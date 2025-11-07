Euroleague: Τρίτη σερί νίκη για την Μπασκόνια - Real.gr

Η Μπασκόνια έχει αφήσει για τα καλά πίσω της την απογοητευτική της εκκίνηση στην εφετινή Euroleague, καθώς στην 9η αγωνιστική της διοργάνωσης πανηγύρισε την τρίτη διαδοχική νίκη της (ρεκόρ 3-6).

Οι Βάσκοι υποδέχθηκαν στη Βιτόρια την Βίρτους Μπολόνια και με το τελικό 87-76, υποχρέωσαν τους Ιταλούς της τρίτη σερί ήττα τους και πέμπτη στο σύνολο.

Με διάρκεια στο κομμάτι της επίθεση και την άμυνα να «κλειδώνει» τη Βίρτους σε πρώτη και τέταρτη περίοδο, οι Βάσκοι πήραν το προβάδισμα από τα πρώτα λεπτά και δεν το… παρέδωσαν στους Ιταλούς μέχρι το φινάλε.

Σύμμαχος τους στην αποψινή νίκη τα εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας και οι… ασυγκράτητοι Λουαού-Καμπαρό (16π.), Ντιαλό (14π.) και Σεντεκέρσκις (13π.).

Από τη Βίρτους, που δεν κατάφερε σε κανένα σημείο του αγώνα να περιορίσει με την άμυνα της την παραγωγικότητα των γηπεδούχων, ξεχώρισε ο Νιανγκ με 18 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 23-14, 46-34, 65-57, 87-76