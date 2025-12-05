Euroleague: Τον προσγείωσε απότομα - Η Βαλένθια κέρδισε 89-79 τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ - Real.gr

Η ισπανική ομάδα σταμάτησε το νικηφόρο σερί των «πρασίνων» και του έκοψε τον δρόμο για την κορυφή της βαθμολογίας.

Ο «θολωμένος» αγωνιστικά Παναθηναϊκός, που άφηνε πίσω του… ρωγμές σε κάθε φάση, υπέστη τη δεύτερη ήττα στο «σπίτι» του μετά το πέρασμα της Μπαρτσελόνα στη 2η αγωνιστική και με ρεκόρ 9-5 «έπεσε» από την κορυφή της βαθμολογίας της Euroleague. Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 89-79 από τη Βαλένθια, στη 14η αγωνιστική της διοργάνωσης, βλέποντας το αήττητο ρεκόρ τους να σταματάει στο 4-0. Στον αντίποδα, οι «νυχτερίδες» πανηγύρισαν την τρίτη διαδοχική νίκη τους, πιάνοντας το «τριφύλλι» στην κατάταξη με ρεκόρ 9-5.

Τα επιθετικά ριμπάουντ γλιστρούσαν σαν… νερό, δίνοντας δεύτερες ευκαιρίες στη Βαλένθια, τα λάθη φύτρωναν εκεί όπου δεν τα περίμενες και η «πράσινη» άμυνα έμοιαζε με μισάνοιχτη… πόρτα, σε μία βραδιά που τα γκαρντ ήταν εξαιρετικά στην επίθεση, αλλά τα «5άρια» (Φαρίντ, Γιούρτσεβεν) δεν εμφανίστηκαν ποτέ στο… παρκέ. Όλα τα παραπάνω συνέβαλαν ώστε ο Παναθηναϊκός να χάσει το προβάδισμα στο δεύτερο ημίχρονο και να μην πετύχει ποτέ την ανατροπή μέχρι το φινάλε…

Από τον Παναθηναϊκό των 17 λαθών (!) και των 8/27 σουτ από τα 6,75, πάλεψαν οι Κέντρικ Ναν, Τι Τζέι Σορτς με 23 και 19 πόντους, αντίστοιχα, όπως και οι επίσης… διψήφιοι Κώστας Σλούκας (12π., 7ασ.), Ντίνος Μήτογλου (12π.). Στους 2 και 1 πόντο, αντίστοιχα, περιορίστηκαν οι Κένεθ Φαρίντ και Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Από τη Βαλένθια έλαμψαν οι Ντάριους Τόμπσον (19π., 8ρ., 6ασ.) και Κάμερον Τέιλορ (18π.).

Τα δεκάλεπτα: 22-19, 44-38, 61-65, 79-89

O έλεγχος των επιθετικών ριμπάουντ από τη Βαλένθια μέχρι το ημίχρονο (7 έναντι 1), η αδυναμία του Παναθηναϊκού να ελέγξει μέσα από την άμυνα του τον γρήγορο ρυθμό των Ισπανών και η ελλιπής προσφορά των σέντερ του (Φαρίντ, Γιούρτσεβεν), δεν επέτρεψαν στους «πράσινους» να κυριαρχήσουν στο παρκέ και να βάλουν από το πρώτο εικοσάλεπτο τις βάσεις της νίκης.

Με δύο «κολλητά» τρίποντα του Τέιλορ, οι «νυχτερίδες» πήραν γρήγορα το προβάδισμα (2-6 στο 2΄), πριν ο Χουάντσο απαντήσει από την περιφέρεια και ο Σορτς δώσει το προβάδισμα (10-8 στο 5΄). Στη συνέχεια, ο Ναν ανέλαβε δράση στην επίθεση και το «τριφύλλι» έμεινε στη θέση του οδηγού μέχρι το 10΄ (22-19), χωρίς όμως να καταφέρει να οικοδομήσει διαφορά ασφαλείας.

Με τον Μήτογλου να δίνει λύσεις κοντά στο καλάθι και τα γκαρντ (Σορτς, Γκραντ) να παραμένουν «ζεστά», ο Παναθηναϊκός βρέθηκε για πρώτη φορά στο +9 στο 12΄ (30-21), αλλά η κακή του περιφερειακή άμυνα έδωσε… ανάσα στη Βαλένθια, η οποία με επιμέρους σκορ 2-13 ανέκτησε το προβάδισμα στο 16΄ (32-34). Σλούκας και Σορτς, όμως, φρόντισαν με τρίποντες «βόμβες» να επαναφέρουν την τάξη, οδηγώντας τον Παναθηναϊκό στα αποδυτήρια στο +6 (44-38).

Ένα καταστροφικό σερί 9-0 της Βαλένθια στην εκκίνηση της τρίτης περιόδου, έβαλε τους Ισπανούς και πάλι μπροστά στο σκορ (44-47 στο 22΄), με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται συνέχεια μία ανάσα από την ανατροπή, αλλά λάθη, κενά στη ρακέτα και βεβιασμένες κινήσεις στην επίθεση τον κρατούσαν σε μειονεκτική θέση. Οι Ισπανοί βρέθηκαν στο 29΄ στο +4 (58-62), για να απαντήσει άμεσα ο Σλούκας από τα 6,75 (61-62). Και πάλι όμως, η λάθος επιλογή του Σορτς που ακολούθησε στην επίθεση, έφερε τον Τέιλορ μόνο του στο τρίποντο, διαμορφώνοντας στην εκπνοή το 61-65 της τρίτης περιόδου.

Τα επιθετικά ριμπάουντ της Βαλένθια έδωσαν και πάλι ώθηση στους Ισπανούς, οι οποίοι με επιμέρους σκορ 4-10 βρέθηκαν για πρώτη φορά στο +10 (65-75) στο 33΄. Κάποιες καλές άμυνες του Γκραντ έδειξαν να ανάβουν τη… σπίθα της αντεπίθεσης (74-77), αλλά ο Τόμπσον με γκολ-φάουλ και νέο φάουλ διαμόρφωσε το 74-82… Ένα νέο λάθος του Ναν και το τρίποντο που ακολούθησε από τον Μπαντιό έγραψαν το +11 (74-85) και ουσιαστικά έδωσαν τέλος στα όνειρα του Παναθηναϊκού για ανατροπή, 1:50΄ πριν από το φινάλε…

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 18 (2), Καλαϊτζάκης, Σλούκας 12 (2), Ρογκαβόπουλος, Γκραντ 4 (1), Ναν 23 (2), Φαρίντ 2, Ερνανγκόμεθ 6, Μήτογλου 12, Γιούρτσεβεν 1.

ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Πέδρο Μαρτίνεθ): Μπαντιό 12 (3), Τέιλορ 18 (4), Πουέρτο 3, Ρόβερς 8 (2), Πραντίγια 5 (1), Ντε Λαρέα 4, Μουρ 9 (1), Σακό 4, Τόμπσον 19 (2), Κοστέλο 3 (1), Σίμα 4.