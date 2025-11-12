Euroleague: Ζορίστηκε παρά το +20 η Φενέρμπαχτσε, αλλά επιβλήθηκε με 84-75 της Μακάμπι Τελ Αβίβ - Real.gr

Αν και προηγήθηκε με 20 πόντους στην 3η περίοδο η Φενέρμπαχτσε τα... χρειάστηκε μέχρι να καταφέρει να κάμψει την αντίσταση της Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κωνσταντινούπολη.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επιβλήθηκε 84-75 και βρίσκεται πλέον στο 5-5 στην 10η αγωνιστική της Euroleague, ενώ οι Ισραηλινοί του Οντέντ Κάτας παραμένουν ουραγοί με 2-8.

Τα δεκάλεπτα: 20-15, 40-30, 65-55, 84-75

Πρώτη φορά οι γηπεδούχοι πήραν διψήφια διαφορά 27-17 στο 13΄. Με 1/13 τρίποντα η Μακάμπι στο α΄ δεν μπορούσε να ελπίζει σε πολλά και στο ξεκίνημα της 3ης περιόδου με διαδοχικά τρίποντα του Ντέβον Χολ η διαφορά έφτασε στο +18 (48-30 στο 22΄) και λίγο αργότερα στο «στρογγυλό» +20 (55-35 στο 25΄). Το ματς έμοιαζε να έχει τελειώσει, αφού η Μακάμπι δύσκολα θα έβρισκε τα αποθέματα να αντιδράσει. Κι όμως, η ουραγός της Euroleague δεν είχε πει ακόμα την τελευταία της λέξη. Στο 34ο λεπτό ισοφάρισε 66-66 έχοντας τρέξει επί μέρους σκορ 24-6 από το 60-42 (27΄) και αίφνης το ματς εξελίχθηκε σε μάχη πόντο-πόντο. Μόλις έχασε για πρώτη φορά το προβάδισμα (70-71 στο 36΄) η Φενέρμπαχτσε αφυπνίστηκε, με σερί 8-0 έγινε ξανά «αφεντικό» του αγώνα με 78-71 (38΄) και έφτασε στη νίκη με το τελικό 84-75.

Ο Μπόλντουϊν με 17π., 4ρ. και ο Χολ με 15π., 6ρ. «κουβάλησαν» την κάτοχο του τίτλου. Ωστόσο η Μακάμπι κέρδισε τις εντυπώσεις αφού πάλεψε μέχρι τέλους παρότι ο Λόνι Γουόκερ ήταν… άφαντος (7π.). Είχε όμως με μεγάλη μέρα τον Σόρκιν με 22π. και 7ρ.