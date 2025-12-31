Euroleague: «Ξεκόλλησε» από την τελευταία θέση η Βιλερμπάν - Real.gr

Με ηγέτη το Νάντο ντε Κολό η Βιλερμπάν νίκησε 94-89 στο γαλλικό ντέρμπι και με 6-13 «ξεκόλλησε» από την τελευταία θέση της Euroleague, για πρώτη φορά μετά από τη δεύτερη αγωνιστική! Με ακριβώς ίδιο ρεκόρ, ολοκλήρωσε το 2025 και τον πρώτο γύρο της διοργάνωσης η Παρί.

Μετά από ένα 5-0 των γηπεδούχων στο πρώτο λεπτό, το σκορ έγινε 7-15 και έκτοτε η Παρί ήταν συνεχώς μπροστά με «μπροστάρη» τον Ναντίρ Ιφί. Οι γηπεδούχοι πάλευαν απεγνωσμένα για τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους ώστε να «ξεκολλήσουν» από τον… βυθό της βαθμολογίας. Ο Γκλιν Γουότσον ήταν σε μεγάλη βραδιά αλλά έμοιαζε απελπιστικά μόνος. Παρόλα αυτά, η Βιλερμπάν παρέμενε κοντά στο σκορ και ακριβώς στο 35΄ κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσια: 72-72 και όλα ξεκινούσαν από την αρχή για ένα τελευταίο πεντάλεπτο. Με διαδοχικά τρίποντα του αγέραστου Νάντο Ντε Κολό οι γηπεδούχοι ξέφυγαν 85-79 στο 38΄ και τα πάντα είχαν κριθεί. Αδιαφιλονίκητος MVP, ο Ντε Κολό στα 38,5 χρόνια του «καθάρισε» το ματς με 17π. (3/6 τρίποντα), 5ρ., 5ασ. σε μόλις 21 λεπτά συμμετοχής. Φοβερός και ο Γουότσον που σταμάτησε στους 28 (5/8 τρίποντα), ενώ στην αντίπερα όχθη ο Ιφί έκανε… διαστημική εμφάνιση με 26π., 4ρ., 7ασ. αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να αποφύγει η ομάδα του την ήττα.

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 41-46, 61-64, 92-89