Euroleague: Το έκανε ντέρμπι... αλλά «δραπέτευσε» από την Μπολόνια ο Ολυμπιακός (97-94 την Βίρτους) - Real.gr

Ο Μόντε Μόρις, στο ντεμπούτο του στη Euroleague, αγωνίστηκε 14:11'' και είχε 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 λάθος, με 0/2 τρίποντα και 0/1 δίποντα.

Ο Ολυμπιακός έκανε επίδειξη δύναμης στο 2ο και στο 3ο δεκάλεπτο στην Μπολόνια, προηγήθηκε ακόμη και με +20 πόντους (57-77), αλλά δέχτηκε επιμέρους σκορ 17-6 στα πρώτα 4 λεπτά της 4ης περιόδου και το ματς με τη Βίρτους έγινε… ντέρμπι! Χρειάστηκαν ένα μεγάλο τρίποντο του Εβάν Φουρνιέ από την κορυφή, ένα δίποντο του Τάιλερ Ντόρσεϊ και 2/2 βολές του Άλεκ Πίτερς, για να «δραπετεύσει» με 97-94 από τη “Virtus Arena”, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής.

Η ομάδα του Πειραιά μετά τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στη διοργάνωση θα κάνει Πρωτοχρονιά στο 10-7, έχοντας αγώνα λιγότερο λόγω της αναβολής του αγώνα της με τη Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ για την 14η αγωνιστική. Αυτός ήταν ο τελευταίος αγώνας του Ολυμπιακού για το 2025 σε Ευρώπη και Ελλάδα (έχει ρεπό για την 12η αγωνιστική στην GBL) και θα υποδεχτεί το 2026 με το πρώτο ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν στη Euroleague, στην έδρα του Παναθηναϊκού, την Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου, στις 21:15, για την 19η και τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου στην κανονική περίοδο.

Πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού αναδείχτηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 23 πόντους (4/9 τρίποντα), 21 πόντους με 7/10 τρίποντα σημείωσε ο Εβάν Φουρνιέ, 16 ο Σάσα Βεζένκοφ, ενώ από 13 πέτυχαν οι Μιλουτίνοφ και Πίτερς… ο πρώτος μάζεψε και 9 ριμπάουντ, ενώ ο δεύτερος 6ρ.

Εκτός ήταν και απόψε (26/12) οι τραυματίες Τάισον Ουόρντ και Σακίλ ΜακΚίσικ.

H Βίρτους Μπολόνια υποχώρησε στο 8-10, παρά τη μεγάλη προσπάθεια από τους Βιλντόσα (17π.), Ντιουφ (12π.) και Νιανγκ (7π.) στο τέλος να δυσαρεστήσουν τον Ολυμπιακό. Ο Μάθιου Μόργκαν σημείωσε τους 12 από τους 15 πόντους του στα πρώτα 4 λεπτά της 4ης περιόδου. Ο Κάρσεν Έντουαρντς πέτυχε 14 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 25-23, 41-50, 60-77, 94-97

Τους Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ξεκίνησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην αρχική πεντάδα του Ολυμπιακού. Με τους Παγιόλα, Έντουαρντς, Άλστον, Νιάνγκ και Ντιουφ μπήκε για το εναρκτήριο τζάμπολ στο παρκέ η Βίρτους Μπολόνια. Ο Ολυμπιακός μπήκε «καυτός» έξω από τα 6.75, με τους Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ να έχουν ευστοχήσει από μία φορά έξω από τα 6.75, όταν ο ηλεκτρονικός πίνακας έδειχνε 14-15. Ο Μόντε Μόρις μπήκε στη θέση του Ουόκαπ στον άσο, 4:42΄΄ πριν την ολοκλήρωση της 1ης περιόδο, στο ντεμπούτο του με την ερυθρόκευκη φανέλα στη Euroleague. O Έντουαρντς φτάνοντας τους 9 πόντους έδωσε προβάδισμα στην ιταλική ομάδα (16-15), για να σημειώσει 7 πόντους έκτοτε ο Λούκα Βιλντόσα και να προηγηθεί με 2 πόντους (25-23) η Βίρτους, με την ολοκλήρωση του 1ου δεκαλέπτου. Ο Φουρνιέ (μπήκε στη θέση του Ντόρσεϊ) είχε ισοφαρίσει νωρίτερα σε 20-20 με το πρώτο του τρίποντο στο ματς. Ο Βεζένκοφ με 8 πόντους ήταν πρώτος σκόρερ των Πειραιωτών με 8 πόντους.

Ο Ολυμπιακός απάντησε με επιμέρους σκορ 16-27 στη 2η περίοδο… με τον Σάσα Βεζένκοφ στον πάγκο. Οι «ερυθρόλευκοι» απέκτησαν τον έλεγχο το αγώνα χάρη στην καλή άμυνά τους και με τους Ντόρσεϊ και Πίτερς να μετρούν από 11 πόντους στο α΄ μέρος και τον Φουρνιέ 9 με 2 ακόμη εύστοχα τρίποντα (έκανε το 27-28 και το 32-37)… άφησαν πίσω την ιταλική ομάδα, ακόμη και με -10 (32-42 και 34-44). Ο Κάρσεν Έντουαρντς φτάνοντας τους 14 πόντους μείωσε για τη Βίρτους σε 39-44, αλλά Πίτερς και Μιλουτίνοφ, ο ένας μετά τον άλλον αποδείχτηκαν εύστοχοι από τη γραμμή των βολών για το 41-50 υπέρ του Ολυμπιακού στο ημίχρονο.

Ο Φουρνιέ σημείωσε τρία ακόμη εύστοχα τρίποντα στην 3η περίοδο φτάνοντας τα έξι (!), ο Ντόρσεϊ δοκίμασε κι αυτός το… χέρι του έξω από τα 6.75 μετρώντας 2/4, αλλά μέχρι το τέλος της 3ης περιόδου θα είχε και δύο άστοχα. Η Βίρτους έδειχνε πως δεν μπορούσε ν’ ακολουθήσει… Και με τον Φουρνιέ στους 18 πόντους, τον Ντόρσεϊ στους 15, τον Βεζένκοφ στους 13, τον Πίτερς στους 11 και τον Μιλουτίνοφ στους 9 ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με +17 πόντους (60-77) στο 30ό λεπτό. Ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί και με +20 (57-77).

Όμως, ο Ολυμπιακός έχασε τον Τόμας Ουόκαπ, με 5ο φάουλ, 9:09 πριν από το τέλος, με τον Φρανκ Νιλικίνα να μπαίνει στη θέση του… και τότε… όλα άλλαξαν. Μετά το 62-80 από τρίποντο του Ντόρσεϊ, ο Ολυμπιακός έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο. Την ίδια ώρα ο Μάθιου Μόργκαν συνδέθηκε με το καλάθι σημειώνοντας 12 πόντους σε λιγότερο από 4 λεπτά στην 4η περίοδο. Και η Βίρτους με επιμέρους σκορ 17-6 από την έναρξη του τελευταίου δεκαλέπτου πλησίασε στο -6 (77-83). Το παιχνίδι… έγινε ντέρμπι. Ένα δίποντο του Μιλουτίνοφ και ένα τρίποντο του Βεζένκοφ έδωσαν ανάσα στους Πειραιώτες, για να σημειώσει δύο τρίποντα ο Λούκα Βιλντόσα μειώνοντας στους 4 (84-88), 3:30” πριν τη λήξη. Κι όταν ο Μιλουτίνοφ απάντησε ξανά (84-90), το 4ο φάουλ του Ντόρσεϊ στον Βιλντόσα έστειλε στη γραμμή των βολών τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού για το 86-90. Ντόρσεϊ, Βιλντόσα και Φουρνιέ ήταν άστοχοι έξω από τα 6.75 κατά σειρά, ο Χάκετ έκλεψε από τον Ντόρσεϊ και ο Σαλιού Νιανγκ έφερε τη Βίρτους στο καλάθι (88-90), 1:41΄΄ πριν τη λήξη.

Για να πάρει πάνω του την επόμενη επίθεση του Ολυμπιακού ο Εβάν Φουρνιέ και με τρίποντο από την κορυφή να «μιλήσει» την κρίσιμη στιγμή (88-93), με 1:23΄΄ ν’ απομένουν. Ο Μιλουτίνοφ υπέπεσε σε φάουλ στον Ντιουφ για το 90-93 με 2/2 βολές του Σενεγαλέζου με ιταλικό διαβατήριο, ο Βεζένκοφ ήταν άστοχος σε τρίποντο και ο Σαλιού Νιανγκ έφερε τη Βίρτους στο -1 (92-93), στα 41΄΄ πριν τη λήξη. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, στα 20΄΄ έβαλε την μπάλα στο διχτάκι (92-95), με την ιταλική απάντηση να έρχεται από τον Ντιουφ στα 8΄΄ (94-95). Ο Βιλντόσα υπέπεσε σε φάουλ στον Πίτερς στα 3΄΄, με τον Αμερικανό φόργουορντ του Ολυμπιακού να ευστοχεί και στις 2 βολές (94-97). Ο Ιβάνοβιτς πήρε τάιμ άουτ και στ 3΄΄ δεύτερα που απέμεναν ο Νιανγκ με μπροστά του τον Φουρνιέ πήρε ένα τρίποντο… υπό κακές προϋποθέσεις και ήταν… άστοχος… ευτυχώς για τον Ολυμπιακό (τελικό 94-97).

ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ (Ντούσκο Ιβάνοβιτς): Βιλντόσα 17 (3), Έντουαρντς 14 (2), Παγιόλα 4, Νιανγκ 7, Σμάλαγκιτς 9 (1), Άλστον Τζ. 8 (2), Χάκετ 6 (1), Μόργκαν 15 (2), Ντιαρά, Ντιουφ 12, Ακέλε 2

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 2, Νιλικίνα 2, Μόρις, Βεζένκοφ 16 (2), Παπανικολάου 5 (1), Ντόρσεϊ 23 (4), Πίτερς 13, Μιλουτίνοφ 13, Χολ 2, Φουρνιέ 21 (7)