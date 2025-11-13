Euroleague: Βασιλιάς μέσα στην Μαδρίτη ο Παναθηναϊκός (77-87 την Ρεάλ Μαδρίτης) - Real.gr

Οι «πράσινοι» μπαίνουν και πάλι σε τροχιά κορυφής.

Η σχεδόν αψεγάδιαστη εμφάνιση του Παναθηναϊκού (μόλις 4 λάθη σε όλο τον αγώνα), οδήγησε τους «πράσινους» και στην «άλωση» της Μαδρίτης, καθώς είχε προηγηθεί αυτή του Παρισιού και πλέον το «τριφύλλι» αρχίζει και τρομάζει! Ο επτάστερος επικράτησε με 87-77 της Ρεάλ Μαδρίτης, για την 11η αγωνιστική της Euroleague, βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 7-4 και μπαίνοντας πάλι σε τροχιά κορυφής. Στον αντίποδα, οι Ισπανοί έχουν -με τη δεύτερη σερί ήττα τους- αρνητικό ρεκόρ (5-6).

Με την άμυνα σε πρώτο πλάνο, καθώς κράτησε τη Ρεάλ των 84,6 πόντων στους 77, τον Κένεθ Φαρίντ (16π.) συγκλονιστικό για δεύτερο σερί αγώνα, τα γκαρντ σε… κέφια και κυρίως τον Τι Τζέι Σορτς (19π.), ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης! Και μάλιστα σε μία βραδιά που ο Κέντρικ Ναν έμεινε στους 8 πόντους και ο Τζέριαν Γκραντ έμεινε στο παρκέ για μόλις 2 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα! Ο αρχηγός των «πράσινων», Κώστας Σλούκας, πρόσθεσε 15 πόντους και 7 ασίστ, ενώ 13 πόντους συμπλήρωσε ο Τσέντι Όσμάν.

Από τη Ρεάλ, που απόψε ήταν… σκιά του εαυτού της και παρά τον έλεγχο των ριμπάουντ δεν βρήκε τα μακρινά σουτ, ξεχώρισε ο Βάλτερ Ταβάρες με 20 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 16-22, 38-52, 59-73, 77-87

Η απόφαση του Εργκίν Αταμάν να χρησιμοποιήσει την ίδια πεντάδα σε όλο το πρώτο δεκάλεπτο, αποδείχθηκε… χρυσάφι. Ο Τούρκος τεχνικός εμπιστεύθηκε στο παρκέ τους Σορτς, Ναν, Ρογκαβόπουλο, Χουάντσο και Φαρίντ, με τα γκαρντ να δίνουν ρεσιτάλ στην επίθεση (7π. ο Σορτς, 6 ο Ναν), τους Ερνανγκόμεθ, Φαρίντ να… σβήνουν την απειλή Ταβάρες μέσα στη ρακέτα και τον Ρογκαβόπουλο να δίνει την ώθηση από μέση και μακρινή απόσταση με το… καλησπέρα. Την ίδια στιγμή η «πράσινη» άμυνα κράτησε χαμηλά του Μαδριλένους, με το «τριφύλλι» να παίρνει τον έλεγχο του ματς στο 7΄, όταν και έτρεξε σερί 0-9 για το +10 (9-19) και να κλείνει την περίοδο στο +6 (16-22).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο και εν τη απουσία του Φαρίντ, η Ρεάλ κυριάρχησε στα ριμπάουντ και άρχισε να ροκανίζει τη διαφορά, πλησιάζοντας στο -4 (26-30 στο 14΄). Ωστόσο, ένα προσωπικό σερί 6-0 του Σλούκα επανέφερε την τάξη (29-36), πριν δώσουν λύσεις από την περιφέρεια οι Σορτς και Οσμάν, κρατώντας τον Παναθηναϊκό σε απόσταση. Όταν μάλιστα ο αρχηγός του «τριφυλλιού» έβγαλε δύο σερί συνεργασίες copy-paste με τον Φαρίντ, οι «πράσινοι» ξέφυγαν με +13 (34-47 στο 18΄), για να πάρουν τον δρόμο προς τα αποδυτήρια με τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της (+14, 38-52). Στα αξιοσημείωτα του πρώτου ημιχρόνου τα μηδέν (!) λάθη του Παναθηναϊκού, που ολοκλήρωσαν την απίστευτη εμφάνιση του επτάστερου στο πρώτο μισό του αγώνα.

Με τα ριμπάουντ να συνεχίζουν να αποτελούν… πονοκέφαλο για τον Παναθηναϊκό και την άμυνα της Ρεάλ να περιορίζει την παραγωγικότητα των «πράσινων», οι Ισπανοί ανέβασαν στροφές και από το εις βάρος τους -19 (40-59 στο 22΄), απάντησαν με επιμέρους σκορ 14-6 για το 54-65 στο 27΄, αλλά μέχρι εκεί… Ο Σλούκας βγήκε και πάλι μπροστά στην επίθεση και με άξιο συμπαραστάστη τον Οσμάν, ο Παναθηναϊκός ξέφυγε και πάλι με +17 (56-73) στα 40΄΄ πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου, που ολοκληρώθηκε με τρίποντο του Χεζόνια (59-73).

Με δύο κολλητά καλάθι του Σορτς, ο Παναθηναϊκός απέκτησε και πάλι ένα μαξιλαράκι ασφαλείας 18 πόντων (61-79) στο 33΄, ενώ ακόμη και στο κύκνειο άσμα της Ρεάλ, όταν βρέθηκε στο -11 (71-82), ο Ερνανγκόμεθ εκτέλεσε από τα 6,75 (71-85), «κλειδώνοντας» πρόωρα το «διπλό».