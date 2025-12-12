Euroleague: Τον πρόδωσε η άμυνα - Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα από την Μπαρτσελόνα (98-85) - Real.gr

Ο Ολυμπιακός είδε την άμυνα του να… καταρρέει στο δεύτερο ημίχρονο, έχασε τη μάχη των επιθετικών ριμπάουντ κι έφυγε από τη Βαρκελώνη με τη δεύτερη σερί ήττα του στη Euroleague και έκτη εφετινή. Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν 98-85 από την Μπαρτσελόνα, για την 15η αγωνιστική, με τους Καταλανούς να πανηγυρίζουν την τρίτη διαδοχική νίκη τους και να βελτιώνουν σε 10-5 το ρεκόρ τους, με το οποίο παραμένουν «αγκαλιά» με τη Βαλένθια στη δεύτερη θέση της κατάταξης, πίσω από την πρωτοπόρο Χαποέλ Τελ Αβίβ.

Τα δεκάλεπτα: 21-22, 42-39, 72-56, 98-85