ Λότερμοζερ (Γερμανία) και Μπόρις Ρίζικ (Ουκρανία).

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (15/4, 22:30)

Ο Γκόρντον Χέρμπερτ διαδέχτηκε τον Πάμπλο Λάσο στην τεχνική ηγεσία της Μπάγερν Μονάχου το περασμένο καλοκαίρι και λίγους μήνες αργότερα κατάφερε να οδηγήσει τους Βαυαρούς στα Play In, με την κατάληψη της 9ης θέσης, στην πιο ανταγωνιστική περίοδο της Euroleague, στην ιστορία. Η Μπάγερν είχε το ίδιο ρεκόρ με την Παρί, δηλαδή (19-15), ενώ ο Ερυθρός Αστέρας έμεινε 10ος με μία νίκη λιγότερη (18-16) κι ενώ ηττήθηκε κατά την τελευταία αγωνιστική από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, με 111-104 στην παράταση. Τώρα, θα τα δώσουν όλα στον μεταξύ τους αγώνα για μια δεύτερη ευκαιρία όσον αφορά στην παρουσία στα πλέι οφ, στη SAP Arena του Μονάχου.

Ουσιαστικά και οι δύο ομάδες μπορούσαν να τερματίσουν υψηλότερα στην κανονική περίοδο, αν δεν παρουσιάζαν πτωτική τάση στις τελευταίες αγωνιστικές. Η Μπάγερν έδειχνε ικανή να βρίσκεται μέσα στην εξάδα και ν’ αποφύγει τα Play In, αλλά έκανε δύο ήττες από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τη Φενερμπαχτσέ εξαιτίας της κακής άμυνάς της, όπως φαίνεται από τους 93 πόντους και του 89 πόντους που δέχτηκε αντίστοιχα.

Ο Ερυθρός Αστέρας γνώρισε τρεις διαδοχικές ήττες εκ των οποίων οι δύο τελευταίες στην παράταση, αφού πριν από τον Παναθηναϊκό, γνώρισε την εντός έδρας ήττα από την Αναντολού Εφές στην παράταση (96-97) και πριν από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Βελιγράδι (72-78).

Στον πρώτο γύρο ο Ερυθρός Αστέρας πέτυχε μεγάλη νίκη επί της Μπάγερν Μονάχου με 101-77, ενώ στον δεύτερο η Μπάγερν Μονάχου «πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα» τον Ερυθρό Αστέρα επικρατώντας με 100-82.

Η Μπάγερν σημειώνει 87,2 πόντους μέσο όρο ενώ ο Ερυθρός Αστέρας 82,8 μ.ο. Οι Γερμανοί, όμως δέχονται 87,8 πόντους μέσο όρο με τους παίκτες του Γιάννη Σφαιρόπουλου να κρατούν τους αντιπάλους τους στους 81,1 πόντους μ.ο. Η Μπάγερν σουτάρει με καλύτερα ποσοστά και στις βολές και στα δίποντα και στα τρίποντα, οπότε η σερβική ομάδα θα πρέπει με την άμυνά της να ωθήσει σε βεβιασμένες επιλογές και να «χαλάσει» το μυαλό των παικτών του Χέρμπερτ αν θέλει να βρίσκεται στο ματς της Μεγάλης Παρασκευής (18/4).

Από τη μία ο Νικ Βάιλερ-Μπαμπ για την ομάδα του Μονάχου (8,2 πόντους και 4,9 ασίστ) και από την άλλη ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, με 18,2 πόντους μέσο όρο στα τελευταία πέντε ματς για τους Σέρβους. Ο Κάρσεν Έντουαρντς τερμάτισε στη 2η θέση του πίνακα των σκόρερ στην κανονική περίοδο με 20,5 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα και σίγουρα είναι ο παίκτης που αποτελεί «πονοκέφαλο» για τον Έλληνα τεχνικό του Ερυθρού Αστέρα. Ο Χέρμπερτ θα περιμένει πολλά από τον Αντρέας Ομπστ στην αντιμετώπιση δύο σουτέρ του Ερυθρού Αστέρα, του Νεμάνια Νέντοβιτς και του Αϊζέια Κέινααν. Ο Λούκα Μίτροβιτς αποτελεί σταθερή λύση σε πόντους επίσης για τον Ερυθρό Αστέρα. Στη ρακέτα, ο Ντέβιν Μπούκερ αποτελεί εγγύηση για την Μπάγερν, την ώρα που ο Ερυθρός Αστέρας, χωρίς τον βασικό σέντερ του Τζόελ Μπόλομποϊ, θα περιμένει πολλά από τον Φιλίπ Πετρούσεφ και τους αλλους φόργουορντ, Μάικ Ντάουμ, Ρόκας Γκιεντράιτις, Τζον Μπράουν και Ντέγιαν Νταβιντοβατς.

Τον αγώνα Μπάγερν Μονάχου-Ερυθρός Αστέρας θα διευθύνουν οι Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ (Ισπανία), Εμιν Μόγκουλκοτς (Τουρκία) και Αρτούρας Σούκις (Λιθουανία)

Το πρόγραμμα των Play In της Euroleague για τη σεζόν 2024-25 έχει ως εξής:

EUROLEAGUE

PLAY-IN (15 & 18/4/2025)

Μεγάλη Τρίτη, 15 Απριλίου

Θέσεις 9-10: Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 21:30

* Ο νικητής του αγώνα αντιμετωπίζει τον ηττημένο του ματς

των θέσεων 7-8 που θα κρίνει την 8η θέση

Θέσεις 7-8: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Παρί (Γαλλία) 22:00

* O νικητής του αγώνα εξασφαλίζει την 7η θέση

και αντιμετωπίζει στα play off με μειονέκτημα έδρας

τη 2η στην κανονική περίοδο Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)

Μεγάλη Παρασκευή, 18 Απριλίου

Ηττημένος Θέσεων 7-8 – Νικητής Θέσεων 9-10

* Ο νικητής του αγώνα εξασφαλίζει την 8η θέση

και αντιμετωπίζει στα play off με μειονέκτημα έδρας

τον 1ο στην κανονική περίοδο Ολυμπιακό (Ελλάδα)